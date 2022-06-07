Tom Cruise'a kötü haber: Sevinci yarıda kaldı

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TELİF HAKLARINA SAHİP DEĞİL İDDİASI

1986'da çekilen İlk Top Gun filmine de esin kaynağı olan eserin yazarının ailesi, bu devam filmi nedeniyle yapımcı Paramount Pictures'a dava açtı. Ailenin iddiası, stüdyonun, Top Gun: Maverick'in telif haklarına sahip olmadığı yönünde.

FİLMDEN ELDE EDİLEN KÂR DA DAHİL

İlk Top Gun filmine de esin kaynağı olan eserin yazarı Ehud Yonay'ın eşi Shosh ve oğlu Yuval, Los Angeles Federal Mahkemesi'ne açtıkları davada Paramount şirketinin, yazarın telif haklarını, ABD Telif Hakları Yasası'na bağlı olarak feshedildikten sonra yeniden satın almadığı iddiasında bulundu. 2012 yılında hayata veda eden Ehud Yonay'ın ailesi Top Gun: Maverick filminden elde edilen kar da dahil yüklü bir tazminat talep ediyor. Yonay ailesi, Paramount'un telif haklarını kaybettiği halde Top Gun: Maverick filmini çektiğini ileri sürüyor. Paramount ise bu iddianın asılsız olduğunu savunuyor.

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2019'DA GÖSTERİME GİRMESİ PLANLANMIŞTI

Yapımcı şirketin bir başka savunması da Yonay'in telif haklarıyla ilgili sözleşmenin 2020'de biteceği, buna göre filmin 2019 yılında gösterime girmesinin planlandığı ama Covid 19 salgını nedeniyle tarihin ileri atıldığı yolunda.

HAFTA SONU 458 MİLYON DOLAR GİŞE

Tom Cruise'un baş kahraman Pete Maerick Mitchell'ı canlandırdığı filmin galaları gösterişli bir şekilde yapılmıştı. Film, gösterime girdiği ilk hafa sonu 458 milyon dolar hasılat elde etmişti.