Oscar’lı filmin yıldız oyuncusu arabasında ölü bulundu!

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Güney Kore merkezli Yonhap Haber Ajansına göre aktör dün, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki bir parkta arabasının içinde tepkisiz bir şekilde yatarken bulundu.

Lee Sun-Kyun'un yanında bir kömür briketi vardı, bu da ölümünde olası bir karbon monoksit zehirlenmesinin payı olduğuna işaret ediyor.

Lee Sun-Kyun'un, olay yerinde öldüğü, bu yüzden de bir hastaneye nakledilmediği açıklandı. 48 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Lee'nin yeri, ailesinin polise, ünlü oyuncunun evini terk ettiği ve ardında intihar notuna benzer bir mesaj bıraktığının bildirilmesiyle tespit edildi.

Lee Sun-Kyun'un cesedi, aiesinin polise yaptığı bir ihbar sonrası, Seul'de bir parkta, arabasının içinde bulundu

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Ölümünden önce Lee, marihuana ve diğer yasadışı uyuşturucu maddeleri kullandığından şüphelenilmesi üzerine Güney Kore polisi tarafından üç tur sorgulanmıştı.

Yonhap Haber Ajansına göre Lee'nin bu yıl, biri geçen cumartesi günü olmak üzere, Seul'deki lüks bir barda çalışan bir hostesin evinde birçok kez uyuşturucu kullandığından şüpheleniliyor.

Ünlü aktör, sorgusu sırasında kadının kendisini uyuşturucu alması için kandırdığını ve ne içtiğine dair hiçbir fikri olmadığını iddia etmişti.

Ünlü oyuncu hakkında uyuşturucu kullandığı iddiasıyla açılan soruşturma devam ediyordu... Masumiyetini kanıtlamak için çaba veren oyuncunun ailesine bir not bıraktığı ve intihar ettiği düşünülüyor

Lee Sun-Kyun'un geçen ay Ulusal Adli Tıp Servisi tarafından yapılan test de dahil olmak üzere, ilk uyuşturucu testlerinin hepsinin negatif çıktığı bildirildi.

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Lee Sun-Kyun'un masumiyetini kanıtlamak için yalan makinesi testine girme talebinde bile bulunduğu da bildirildi. Usta oyuncu 2019 yapımı "Parasite" filminde korkunç bir sırrı olan zengin bir ailenin reisini canlandırarak uluslararası düzeyde ün kazanmıştı.

Film uluslararası çapta büyük başarı kazanırken Lee Sun-Kyun da filmdeki performansıyla Screen Actors Guild ödülüne layık görüldü. Lee Sun-Kyun, geçtiğimiz yıl da bilimkurgu gerilim filmi "Dr. Brain"deki rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilmişti.

Usta oyuncu bu yapımlar dışında ayrıca 2007 yapımı "Coffee Prince", 2010 yapımı "Pasta" serisi, 2014 yapımı "A Hard Day" ve 2018 yapımı "My Mister" filmleriyle de tanınıyordu.

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