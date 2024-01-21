Karısının yarı çıplak pozlarını paylaştı: Onun zihnini kontrol altında tutuyor

Haberin Devamı

Kanye West, Kim Kardashian’dan ayrıldıktan sonra bir süre ünlü model ve oyuncu Julia Fox’la sevgili olmuş, bu kısa süreli ve ses getiren birliktelikten sonra da etrafına “eşim” diye tanıştırdığı Bianca Censori'yle görüntülenmeye başlamıştı.

Kanye West ve Kim Kardashian'ın evliliği bittikten sonra Kanye West eski eşini kendini sergilemekle suçlamış, onun giyim tercihlerini sorgulayarak eleştiriler yapmıştı... Ünlü rapçinin kendi davranışları ve karısına karşı tutumunu ise kimse açıklayamıyor...

KARISINDAN BOŞANDI, ONA İKİZİ KADAR BENZEYEN BİRİYLE EVLENDİ

İkilinin gerçekten de evlendiği ortaya çıktı. Üstelik West ve Censori 20 Aralık 2022'de, West’in eski eşi Kim Kardashian'dan boşanmasının kesinleşmesinden bir aydan kısa bir süre sonra nikah masasına oturduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

29 yaşındaki Bianca Censori, Kanye West’le birlikte ilk ortaya çıktığında Kim Kardashian’a benzerliğiyle dikkat çekmişti. Daha sonra giderek tarzı değişmeye başladı. Saçlarını kısacık kestiren ve sarıya boyatan Censori’nin giyim kuşamı da görüntüsüyle birlikte evrim geçirdi.

Bianca Censori Kanye West'le birlikte ilk ortaya çıktığında Kim Kardashian'a çok benzemesiyle gündeme gelmişti... Censori zaman içinde saçlarını kestirip sarıya boyatmış, bu benzerliği ortadan kaldırmaya uğraşmıştı

YAZ BOYUNCA MANŞETLERDEN İNMEDİLER

2023 yazınını neredeyse tamamını İtalya’da tatil yaparak geçiren Kaye ve Bianca Censori giyim kuşamları ve toplum içindeki tuhaf davranışlarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Çıplak ayakla gezen, yüzlerini tuhaf şapkalar ve başlıklarla kapatan çift İtalyan hükümetinden uyarı alacak kadar tuhaf bir hale geldi.

Bianca Censori Kanye West’le birlikteliği ilerledikçe giderek daha açık saçık giyinmeye, şeffaf ve tüm vücudunu ortaya koyan kıyafetlerle görünmeye başladı. Attıkları her adımda paparazzileri peşlerine takan çift onları görenlerin tuhaf bakışlarına aldırmadan yaşıyor, isimleri ve tuhaf görünümleri her gün manşetlere taşınıyordu.

Haberin Devamı

Kanye West geçen hafta dişlerini söktürüp yerine 850 bin dolar ödeyerek titanyum kaplama taktırmasıyla gündeme gelmişti.... Bu kaplamaların geçici değil kalıcı olduğu ortaya çıktı

Geçen hafta dişlerini söktürüp yerine 850 bin dolar ödeyerek titanyum kaplamalar taktıran ve herkesi şaşkına çeviren Kanye West şimdi de karısının mutfakta yarı çıplak yemek yaparken çekilmiş fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

Bianca Censori’nin yüzünde daracık siyah bir maske taktığı ve üzerinde çıplaklığını neredeyse hiç kapatmayan ipli bir mayoyla poz verdiği fotoğraflar bu kez Kanye West’in en koyu hayranlarını bile çileden çıkardı. Karısının müstehcen fotoğraflarını 19 milyona yakın takipçisinin olduğu açık hesabından paylaşan Kanye West adeta eleştiri yağmuruna tutuldu.

Kanye West'in karısı Bianca Censori'nin yarı çıplak pozlarını paylaşması büyü ktepki çekti... Sayısız kişi onun Bianca Censori'ye bir eşya gibi davrandığını ve onu bu şekilde sergilemesinin hiçbir şekilde açıklanamayacağını söylüyor

Haberin Devamı

Sayısız kişi fotoğrafların “mide bulandırıcı” olduğu yorumunu yaparken birçokları da "Neden kimse bu kadına müdahale etmiyor ve yardım etmiyor? Burada yemek pişirildiğini sanmıyorum, bence onun beyni pişiriliyor!" tarzı yorumlar yaptı.

KARISININ HER ADIMINI KONTROL EDİYOR: HAYATI ELLERİNDEN KAYIP GİTTİ

Kim Kardashian’dan ayrıldıktan sonra yaptığı tuhaf açıklamalar, toplum içindeki anlam verilemeyen giyim kuşamı, söylediği ırkçı ve ayrımcı sözlerle hiç gündemden düşmeyen Kanye West, bu davranışları nedeniyle çok eleştirilmiş, bununla da kalmayıp yaptığı anlaşmalar bir bir iptal edilince büyük bir maddi kayba da uğramıştı.

Haberin Devamı

Bu yaşananlar hiç umurunda gibi görünmeyen West ne sözlerinden ne de paylaşımlarından vazgeçmedi. Karısını da sürekli yanında sanki zorla tutuyormuş gibi göründüğü, onu kontrol altında tuttuğu düşünülmeye başladı.

Kanye West'in paylaştığı bu müstehcen fotoğraflara en sonunda kendi sıkı hayranları bile isyan etmiş durumda

İSTEYEREK Mİ ONUNLA BİRLİKTE YOKSA BÜYÜK BİR BASKI ALTINDA MI?

Bu ciddi iddiayı çifte yakın çevrelerin yaptığı inanılmaz açıklamalar da destekliyor. Bianca Censori’yi geçmişten beri tanıyanlar onun son derece neşeli ve hayat dolu bir genç kadın olduğunu, Kanye West hayatına girdiğinden beri ise adeta “delirmiş” gibi davrandığını iddia ediyor.

Haberin Devamı

Bianca Censori’nin kendi kararlarını verebilecek bir yetişkin olduğunu ve Kanye West’le şöhreti ve serveti için birlikte olduğunu düşünen ve bu davranışları da bu yüzden sergilediğini düşünenler de var. Ancak çoğu insan 46 yaşındaki ünlü rapçinin genç karısını etki altına aldığı, zihnini ve her davranışını kontrol altında tuttuğunu söylüyor.

Bianca Censori kendi halinde başarılı bir genç kadınken Kanye West hayatına girdikten sonra bambaşka birine dönüştü

YAKINLARI ONU KURTARMAYA ÇALIŞIYOR AMA KİMSEYİ DİNLEMİYOR

Bianca Censori’nin durumu için endişelenenler sadece sosyal medyadan değil. Ailesi ve yakın çevresi de onun Kanye West tarafından baskı altında olduğu ve zorla kontrol edildiğini düşünüyor. Yakın çevresi "Bianca sıkışmış durumda ve arkadaşları onu kurtarmaya çalışıyor ama Kanye'nin etrafına kurduğu barikatlar yüzünden kimse kurtaramıyor" diyor.

Avustralyalı bir mimar olan ve Kanye West’in Yeezy markası için çalışırken ünlü rapçiyle tanışan Bianca Censori’nin ailesi ve arkadaşları ona ulaşmaya ve girdiği bu yoldan kurtarmaya çalışıyor. Bir kısım yakın dostunun ona ulaştığı ve geldiği nokta konusunda Censori’ye kaygılarını söylediği ancak genç kadının kimseyi dinlemediği söyleniyor.

"ARTIK KENDİ AKLI YOK"

“Artık kendi aklı yok” denen Bianca Censori’nin Kanye West’in koyduğu katı kurallarla yaşamaya başladığı da iddia ediliyor. Buna göre Kanye West karısına asla konuşmama, o ne isterse yemesi ve giymesi konusunda baskı yapıyor. Waet’in hiç egzersiz yapmadığı ancak Bianca Censori’yi sadece belli şeyler yemeye ve spor yapmaya zorladığı konuşuluyor.

Kanye West doğum gününde Bianca Censori'ye olan aşkını paylaşmış, onun dört çocuğu için mükemmel bir üvey anne olduğunu söylemişti

Kanye West bu ayın başlarında eşinin doğum günü için onu "en güzel süper kötü ikonik ilham perisi" olarak nitelendirdi. Bianca Censori için "çocuklarımızın en muhteşem üvey annesi" diyen West ona "... Seni çok seviyorum, hayatını benimle paylaştığın için teşekkür ederim" diye seslendi.