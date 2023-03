Oscar gecesindeki bu görüntü interneti ikiye böldü: Tamam çok şıksın ama senin yüzünden kimse bir şey göremedi!

Ancak Oscar ödüllerinin dağıtıldığı törende yaşanan benzer bir hadise için bu yukarıda yazdıklarımızı düşünmek biraz zor. Sonuçta boyumuzu değiştiremesek de kılık kıyafetimizi ya da saçlarımızın şeklini biraz da etrafımızdakileri düşünerek seçmek elimizde… Bu ilginç girişle ne mi kastediyoruz? Gelin o zaman tören gecesine dönelim.

Oscar töreninin davetlilerinden ve aynı zamanda ödüle aday olanlardan biri Barbadoslu şarkıcı Rihanna’ydı. İkinci çocuğuna hamile olduğunu kısa zaman önce açıklayan Rihanna, karnı burnunda katıldığı törende sahneye çıkıp şarkı da söyledi.

Rihanna karnı burnunda katıldığı törende sahneye de başarıyla çıkarak herkesin takdirini topladı

RIHANNA SAHNEDE DEVLEŞTİ

Rihanna’nın seslendirdiği ve Black Panther: Wakanda Forever filminde yer alan 'Lift Me Up' adlı şarkı Oscar’a adaydı. Törenin geleneksel kısımlarından biri olan bölümde Oscar adayı şarkıları seslendiren şarkıcılar sahneye geliyor ve eserleri bir de oradaki seyirciler için söylüyorlar.

Rihanna da ilerleyen hamileliğine rağmen bu geleneği bozmadı ve şık elbisesinin içinde şarkıyı seslendirdi. Ve bu performans sırasında ilk Black Panther filminin yıldızı, genç yaşta kanser yüzünden hayatını kaybeden Chadwick Boseman da anıldı. Zaten şarkının adı ve sözleri de birazcık talihsiz yıldızı anlatıyordu.

Nijerya asıllı şarkıcı Tems Oscar gecesine katılan en şık isimlerden biri oldu

Oscar’a aday olan şarkı ödülü bir başka şarkıya kaptırdı ancak olay burada bitmedi. Rihanna şarkıyı seslendiriyordu ancak şarkının hayata geçirilmesinde emeği olan besteci, söz yazarı ve prodüktörler de elbette ödüle adaydı ve TEMS, Rihanna, Ryan Coogler ve Ludwig Göransson’dan oluşan bu ekip tam kadro törendeydi.

TÖRENE OSCAR ADAYI OLARAK KATILMIŞTI

Hatta asıl adı Temilade Openiyi olan Nijeryalı şarkıcı ve söz yazarıdı Tems, geceye katılan kadınlar arasında en güzel giyinenlerden biri oldu. Kırmızı halıda verdiği pozlar moda sitelerinde paylaşılan, giydiği beyaz tuvalet ve bu tuvaletle birleşerek boynunun ve başının bir yarısını kaplayan tülden yapılmış parça çok beğenildi.

Tems bu görüntüsüyle zarif bir kuğuya benzetildi ancak gece onun için tatsız geçti

27 yaşındaki güzel şarkıcı bembeyaz kıyafeti ve zarafetiyle adeta bir kuğuya benziyordu ve törende onu her gören dönüp bir daha baktı. Ancak Tems için böyle güzel başlayan gece aynı şekilde noktalanmadı. İşte bunun nedeni de haberin başında verdiğimiz örnekti.

KIRMIZI HALIDA HERKES ONA BAKTI

Kırmızı halı geçişi bitip ünlü yıldızlar birer birer salonda kendilerine ayrılan koltukları doldurmaya başladılar. Tems büyük Hollywood yıldızlarından ve film ekiplerinden biraz arkada, salonun ortalarında bir yerde, koltuk sırasının neredeyse tam ortasındaki yerine yerleşti. Ancak ortada büyük bir sorun vardı.

İşte herkesin diline düşen o ilginç görüntü

Lever Couture tarafından hazırlanan bu muhteşem elbisenin baş kısmındaki kocaman tül parça genç şarkıcının arkasına oturan sayısız insanın töreni izleyememesine yol açtı. Tems’in arkasına denk gelen konukların hepsi sahneyi görmek yerine şarkıcının elbisesinin bu devasa parçasına bakmak zorunda kaldı.

GECENİN OLAYI: BEYAZ TÜL

Bu yaşananlar gecenin sunucusu Jimmy Kimmel’ın seyircilerin arsında dolaştığı anlarda kameralara açıkça yansıdı. Töreni takip eden ve aynı zamanda sosyal medyayı da kullanan binlerce kişi ekran görüntüleri alarak yaşananları paylaşmaya başladı. Törenin üzerinden 24 saatten fazla geçmesine rağmen geceye dair en çok konuşulan konu da bu yaşanan talihsizlik oldu.

Imagine waiting your whole life to be at the Oscars and you end up sitting behind a stratus cloud. pic.twitter.com/HQ8lSYQBUV