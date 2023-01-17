Ünlü aktör kaza geçirip ölümden dönmüştü... Durumunu arkadaşları açıkladı: İyileşmesi yıllar sürecek!

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YILIN İLK GÜNÜ KORKUNÇ BİR KAZA GEÇİRDİ
Washoe İlçesi Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada “1 Ocak 2023 sabah saat 9:00 civarında, Washoe İlçesi Şerif Ofisi, Nevada, Reno'daki Mt. Rose Otoyolu bölgesinde ağır yaralanmayla sonuçlanan bir kazaya müdahale etti. Ekipler olay yerine vardıklarında sağlık görevlileriyle koordineli olarak Bay Jeremy Renner'ın bir sağlık helikopteriyle yerel bir bölge hastanesine tıbbi nakli yapıldı. Jeremy Renner, bu kazada yaralanan tek kişi olarak kayıtlara geçirildi.” denmişti.
HAYATTA KALMASI BİR MUCİZE
Daha önce de bu tür durumlarda kar temizlemek için kullanılan büyük araçları kullandığı bilinen Renner bir kez daha iş başa düştü diyerek duruma kendi müdahale etmek istedi ancak bu kez kötü bir KAZA GEÇİRDİ ve çok ciddi şekilde yaralandı. Kazanın ardından hemen bir helikopterle hastaneye götürülen ünlü oyuncunun durumu hakkında kritik denmiş ancak daha fazla açıklama yapılmamıştı.
İMDADINA DOKTOR KOMŞUSU YETİŞMİŞTİ
Renner’ın kaza geçirdiği anda imdadına doktor olan bir komşusunun koştuğu belirtiliyor. Ünlü aktörler ilgili haberlerden anlaşıldığı kadarıyla çalışır haldeki kar küreme aracından inip karların arasına dalan Jeremy Renner, devasa araç tarafından ezilmiş. Komşusu çok kan kaybeden ve bacağı ciddi şekilde yaralanan aktöre ilk müdahaleyi yapmış. Jeremy Renner’ın bacağına doktor komşusu tarafından turnike yapılıp helikoptere binene kadar daha fazla kan kaybetmemesi sağlanmaya çalışılmış.
DOKTORLAR GÖĞÜS KAFESİNİ YENİDEN YAPMIŞLAR
RadarOnline'a konuşan bir kaynak, Jeremy'nin orada neredeyse ölmek üzere olduğunun çok farkında olduğunu söyledi. Jeremy Renner’ın göğsünün sağ tarafı tamamen ezilmiş ve gövdesinin üst kısmı çökmüştü. Ayrıca kanayan kötü bir kafa yarası ve çok da kötü bacak yaralanması vardı.
Arkadaşlarının söylediğine göre hastaneden evinin bulunduğu ve kaza geçirdiği bölgenin fotoğrafını paylaşarak “Evimi özledim” yazan aktör daha uzunca bir süre, hatta yıllar boyunca tedavi görmek zorunda kalacak ve iyileşemeyecek. Annesi ve ablası kazadan beri yanından ayrılmayan Renner’ın en az 2 yıl boyunca kazanın etkisini üzerinden atamayacağı konuşuluyor. Öte yandan Jeremy Renner’ın oynadığı dizi Mayor Of Kingstown da ikinci sezonuyla tekrar yayınlanmaya başladı. Ancak oyuncunun diziye dönüp dönemeyeceği ya da bunu ne zaman yapabileceği henüz bilinmiyor.