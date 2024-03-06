Tarihe geçen fotoğraf lanetli çıktı! Selfie çektiren yıldızların 10 yıl içinde başına gelmeyen kalmadı

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Bu yıl hem gişede hem de Oscar öncesinde dağıtılan neredeyse tüm önemli ödüllerde deyim yerindeyse ortalığın tozunu attıran Oppenheimer tüm önemli kategorilerde yarışı önde götürüyor.

O gece büyük bir sürpriz yaşanmazsa da film geceden birçok ödülle ayrılacak. Oscar ödülleri kimi zaman eleştirilse de yılın en büyük sinema olayı olarak kabul edilmeye devam ediyor.

Büyük geceye gelen yıldızlar, kırmızı halı geçişleri, şıklık yarışı ve rüküş bulunarak sınıfta kalanlar ve gözyaşları içinde yapılan ödül konuşmaları her yıl dünya çapında milyonlarca izleyiciyi ekran başına çekiyor.



Bu yılki töreni de geçen yıl olduğu gibi ünlü talk şovcu Jimmy Kimmel sunacak

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2014’TEKİ O ANLAR TARİHE GEÇMİŞTİ

Oscar’ların yakın tarihindeki en unutulmaz gecelerinden biri 2014’te yaşanmış, o yıl töreni sunan ünlü talk şovcu Ellen DeGeneres'in Hollywood’un sevilen yıldızlarıyla çektiği tolu selfie büyük olay yaratmıştı.

2024’ün Oscar’ları o ünlü fotoğrafın da 10. yıldönümü olacak. Sosyal medya kullanımının nispeten daha az olduğu ve selfie’lerin hayatımızı bu kadar kaplamadığı bir dönemde çekilen fotoğraf rekorlara da imza atmıştı. İşte kendi ününü aşan, Hollywood yıldızlarıyla dolu o fotoğraf

ÜNLÜ SELFIE’NİN 10. YILDÖNÜMÜ GELDİ ÇATTI

Ellen DeGeneres bir anda salondaki ünlü konukların arasına girmiş, arkasında ve iki yanında toplanan yıldız oyuncular da bir anda poz verip ünlü sunucunun telefonuna gülümseyerek bakınca tarihin en çok retweet alan fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Ancak çekilmesinin 10. yıldönümü yaklaşırken bu ünü kendisini aşan fotoğrafın lanetli olduğu konuşulmaya başladı…

FOTOĞRAF LANETLİ Mİ?

O gün o fotoğrafta yer alan ünlü isimlerin kariyerleri ya da özel hayatlarında yaşanan olaylara bakılırsa bu tuhaf fikrin haklılık payı olduğu düşünülebilir…

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Gerçek bir hakla ilişkiler başarısı olan ve sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılan bu sevimli fotoğrafın içinde yer alanlar için pek de sevimli olmadığını söylemek mümkün.

Bu da o meşhur selfie'nin nasıl çekildiği gösteren bir açıya sahip bir başka fotoğraf... Henüz selfie kavramı hayatlarımızda yokken yaşanan bu anlar 10 yıldır unutulmadı

Gelin başta fotoğrafı çeken DeGeneres olmak üzere Kevin Spacey, Brad Pitt, Angelina Jolie, Bradley Cooper, Jared Leto, Julia Roberts, Meryl Streep gibi yıldızları ve fotoğraf sonrasında olanları bir daha hatırlayalım.

LANETİN EN BÜYÜĞÜ FOTOĞRAFI ÇEKENE!

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Gündüz kuşağının kraliçesi olarak anılan ve 19 yıl boyunca sunduğu kendi adını taşıyan talk şovla sayısız ünlü ismi ağırlayarak tam 63 Emmy ödülü kazanan Ellen DeGeneres selfie’yi çeken kişi olarak lanetten de en çok etkilenen isim oldu.

Ellen DeGeneres fotoğrafı Twitter hesabından "Keşke Bradley'nin kolu biraz daha uzun olsaydı" diyerek paylaşmış, bu tweet sosyal medya sitesinin en çok retweet alan paylaşımı olarak tarihe geçmişti

Çalışanlarına kötü davrandığı, stüdyoda sürekli terör estirdiği ve herkesi canından bezdirdiği gibi iddialarla gündeme gelen DeGeneres’in kariyeri 2020’den itibaren tepetaklak oldu ve izlenme rakamları kötü olmasa da şovu 2022’de yayından kaldırıldı.

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Ünlü isim sosyal medyadan da büyük eleştiriler aldı ve tıpkı çektiği selfie gibi hakkındaki bu çirkin iddialar da milyonlarca kez paylaşıldı.





ADI HOLLYWOOD’DAN SİLİNİP GİTTİ

Fotoğrafın yıldızlarından Kevin Spacey ise #MeToo kampanyasıyla başlayan ifşalardan payını aldı ve birçok kurbanı ortaya çıkıp usta aktörü cinsel taciz hatta tecavüzle suçladı. Hollywood’dan dışlanan Kevin Scapey yıllar süren davaların ardından hem ABD hem de İngiltere mahkemelerinde aklandı.

Ancak isminin üstü çizilen Oscar’lı Spacey suçsuz bulunsa da sektördeki saygınlığını yitirdi ve bir daha da Hollywood’a geri dönebilecek gibi görünmüyor…

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ESKİ AŞIKLAR ŞİMDİ KANLI BIÇAKLI DÜŞMAN

Selfie’nin en ses getiren yüzlerinden Brad Pitt ve Angelina Jolie de Hollywood’un en beğenilen çiftlerindenken iki yıl sonra yollarını ayırdı. Yollarını ayırmakla da kalmayan ünlü çift deyim yerindeyse kanlı bıçaklı düşman oldu.





Angelina Jolie eski eşi Brad Pitt’i kendisine ve çocuklarına şiddet uygulamakla suçladı. Bu iddialar hâlâ konuşulmaya devam ederken eski eşler bir yandan da Fransa’daki şatoları ve üzüm bağlarını paylaşabilmek için kavgalarına devam ediyor. Bradley Cooper da Oscar lanetine yakalanlardan oldu... Yıldız oyuncu defalarca aday olsa da ödüle bir türlü kavuşamadı... Üstelik A Star is Born filmindeki rol arkadaşı Lady Gaga ile fazla yakınlaşınca Irina Shayk'la olan ilişkisi de sona erdi

OSCAR LANETİ ONU DA VURDU: NE YAPSA KAZANAMIYOR

2014’te, selfie’de gülümseyen Bradley Cooper o törende ikinci Oscar'ına American Hustle filmiyle aday gösterilmişti. Usta aktör o zamandan beri 10 dalda daha aday gösterildi (yönettiği ve yazdığı filmler de dahil) ve hiç kazanamadı. Bu yıl da Maestro filmiyle adaylıklar alan Cooper kazanma şansı en az olanlardan.





OSCAR’IN GEDİKLİSİYDİ… ONUN DA EVLİLİĞİ BİTTİ

Sinema tarihinde Oscar’a en çok aday gösterilen ve kazanan oyunculardan olan, Hollywood’un yaşayan efsanesi Meryl Streep de lanetten profesyonel değil kişisel olarak etkilenenlerden. Kariyerindeki başarılar bir yana 45 yıldır Don Gummer'la mutlu bir evlilik sürdüren yıldız ismin evliliğinin çoktan bittiği ancak çiftin bunu herkesten sakladığı birkaç gün önce ortaya çıktı. Jared Leto'nun 2014'ten sonra oynadığı filmler ya gişede çakıldı ya da eleştirmenlerce yerden yere vuruldu...

UNUTULMAZ PERFORMANSIYLA OSCAR ALMIŞTI, O FOTOĞRAFTAN SONRA KARİYERİ TEPETAKLAK OLDU

Jared Leto, 2014’te, meşhur selfie’nin çekildiği yıl Sınırsızlar Kulübü (Dallas Buyers Club) filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’ını kazanmıştı. Ünlü oyuncunun o ödülden ve fotoğraftan sonraki kariyeri pek iç açıcı değil.

Leton’nun rol aldığı Suicide Squad, Zack Snyder's Justice League ve Morbius gibi filmler hem beğenilmedi hem de gişede çakıldı. Bu da yetmezmiş gibi Leto, Oscar heykelini kaybetti, 10 yıldır da nerede olduğunu bulabilmiş değil… 2014'teki törende Oscar kazanan dört oyuncu böyle poz vermişti

LANET ONLARA UĞRAMADI… HENÜZ

Bir zamanlar Hollywood'un en büyük süperstarı olan Julia Roberts da 2014'ten bu yana geçmişteki gibi ses getiren filmlerde rol almıyor. Bunun kendi tercihi mi lanetle mi ilgili olduğu konusu yorum yapılmayacak kadar muğlak…

Neyse ki o gecenin Oscar töreninin en genç dört ismi - Lupita Nyong'o, kardeşi Peter, Jennifer Lawrence ve Channing Tatum henüz lanet yüzünden zarar görmüş değiller. Henüz…