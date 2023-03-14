Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri

Morgan Freeman'ın Oscar töreninde giydiği eldivenler dikkat çekmişti: Acı sırrı yıllar sonra ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Morgan Freeman#Margot Robbie#Oscar 2023
Morgan Freemanın Oscar töreninde giydiği eldivenler dikkat çekmişti: Acı sırrı yıllar sonra ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 13:25

Pazartesi günkü Oscar töreninin yankıları hâlâ devam ediyor. Törene katılanlar, ünlü yıldızların şık giysileri, ödül konuşmaları derken herkes Oscar’ları konuşmaya devam ediyor. Törenin en dikkat çeken ve adından en çok söz ettiren isimlerinden biri de normalde pek ortalarda görünmeyen dev aktör Morgan Freeman’dı.

Haberin Devamı

Oscar töreni esnasında aynı zamanda dünyanın en büyük film şirketi olan Warner Bros’un da 100. Yılı özel olarak kutlandı. Bu kutlama için sahneye çağırılan isimlerse güzeller güzeli Avustralyalı aktris Margor Robbie ve Hollywood’un efsane ismi Morgan Freeman oldu. İkili kutlama için sahneye kol kola geldi. Uzun yıllara yayılan kariyerinde sayısız filmde başrol oynayan ve birçok ödül sahibi de olan Freeman ilerleyen yaşından dolayı artık pek ortalarda gözükmüyor. Bir yandan meslek hayatına devam eden ve ekran yüzü olduğu ve seslendirdiği belgesellerle gündeme gelen aktör zaten özel hayatını göz önünde yaşamayı sevmeyen ve çok fazla fotoğraflanmayan bir sanatçı.

Morgan Freemanın Oscar töreninde giydiği eldivenler dikkat çekmişti: Acı sırrı yıllar sonra ortaya çıktı
Hal böyle olunca hayranları onu uzun bir aradan sonra sahnede görünce çok mutlu oldu ve Freeman’ın törende çekilmiş fotoğrafları internette binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Bu ilginin bir sebebide Morgan Freeman’ın imaj değişikliğiydi. Saçlarını kazıtan ve oldukça belirgin bir şekilde bıyık bırakan aktör bu yeni görünümüyle büyük ilgi çekti ve herksin diline düştü. Usta aktörü ilk defa saçsız gören hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Oscar’larda herkesin gözü onu aramıştı: Tom Cruise törene Nicole Kidmanla karşılaşmamak için gitmemişOscar’larda herkesin gözü onu aramıştı: Tom Cruise törene Nicole Kidman'la karşılaşmamak için gitmemiş!Haberi görüntüle

Ancak Morgan Freeman’la ilgili çok daha dikkat çeken bir detay daha vardı. Adı anons edilince sahneye Margot Robbie’nin kolunda gelen Freeman’ın sol elinde siyah, ipek bir eldiven vardı. Gece boyunca elinde bu siyah eldivenle dolaşan Morgan Freeman’ın 15 yıldır dikkatlice koruduğu üzücü sırrı da böylece herkes tarafından öğrenildi.

Morgan Freemanın Oscar töreninde giydiği eldivenler dikkat çekmişti: Acı sırrı yıllar sonra ortaya çıktı
Usta oyuncu 2008 yılında Mississippi otoyolunda arabasıyla seyahat ederken çok ciddi bir trafik kazası geçirmişti. Adeta ölümden dönen ve ciddi şekilde yaralanan aktör neyse ki bu zor günleri atlattı. Aynı kazada sol kolu, dirseği ve omzunu da kıran aktör uzun bir tedavi süreci geçirdi. Ancak omzu ve kolu iyileşse de sol eli felç kaldı. Doktorlar bu dönemde aktöre özel bir eldiven giymesini önermişti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Gizli gizli evlenmişlerdi: Sanki balayları hiç bitmemiş gibi bütün gece dudak dudağa gezdilerGizli gizli evlenmişlerdi: Sanki balayları hiç bitmemiş gibi bütün gece dudak dudağa gezdilerHaberi görüntüle

Freeman’ın kazadan uzun yıllar sonra anlattığına göre bu eldiven hiç hareket ettiremediği için sürekli şişme tehlikesiyle karşı karşıya kalan sol elini koruyordu. Morgan Freeman 2011’de eli için son kez doktora göründüğünde onlardan elinin zaman içinde iyileşeceği cevabını almıştı ama bu hiç gerçekleşmedi. Hatta aktör iyileşeceğini sandığı elinin yıllar içinde daha kötü duruma geldiğini itiraf etti.

Morgan Freemanın Oscar töreninde giydiği eldivenler dikkat çekmişti: Acı sırrı yıllar sonra ortaya çıktı
Ve Oscar töreninde herkes tarafından da anlaşıldığı gibi sürekli olarak dirseğine kadar uzanan bu özel eldiveni hep giymek zorunda kaldı. Freeman “Elimi hiç hareket ettiremiyorum ve bu yüzden de parmaklarım şişerek korkunç bir hal alıyor. Sinir hasarı yüzünden elimi hiç kullanamıyorum ve şişmesine de engel olamıyorum. Siz ellerinizi hiçbir şey yapmasanız bile bir günde bile sayısız kez hareket ettirdiğinizi biliyor musunuz? Ben de bunu yaşadığım kazadan sonra öğrendim” dedi.

Haberin Devamı

Basınçlı bu özel eldiveni elinden hiç çıkarmayan Freeman törende giydiği şık smokine düzgün şekilde eşlik etsin ve belli ki pek de fark edilmesin isteyerek bu özel gece için bu özel eldivenin siyah ipek kumaştan yapılmış özel bir versiyonunu kullandı.

Gözden Kaçmasın

Ünlü rapçinin son anları böyle görüntülendi: Sahnede şarkı söylerken hayatını kaybettiÜnlü rapçinin son anları böyle görüntülendi: Sahnede şarkı söylerken hayatını kaybetti!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Morgan Freeman#Margot Robbie#Oscar 2023

BAKMADAN GEÇME!

Türkiyede kuraklık tehlikesi artıyor Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında ‘Karadenizde bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

Türkiye'de kuraklık tehlikesi artıyor! Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında? ‘Karadeniz'de bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

#Kuraklık
Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscarı evine götürdü... Everything Everywhere All At Onceın başarısının sırrı ne

Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscar'ı 'evine' götürdü... 'Everything Everywhere All At Once'ın başarısının sırrı ne?

#Everything Everywhere All At Once
Bir sonraki salgın tehdidi mantarlar mı ‘Artık dünyanın her yerindeler, tehlike çok büyük’

Bir sonraki salgın tehdidi mantarlar mı? ‘Artık dünyanın her yerindeler, tehlike çok büyük’

#Mantar