Terk edilme korkusunu aşmaya çalışıyormuş: Uzun süredir terapideyim

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ALDATILDIĞINI ÖĞRENİNCE BOŞANDI

Bu yılın başlarında eşi Sebastian Bear-McClard'dan bir aldatma skandalıyla boşanan aktris geçirdiği zor günlerin üstesinden gelmeye çalışıyor. Yıldız oyuncu ve modelin oğlu Sylvester, Mart 2021’de, annesiyle babası yollarını ayırmadan bir yıl önce doğdu. Ratajkowski, 1 yaşındaki oğlu Sylvester ile 'güvenli' bir bağ geliştirmek için çalıştığını kaydetti ve bu konuda yaşadığı zorlukları anlattı. Eşi Sebastian Bear-McClard'ın kendisini aldattığını öğrenen ve ondan boşanan Ratajkowski, son bir aydır komedyen Pete Davidson’la birlikte. İkili artık daha az saklanıyor ve toplum içinde birlikte görünmekten kaçmıyor. Davidson, Kim Kardashian Kanye West’ten ayrıldıktan sonra onunla bir aşk yaşamış ve ismini tüm dünya böyle duymuştu.

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UZUN YILLARDIR TERAPİ GÖRDÜĞÜNÜ ANLATTI

Şimdilerde kendisini çok güldürdüğünü söylediği yeni aşkıyla mutluluk pozları vermiş olmaya başladıysa da Emily Ratajkowski, uzun yıllardır terapi görüyor. Güzel yıldız bu durumunu geçen gün katıldığı bir podcast’te anlattı. Terapi alma sebebinin de terk edilme korkusunu yenmek olduğunu itiraf etti. Bağlanma stillerini incelediğini söyleyen Emily, küçük oğluyla da sağlıklı bir bağlılık ilişkisi kumaya çalıştığını anlattı. Bu sorunu yüzünden ‘kaygı’ bozukluğu da yaşayan Ratajkowski, kaygı sıkıntısı yüzünden hissettiklerini samimiyetle anlattı. Kaygının insanı ‘asla yalnız kalmak istemeyen’ birine dönüştürdüğünü anlatan oyuncu bu durumun kendi imajıyla ilgili olumuz, başkaları içince olumlu düşünmesine yol açtığını anlatıyor. TERK EDİLME KORKUSU YAŞIYORMUŞ

“Genellikle partnerlerinden onay, destek ve yanıt isterler. Daha fazla güvence için her zaman ebeveyninize dönüşüyorsunuz” diye devam eden Ratajkowski bazı insanlar destekleyici sevgilileri ya da eşleri sayesinde geliştiklerini ancak kendisinin kendisi içinse gerçekten bağımsız olmayı öğrenmenin ve terk edilme korkusunun köküne inmenin TERAPİ sayesinde mümkün olduğunu açıkladı. Ünlü model boşandığından beri DJ Orazio Rispo ve 'Saturday Night Live' yıldızı Pete Davidson ile birliktelik yaşadı. Ayrıca eylül ayında Brad Pitt ile romantik bir bağ kurduğu haberi manşetlere taşındı. Ama güzel yıldız artık “Dürüst olmak gerekirse bu çok güzel çünkü kimseye borcum yok. Oğlum dışında, tek adam o benim için.” diyor. Bir süre önce de Harper's Bazaar'a verdiği röportajda “O sıralarda önce neyi sevdiğime, neyin öncelikli olduğuna karar vermekte pek iyi değildim.” demişti.

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"GÜVENDE HİSSEDEBİLMEK İÇİN İLİŞKİDEN İLİŞKİYE KOŞTUM"

Geçmişte neden ilişkiden ilişkiye atlamış olabileceği sorulduğunda, Ratajkowski bunun 'güvende hissetmesine' yardımcı olduğunu açıkladı. “Sanırım kendimi korumamın bir yoluydu. Gerçekten çılgın bir sektöre giriyordum ve gerçekten çılgın bir sektörde çalışıyordum ve artık pek çok yırtıcı, korkutucu adam olduğunu kabul edebileceğimizi düşünüyorum.” sözlerini kullanan yıldız artık sevilmek ve takdir görmek istediğini belirtti. Boşandıktan sonra artık kendi hayatını yaşamanın peşine düşeceğini söyleyen Emily, 31 yaşında, başarılı bir kariyere sahip bir anne olduğunu ve bu durumdan hoşnut olduğunu söylüyor. Artık eskisi gibi ‘erkeklerin onaylayacağı’ bir kız olmak için kendini paralamayacağını da sözlerine ekliyor. ARTIK SEÇİLEN DEĞİL SEÇEN OLACAK

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“Kızgınlık hissediyorum, heyecan, üzüntü, neşe, ayaklarımın yerden havalandığını hissediyorum” demişti karmaşık his dünyasını anlatırken Emily. Bu sözler boşanması kesinleştikten sonra yaptığı ilk açıklamaların birinden. Geçmiş günleri “Gerçekten seçilmek istedim” diye hatırlayan genç kadın “Birisiyle çıkmak ve onlardan ne kadar hoşlanıp hoşlanmadığımı düşünmek benim için zordu. Beni nasıl algıladıklarını, bunun ne anlama geldiğini, benden ne istediklerini, bunun benim öz değerimle ilgili ne anlama geldiğini düşünürdüm. Ve onları seçmezdim; onların beni onaylayıp seçmesini isterdim.” diyor ve artık terk edilme korkusunu yenmeye başlayabildiği için seçilen değil seçen kişi olmaya başlayacağından umutlu hatta emin.

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