Morgan Freeman'ın Oscar töreninde giydiği eldivenler dikkat çekmişti: Acı sırrı yıllar sonra ortaya çıktı

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Oscar töreni esnasında aynı zamanda dünyanın en büyük film şirketi olan Warner Bros’un da 100. Yılı özel olarak kutlandı. Bu kutlama için sahneye çağırılan isimlerse güzeller güzeli Avustralyalı aktris Margor Robbie ve Hollywood’un efsane ismi Morgan Freeman oldu. İkili kutlama için sahneye kol kola geldi. Uzun yıllara yayılan kariyerinde sayısız filmde başrol oynayan ve birçok ödül sahibi de olan Freeman ilerleyen yaşından dolayı artık pek ortalarda gözükmüyor. Bir yandan meslek hayatına devam eden ve ekran yüzü olduğu ve seslendirdiği belgesellerle gündeme gelen aktör zaten özel hayatını göz önünde yaşamayı sevmeyen ve çok fazla fotoğraflanmayan bir sanatçı.
Ancak Morgan Freeman’la ilgili çok daha dikkat çeken bir detay daha vardı. Adı anons edilince sahneye Margot Robbie’nin kolunda gelen Freeman’ın sol elinde siyah, ipek bir eldiven vardı. Gece boyunca elinde bu siyah eldivenle dolaşan Morgan Freeman’ın 15 yıldır dikkatlice koruduğu üzücü sırrı da böylece herkes tarafından öğrenildi.
Freeman’ın kazadan uzun yıllar sonra anlattığına göre bu eldiven hiç hareket ettiremediği için sürekli şişme tehlikesiyle karşı karşıya kalan sol elini koruyordu. Morgan Freeman 2011’de eli için son kez doktora göründüğünde onlardan elinin zaman içinde iyileşeceği cevabını almıştı ama bu hiç gerçekleşmedi. Hatta aktör iyileşeceğini sandığı elinin yıllar içinde daha kötü duruma geldiğini itiraf etti.
Basınçlı bu özel eldiveni elinden hiç çıkarmayan Freeman törende giydiği şık smokine düzgün şekilde eşlik etsin ve belli ki pek de fark edilmesin isteyerek bu özel gece için bu özel eldivenin siyah ipek kumaştan yapılmış özel bir versiyonunu kullandı.