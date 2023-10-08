Eski karısının benzeriyle evlenmişti… Onun ne giyeceğine hatta ağzından çıkacaklara bile kendisi karar veriyor!

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Kim Kardashian boşanmasının ardından bir süre Kanye West’in ona kendisin affettirmek için yalvardığı ve geri dönmek istediği söylenmişti. Bunun ardından West bir süre Julia Fox’la birlikte oldu. Sonra da bir anda kimsenin o güne kadar adını bile bilmediği Bianca Censori ile el ele ortaya çıktı.

EVLİLİKLERİ GERÇEKMİŞ: BOŞANDIKTAN BİR AY SONRA YENİDEN İMZA ATMIŞ

Bianca Censori, son birkaç yıldır ünlü rapçinin moda markası için mimari tasarımcı olarak çalışıyordu. Birlikte görülmeye başladıkları ilk andan beri evlendikleri iddia edilen çiftin parmaklarında yüzükleri vardı ancak resmen evlenip evlenmedikleri belli değildi.

Çifte yakın kaynaklara göre Kanye West'le evlenen Bianca Censori'nin kendi hayatı üzerinde hiç kontrolü kalmamış durumda... Censori, üzerinde gördüğümüz tuhaf giysilerden yiyeceği şeylere ve hatta ağzından çıkacaklara kadar ünlü rapçiden talimat alarak yaşamaya başlamış

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Rapçi Kanye West ile reality şov yıldızı Kim Kardashian, sekiz yıllık evliliklerini Şubat 2021'de bitirmiş, çocukların velayet durumu nedeniyle davaları devam etmişti. Dava en sonunda Kasım 2022’de bitti. Belgelere göre, 46 yaşındaki West ile Censori sadece bir ay sonra, 20 Aralık 2022'de evlenmiş.

Bianca Censori, Kanye West'le birlikteli ilk ortaya çıktığında Kim Kardashian'ın bir kopyası gibi görünüyordu... West'in yeni eşini eski eşinin radikalleşmiş bir versiyonuna dönüştürmeye çalıştığı iddia ediliyor

ESKİ EŞ VE YENİ EŞ BİRBİRİNİN KOPYASI GİBİ

Bu alelacele evliliğin en çok dikkat çeken yanıysa Bianca Censori’nin Kanye West’in boşandığı Kim Kardashian’a olan benzerliği olmuştu. Çift son birkaç aylarını çoğunlukla İtalya olmak üzere Avrupa’da gezip tatil yaparak geçirdi. Kanye West bir süredir zaten tartışmalı açıklamaları ve tuhaf giysileriyle gündemdeydi.

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Bir zamanlar sadece Kim Kardashian’a benzerliği gündem olan Bianca Censori ise tüm yaz boyunca giydiği tuhaf giysiler, tüm vücudunu kaplayan parlak, kimi zaman içini gösteren, bütün vücut hatlarını ortaya koyan giysilerle gündeme geldi. Sürekli aşırı dikkat çeken, estetik açıdan da hiç hoş bulunmayan şekillerde dolaşan Bianca Censori ve Kanye West, sürekli olarak ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

Bir zamanlar kendi halinde güzel bir genç kadın olan Bianca Censori, geçirdiği estetik operasyonlarla Kim Kardashian'ın ikizi gibi oldu... Kanye West'le görülmeye başladıktan sonra bu benzerlik çok belirgin hale gelince Censori saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı

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TUHAF GÖRÜNÜMLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Evlilik belgelerine ulaşılmasından sonra ortaya atılan iddialar ise çok daha çarpıcı. Bianca Censori’ye yakın kaynakların söylediğine göre onu “Radikalleşmiş bir Kim Kardashian’a benzetmeye” çalışan 46 yaşındaki rapçi yeni karısının hayatını tamamen kontrol altına almış durumda.

Ünlü rapçi 28 yaşındaki yeni eşinin ne giyeceğine, ne yiyeceğine hatta ağzından çıkacak her söze bile karar veren kişi. West ve Censori son birkaç aydır Avrupa'daydı ve rapçinin yeni karısı son derece riskli görünümlere modellik yapıyordu.

Yaz tatillerinin neredeyse tamamın İtalya'da geçiren çift bu görünümleriyle büyük tepki topladı: İtalyan'lar sokaklarda tuhaf ve ugunsuz kıyafetlerle gezen çiftin ülkelerine saygısızlık yaptığını düşünürken resmi yatkililer bile West ve Bianca Censori'ye toplum içindeki bu halleri yüzünden uyarı verdi

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KARISININ GİYECEĞİ ŞEYLER İÇİN ATÖLYEYİ YANINDA TAŞIYOR!

West ile yakından çalışmış olan moda tasarımcıları Page Six'e West'in "İtalya'da bir atölyesi olduğunu" ve Censori için tüm vücudunu saran çoraplarını ürettiğini söyledi. Kaynakla "Kanye'nin Bianca için asla konuşmamasını ve giymesini istediği şeyleri giymesini içeren bir dizi kuralı var" iddiasında bulundu. Ayrıca Kanye spor yapmasa da Bianca'nın sadece belirli yiyecekleri yemesi ve spor yapması da gerekiyor.

Bu çarpıcı iddialara göre 46 yaşındaki West, Censori'yi tamamen kontrol edebiliyor çünkü iddiaya göre onu kendilerinin "kraliyet ailesi" olduklarına ikna etmiş. Yakın çevreleri Bianca Censori’nin artık “kendi aklı” olmadığını ve Kanye West ne söylerse yaptığını ve onun talimatları doğrultusunda hareket ettiğini söylüyor.

Kanye West'in de Bianca Censori'den geri kalır yanı yok... Ünlü rapçi kocaman vatkalı tişörtler, yüzünü kapatan tuhaf parçalar ve çıplak ayaklarla gezmeye başladı

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NE GİYECEĞİNE, NE YİYECEĞİNE VE NE SÖYLEYECEĞİNE KENDİ KARAR VEREMİYOR

West ile çalışmış olan ancak adının açıklanmasını istemeyen bir başka tasarımcı "Bianca Censori’nin giydiği tuhaf giysilerin tasarımını onlar yapıyor ve her şeyi bir günde yaratan bir şirket içi ekibe sahipler" dedi. Ancak yakınları genç kadın için endişeli…

"Herkes son derece endişeli. O böyle biri değil" diyen kaynaklar Bianca Censori için “O asla çenesini kapalı tutmayan, inanılmaz derecede açık sözlü ve canlı bir insan. Kanye’nin yanındaysa hiç sesi çıkmıoyor, yüzü gülmüyor ve kendinde değil gibi görünüyor.”