Şöhret korkusu... Çekimin son günü karavana gitti ve saçını kazıdı: 'Oyunculuk buysa ben bunu yapmayacağım'

Madem 1986 tarihli Top Gun'dan söz ettik, o filmin unutulmaz şarkısı Take My Breath Away'i seslendiren Berlin'i de hatırlayalım. Berlin adlı grup 1978'de Los Angeles'ta kuruldu. Amerikan yeni dalga grubu olan Berlin, 1980'li yıllarda "Sex (I'm A ...)", " The Metro", "No More Words" gibi single'larla ticari anlamda büyük bir başarı elde etti. 1986 yapımı Top Gun filmi için seslendirdiği "Take My Breath Away" adlı şarkı ile uzun süre listelerin zirvesinde kaldı. Grubun en tanınmış kadrosu, vokalist Terri Nunn, bas gitarist ve vokalist John Crawford, klavyeci David Diamond, gitarist Ric Olsen, klavyeci Matt Reid ve davulcu Rod Learned'den oluşuyordu.