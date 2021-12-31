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Türkücü Ceylan'ın baba acısı...

#Ceylan#Ezgi Mola#Hülya Avşar
Türkücü Ceylanın baba acısı...

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberleri...

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Ünlü türkücü Ceylan Avcı'nın babası Ahmet Avcı hayatını kaybetti. Acı haberi Ceylan sosyal medya hesabından duyurdu.

Ceylan’ın babası Ahmet Avcı, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören Ahmet Avcı'dan acı haber geldi. Ünlü türkücü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Canımız babamızı kaybettik' ifadelerini kullandı.

Türkücü Ceylanın baba acısı...

Kim simit yiyor bilmiyorum

Ezgi Mola önceki gün Etiler’deki Da Mario Restoran’ın çıkışında görüntülendi. Oyuncu, yakında “Alice” müzikalinin başlayacağını söyledi: “Herkes dizi çekimleriyle beraber yorucu olacağını söylüyor. Ben de biraz tedirginim ama çok özledik.”

Mola, Hülya Avşar’ın “gerekirse simit yiyeceğiz” sözlerinin sorulması üzerine şunları söyledi: “Yorum yapmak istemiyorum. Daha iyi koşulları hak ediyoruz. Çok fazla sosyalleşmediğim için kim simit yiyor, kim yemiyor bilmiyorum.” (Deniz BOY)

Türkücü Ceylanın baba acısı...

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Mekan işi hiç kolay değil

Demet Akalın önceki gün yakın arkadaşı Esra Balamir’le Etiler’de alışveriş yaparken görüntülendi. Akalın, yılbaşı gecesi İstanbul’da sahne alacağını belirtti. Şarkıcı, Okan Kurt’la beraber açacakları Hirahan isimli mekanı hakkında şunları söyledi: “Okan burnundan soluyor. Mekan açılışı sarktı. Hiç kolay iş değil. Çok aksilikler oluyor, şimdi onlarla uğraşıyoruz.” (Deniz BOY)

Türkücü Ceylanın baba acısı...

Yurtdışından arkadaşlar

Bir süredir Merve Oflaz’la ilişki yaşayan cemiyet hayatının ünlü ismi Allan Hakko, önceki gece Etiler’deydi. Paper Moon adlı mekandan bir erkek ve iki kadınla çıkarken objektife yansıyan Hakko, fotoğraf çeken muhabirlere daha soru sorulmadan açıklama yaptı: “Yurtdışından arkadaşlarım. Yemek yedik, şimdi onları otellerine bırakıyorum.” (Sayit DURMAZ)

Türkücü Ceylanın baba acısı...

En güzel şansım

Geçtiğimiz aylarda evlenen Yasemin Şefkatli-İdo Tatlıses çifti önceki akşam Vadi İstanbul’daydı. Tatlıses, yılbaşı gecesi babası İbrahim Tatlıses’in programı “İbo Show”la seyirci karşısına çıkacağını da açıkladı: “Hayatımda yakaladığım en güzel şansım olabilir. İnşallah beğenirsiniz.” (Sayit DURMAZ)

Türkücü Ceylanın baba acısı...

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İlk oltada yakaladı

Önceki sabah Arnavutköy sahilinde yürüyüşe çıkan Linet, balık tutan vatandaşların yanına gidip oltayı eline aldı.

Olta attıktan sonra dakikalarca bekleyen ve sonunda 4 tane balık yakalayan Linet çok mutlu oldu: “İlk kez denedim ve balık tutmayı başardım. Benim için güzel bir anı oldu. Bundan sonra boş vakitlerimde balık tutmaya geleceğim, çok keyifli!” (Behlül AYDIN)

Türkücü Ceylanın baba acısı...

Adada yaşam en iyi yaşamdır

Şevval Şahin yeni yıl öncesi tatil için Kolombiya’ya gitti. Ünlü manken, sahilden bikinili fotoğraflarını sosyal medyada İspanyolca şu sözle paylaştı: “Adada yaşam en iyi yaşamdır.”

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Türkücü Ceylanın baba acısı...

Klip çekimi sonrası mangal partisi

Şafak Sezer önceki gün Ferman Toprak’ın “Seni Almadan Gitmem” şarkısının klip yönetmenliğini üstlendi. İkili, Beykoz’da gerçekleşen çekimlerin ardından mangal partisi düzenledi. Sezer, bir türlü kilo veremediğini söyledi: “Her şeyi denedim. Ne yapsam hiçbir şey olmuyor. Kaç kere hastaneye gittim ve liposuction yaptırdım. Estetiğe karşı değilim.” İkili etler bitince Hülya Avşar’ın simit açıklamasını tiye alarak mangalda simit çevirdi. (Deniz BOY)

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Türkücü Ceylanın baba acısı...

 

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#Ceylan#Ezgi Mola#Hülya Avşar

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