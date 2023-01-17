Ünlü aktör kaza geçirip ölümden dönmüştü... Durumunu arkadaşları açıkladı: İyileşmesi yıllar sürecek!

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YILIN İLK GÜNÜ KORKUNÇ BİR KAZA GEÇİRDİ

Washoe İlçesi Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada “1 Ocak 2023 sabah saat 9:00 civarında, Washoe İlçesi Şerif Ofisi, Nevada, Reno'daki Mt. Rose Otoyolu bölgesinde ağır yaralanmayla sonuçlanan bir kazaya müdahale etti. Ekipler olay yerine vardıklarında sağlık görevlileriyle koordineli olarak Bay Jeremy Renner'ın bir sağlık helikopteriyle yerel bir bölge hastanesine tıbbi nakli yapıldı. Jeremy Renner, bu kazada yaralanan tek kişi olarak kayıtlara geçirildi.” denmişti.

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Marvel filmlerinde canlandırdığı karakterle milyonların gönlüne taht kuran Hollywood yıldızı Jeremy Renner, yılın ilk gününde, karlarla kaplı bir beldede yer alan evinin yolunu kapatan karları temizlemek isterken korkunç bir kaza geçirdi. Kaza haberinin ardından yapılan açıklamada ünlü oyuncunun durumunun stabil ancak kritik olduğu bildirildiğinde herkes korku içinde beklemeye başladı.

HAYATTA KALMASI BİR MUCİZE

Daha önce de bu tür durumlarda kar temizlemek için kullanılan büyük araçları kullandığı bilinen Renner bir kez daha iş başa düştü diyerek duruma kendi müdahale etmek istedi ancak bu kez kötü bir KAZA GEÇİRDİ ve çok ciddi şekilde yaralandı. Kazanın ardından hemen bir helikopterle hastaneye götürülen ünlü oyuncunun durumu hakkında kritik denmiş ancak daha fazla açıklama yapılmamıştı.

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Haberlere göre Jeremy Renner kendi kullandığı 6,5 ton ağırlığındaki kar küreme aracının altında kalmış, bu kocaman araç tarafından ezilerek ciddi şekilde yaralanmıştı. Hastaneden yapılan açıklamada Jeremy Renner’ın künt göğüs travması geçirdiği ve aracın bacağının üzerinden geçtiği söylendi. Ünlü aktörün hastaneye kaldırıldıktan sonra bir operasyon geçirdiği ancak ikinci bir ameliyat daha geçirmesi gerektiği açıklandı.

İMDADINA DOKTOR KOMŞUSU YETİŞMİŞTİ

Renner’ın kaza geçirdiği anda imdadına doktor olan bir komşusunun koştuğu belirtiliyor. Ünlü aktörler ilgili haberlerden anlaşıldığı kadarıyla çalışır haldeki kar küreme aracından inip karların arasına dalan Jeremy Renner, devasa araç tarafından ezilmiş. Komşusu çok kan kaybeden ve bacağı ciddi şekilde yaralanan aktöre ilk müdahaleyi yapmış. Jeremy Renner’ın bacağına doktor komşusu tarafından turnike yapılıp helikoptere binene kadar daha fazla kan kaybetmemesi sağlanmaya çalışılmış.

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Ancak hastaneden fotoğraflar paylaşan ve artık durumunun düzelmeye başladığını hayranlarına duyuran aktörün arkadaşları durumun düşünülenden ciddi olduğunu açıklayarak hayranlarını bir kez daha üzdü. Aslında ünlü aktörün durumunun herkesin bildiğinden çok daha kötü açıklandı.

DOKTORLAR GÖĞÜS KAFESİNİ YENİDEN YAPMIŞLAR

RadarOnline'a konuşan bir kaynak, Jeremy'nin orada neredeyse ölmek üzere olduğunun çok farkında olduğunu söyledi. Jeremy Renner’ın göğsünün sağ tarafı tamamen ezilmiş ve gövdesinin üst kısmı çökmüştü. Ayrıca kanayan kötü bir kafa yarası ve çok da kötü bacak yaralanması vardı.

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Ünlü oyuncu her ne kadar hastaneden fotoğraflar paylaşsa ve iyi olduğunu söylese de arkadaşlarının söylediğine göre vücudunun üst bölgesi çok ağır hasar alan Renner’a yeniden bir göğüs kafesi yapıldı. Bacağından şimdiye kadar 2 ameliyat geçiren Renner’ı bekleyen birkaç operasyon daha olduğu söyleniyor. Yıldız oyuncunun hastaneye yetiştirilmeden önce o durumda uzun süre kurtarılmayı beklediği, bu süreçte çok kan kaybettiği ve durumunun düzelmesinin bu kadar uzun sürmesinde bunun da payı olduğu açıklandı.

Arkadaşlarının söylediğine göre hastaneden evinin bulunduğu ve kaza geçirdiği bölgenin fotoğrafını paylaşarak “Evimi özledim” yazan aktör daha uzunca bir süre, hatta yıllar boyunca tedavi görmek zorunda kalacak ve iyileşemeyecek. Annesi ve ablası kazadan beri yanından ayrılmayan Renner’ın en az 2 yıl boyunca kazanın etkisini üzerinden atamayacağı konuşuluyor. Öte yandan Jeremy Renner’ın oynadığı dizi Mayor Of Kingstown da ikinci sezonuyla tekrar yayınlanmaya başladı. Ancak oyuncunun diziye dönüp dönemeyeceği ya da bunu ne zaman yapabileceği henüz bilinmiyor.