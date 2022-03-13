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Merve Özbey'den bebek müjdesi

#Merve Özbey#Kar#İstanbul
Merve Özbeyden bebek müjdesi

Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı kar yağışı başladı, İstanbul beyaz büründü... Mart ayında yağan karın keyfini çıkaran ünlü isimler, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştılar...

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MERVE ÖZBEY

Siz bu fotoğrafa bakınca yüzleri gülen üç kişi görüyorsunuz ya öyle değil… Görünmeyeni de bilin isterim… Sırtımı sevgisine dayadığım, elini hep omzumda hissettiğim yoldaşımla kurduğumuz yuvamız yeniden şenleniyor. Ömrümüze ömür katan Elif’ime kardeş geliyor… Ailemiz büyüyor. Şimdi bıraksanız sabaha kadar anlatırım yaşadığım heyecanı. Ama biliyorum ki ne desem eksik kalacak. “Anneler olmasa kim kimi severdi” diyen Gülten Akın’dan yardım alarak sevgimi ve sevincimi paylaşmak istedim. Kalbinden doğuran, yalnızca insana değil kediye, köpeğe, kuşlara yuva olmayı bilen tüm güzel yüreklerin varlığına şükrederek, sevgiyi yücelterek çoğalmamız umuduyla. Bin şükür.

Merve Özbeyden bebek müjdesi

GÜLBEN ERGEN

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Gülben Ergen eski eşi Mustafa Erdoğan'la bir araya geldi. Çocuklarıyla kar topu oynayan Ergen bu fotoğrafı 'Baba evinde kardan adam buluşması.' notuyla paylaştı.

Merve Özbeyden bebek müjdesi

İBRAHİM BÜYÜKAK

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#Merve Özbey#Kar#İstanbul

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