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Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızlarının adını açıkladı!

#Taner Ölmez#Ece Çeşmioğlu#Zeynep Ölmez
Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızlarının adını açıkladı

Oyuncu çift, Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çiftinin kızlarının ismi belli oldu. Çeşmioğlu ve Ölmez ikilisi kızlarının adını 'Zeynep' koymaya karar verdi. Ünlü ikilinin pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Geçtiğimiz yıl haziran ayında birlikteliklerini evlilikle taçlandıran oyuncu Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, anne-baba olmak için gün sayıyor. Ünlü çift, bebeklerine 'Zeynep' ismini vereceklerini duyurdu.

Son olarak 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan Taner Ölmez (35), meslektaşı Ece Çeşmioğlu (31) ile geçtiğimiz yıl haziran ayında Kemerburgaz'da düzenlenen törenle nikah masasına oturmuştu. Mutluluğa "Evet" diyen çiftten kısa süre sonra da güzel haber gelmişti.

Bebek heyecanı yaşayan çift, ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Çeşmioğlu, önceki gün hamilelik fotoğraflarını paylaştı. İkili, bebeklerinin ismini de açıkladı.

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızlarının adını açıkladı

ZEYNEP BEBEK!

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Kız bebek bekleyen Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, yaptıkları paylaşımla çocuklarına 'Zeynep' adını vereceğini duyurdu.

Fotoğraflarıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören çiftin pozlarına ünlü isimler de yorum yaptı.

AYNA KARŞISINDA İLK POZ

Geçtiğimiz aylarda yakın arkadaşı Müjgan Koraltürk'ü ziyarete giden Çeşmioğlu, ayna karşısında verdiği hamilelik pozunu ilk kez takipçileriyle paylaşmıştı. Siyah bir elbise giymeyi tercih eden ünlü oyuncunun neşeli halleri de dikkatlerden kaçmamıştı.

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızlarının adını açıkladı

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Öte yandan düğün öncesi muhabirlerle sohbet eden ve sevgilisini gelinliğin içinde ilk kez gördüğünü belirten Taner Ölmez, "Çok heyecanlıyım." demişti.

2002 yılında "Çocuklar Duymasın" adlı dizide küçük yaşta oyunculuğa adım atan Ece Çeşmioğlu, birçok dizide rol almıştı.

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