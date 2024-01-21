Karısının yarı çıplak pozlarını paylaştı: Onun zihnini kontrol altında tutuyor

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Kanye West, Kim Kardashian’dan ayrıldıktan sonra bir süre ünlü model ve oyuncu Julia Fox’la sevgili olmuş, bu kısa süreli ve ses getiren birliktelikten sonra da etrafına “eşim” diye tanıştırdığı Bianca Censori'yle görüntülenmeye başlamıştı.
KARISINDAN BOŞANDI, ONA İKİZİ KADAR BENZEYEN BİRİYLE EVLENDİ
İkilinin gerçekten de evlendiği ortaya çıktı. Üstelik West ve Censori 20 Aralık 2022'de, West’in eski eşi Kim Kardashian'dan boşanmasının kesinleşmesinden bir aydan kısa bir süre sonra nikah masasına oturduğu ortaya çıktı.
29 yaşındaki Bianca Censori, Kanye West’le birlikte ilk ortaya çıktığında Kim Kardashian’a benzerliğiyle dikkat çekmişti. Daha sonra giderek tarzı değişmeye başladı. Saçlarını kısacık kestiren ve sarıya boyatan Censori’nin giyim kuşamı da görüntüsüyle birlikte evrim geçirdi.
YAZ BOYUNCA MANŞETLERDEN İNMEDİLER
2023 yazınını neredeyse tamamını İtalya’da tatil yaparak geçiren Kaye ve Bianca Censori giyim kuşamları ve toplum içindeki tuhaf davranışlarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Çıplak ayakla gezen, yüzlerini tuhaf şapkalar ve başlıklarla kapatan çift İtalyan hükümetinden uyarı alacak kadar tuhaf bir hale geldi.
Bianca Censori Kanye West’le birlikteliği ilerledikçe giderek daha açık saçık giyinmeye, şeffaf ve tüm vücudunu ortaya koyan kıyafetlerle görünmeye başladı. Attıkları her adımda paparazzileri peşlerine takan çift onları görenlerin tuhaf bakışlarına aldırmadan yaşıyor, isimleri ve tuhaf görünümleri her gün manşetlere taşınıyordu.
Geçen hafta dişlerini söktürüp yerine 850 bin dolar ödeyerek titanyum kaplamalar taktıran ve herkesi şaşkına çeviren Kanye West şimdi de karısının mutfakta yarı çıplak yemek yaparken çekilmiş fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.
Bianca Censori’nin yüzünde daracık siyah bir maske taktığı ve üzerinde çıplaklığını neredeyse hiç kapatmayan ipli bir mayoyla poz verdiği fotoğraflar bu kez Kanye West’in en koyu hayranlarını bile çileden çıkardı. Karısının müstehcen fotoğraflarını 19 milyona yakın takipçisinin olduğu açık hesabından paylaşan Kanye West adeta eleştiri yağmuruna tutuldu.
Sayısız kişi fotoğrafların “mide bulandırıcı” olduğu yorumunu yaparken birçokları da "Neden kimse bu kadına müdahale etmiyor ve yardım etmiyor? Burada yemek pişirildiğini sanmıyorum, bence onun beyni pişiriliyor!" tarzı yorumlar yaptı.
KARISININ HER ADIMINI KONTROL EDİYOR: HAYATI ELLERİNDEN KAYIP GİTTİ
Kim Kardashian’dan ayrıldıktan sonra yaptığı tuhaf açıklamalar, toplum içindeki anlam verilemeyen giyim kuşamı, söylediği ırkçı ve ayrımcı sözlerle hiç gündemden düşmeyen Kanye West, bu davranışları nedeniyle çok eleştirilmiş, bununla da kalmayıp yaptığı anlaşmalar bir bir iptal edilince büyük bir maddi kayba da uğramıştı.
Bu yaşananlar hiç umurunda gibi görünmeyen West ne sözlerinden ne de paylaşımlarından vazgeçmedi. Karısını da sürekli yanında sanki zorla tutuyormuş gibi göründüğü, onu kontrol altında tuttuğu düşünülmeye başladı.
İSTEYEREK Mİ ONUNLA BİRLİKTE YOKSA BÜYÜK BİR BASKI ALTINDA MI?
Bu ciddi iddiayı çifte yakın çevrelerin yaptığı inanılmaz açıklamalar da destekliyor. Bianca Censori’yi geçmişten beri tanıyanlar onun son derece neşeli ve hayat dolu bir genç kadın olduğunu, Kanye West hayatına girdiğinden beri ise adeta “delirmiş” gibi davrandığını iddia ediyor.
Bianca Censori’nin kendi kararlarını verebilecek bir yetişkin olduğunu ve Kanye West’le şöhreti ve serveti için birlikte olduğunu düşünen ve bu davranışları da bu yüzden sergilediğini düşünenler de var. Ancak çoğu insan 46 yaşındaki ünlü rapçinin genç karısını etki altına aldığı, zihnini ve her davranışını kontrol altında tuttuğunu söylüyor.
YAKINLARI ONU KURTARMAYA ÇALIŞIYOR AMA KİMSEYİ DİNLEMİYOR
Bianca Censori’nin durumu için endişelenenler sadece sosyal medyadan değil. Ailesi ve yakın çevresi de onun Kanye West tarafından baskı altında olduğu ve zorla kontrol edildiğini düşünüyor. Yakın çevresi "Bianca sıkışmış durumda ve arkadaşları onu kurtarmaya çalışıyor ama Kanye'nin etrafına kurduğu barikatlar yüzünden kimse kurtaramıyor" diyor.
Avustralyalı bir mimar olan ve Kanye West’in Yeezy markası için çalışırken ünlü rapçiyle tanışan Bianca Censori’nin ailesi ve arkadaşları ona ulaşmaya ve girdiği bu yoldan kurtarmaya çalışıyor. Bir kısım yakın dostunun ona ulaştığı ve geldiği nokta konusunda Censori’ye kaygılarını söylediği ancak genç kadının kimseyi dinlemediği söyleniyor.
"ARTIK KENDİ AKLI YOK"
“Artık kendi aklı yok” denen Bianca Censori’nin Kanye West’in koyduğu katı kurallarla yaşamaya başladığı da iddia ediliyor. Buna göre Kanye West karısına asla konuşmama, o ne isterse yemesi ve giymesi konusunda baskı yapıyor. Waet’in hiç egzersiz yapmadığı ancak Bianca Censori’yi sadece belli şeyler yemeye ve spor yapmaya zorladığı konuşuluyor.
Kanye West bu ayın başlarında eşinin doğum günü için onu "en güzel süper kötü ikonik ilham perisi" olarak nitelendirdi. Bianca Censori için "çocuklarımızın en muhteşem üvey annesi" diyen West ona "... Seni çok seviyorum, hayatını benimle paylaştığın için teşekkür ederim" diye seslendi.