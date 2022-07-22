Sosyete güzelinin evini soymuşlardı: Hırsızları, çıplak fotoğraf yakalattı 

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DEDEKTİFLER ÇIPLAK FOTOĞRAFIN İZİNİ SÜRDÜ, OLAY ÇÖZÜLDÜ

İngiltere'de "zamanımızın en büyük soygunlarından biri" olarak nitelendirilen bu olayın ortaya çıkmasını sağlayan ise, hırsızlardan birinin, çalıntı mal paylaşımı yaptıkları otelde çalışan bir görevliye gönderdiği çıplak fotoğraf oldu.

ONLAR TATİLDEYKEN MALİKANEYE HIRSIZ GİRDİ

Bu, ilk anda film senaryosu gibi görünen olay aslında gerçeğin ta kendisi! 2019 yılında yaşanan bu hırsızlık olayının kurbanı Formula 1'in eski patronu olan iş insanı Bernie Ecclestone'un kızı Tamara Ecclestone. Dünya jet sosyetesinin ünlü simalarından biri olan eski TV yıldızı Tamara Ecclestone, Noel tatilini geçirmek için kocası Jay Rutland ve çocuklarıyla birlikte Lapland'a bulunduğu sırada malikanelerine hırsız girdi.

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KASAYI AÇIP MÜCEVHERLERİ 'TALAN' ETTİLER

Çiftin Batı Londra'nın gözde bölgelerinden biri olan Kensington'daki 70 milyon sterlin değerinde evine giren dört hırsız, Ecclestone'un mücevher kasalarını tam anlamıyla "talan etti." Dört kişi tam 25 milyon sterlin değerinde mücevheri alıp kayıplara karıştı.

Kendileri tatildeyken başlarına gelen bu olay da Tamara Ecclestone ile kocası Jay Rutland için büyük bir şok oldu. Belki Tamara Ecclestone, bu olayın hiç çözülmeyeceğini düşünürken aklına bile gelmeyecek gelişmeler yaşandı ve dört hırsız yakalandı. İşte bu çarpıcı olay bir belgesele konu oldu.

HIRSIZLARDAN BİRİ KENDİNİ TUTAMADI

BBC 3 için hazırlanan Who Stole Tamara Ecclestone's Diamonds? (Tamara Ecclestone'un Elmaslarını Kim Çaldı?) adlı belgesel, benzerine ancak filmlerde rastlanacak bu öyküyü gözler önüne serdi. Belgeselde yer alan bilgilere göre dört hırsızın yakalanmasındaki kilit nokta, içlerinden birinin telefonu aracılığıyla gönderdiği çıplak fotoğraf. Ecclestone ile Rutland'ın malikanesini soyan hırsızlardan biri olan Jugoslav Jovanovic, kendileri açısından kritik bir hata yaptı.

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DEDEKTİFLER HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Jovanovic, diğer üç arkadaşıyla birlikte bir dizi hırsızlıktan sonra çaldıkları mücevherleri paylaştırdıkları otelin bir görevlisine cep telefonuyla jenital bölgesinin çıplak bir fotoğrafını gönderdi. Bu olayı fark eden dedektifler hırsızların kaldığı konaklama tesisinde çalışanlarla iletişime geçti. Onlara tesiste kalan müşteriler arasında dikkatlerini çeken birileri olup olmadığını sordu.

İşte otel personelinden bir kadının verdiği ifade, olayın çözümüne giden ilk adım oldu. Söz konusu kadın personel, müşterilerden birinin çıplak fotoğraf gönderdiğini ve kendisinin de o telefon numarasını sakladığını söyledi.

TELEFON NUMARASINDAN PASAPORTA ULAŞTILAR

Telefon numarasından yola çıkan dedektifler Jugoslav Jovanovic'in kimliğine ardından da pasaportuna ulaştı. Hırsızın pasaportunun bir kopyası tüm müşteriler gibi otel kuralları gereği görevliler tarafından alınmıştı.

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Polis yaptığı araştırmanın ardından kısa sürede hem Jovanovic'e hem de çete arkadaşları Alessandro Maltese ve Alessandro Donati'ye ulaştı. Soyguna katıldığı ileri sürülen diğer şüpheli Daniel Vukovic'in ise Sırbistan'da olduğu sanılıyor. Yakalanan üç zanlının, işledikleri hırsızlık suçları nedeniyle toplam 28 yıl hapis cezası aldıkları belirtildi.

'HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK'

Kendi malikanesine yapılan soygunu konu alan Who Stole Tamara Ecclestone's Diamonds? adlı belgesele konuşan Tamara Ecclestone "hırsızlardan birinin hala serbest olduğunu bilerek yaşarken hayatının asla eskisi gibi olmayacağını" ifade etti.

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Tamara Ecclestone ile kocası Jay Rutland'ın evi 2019 yılının aralık ayında soyuldu. The Sun gazetesinin o dönemdeki haberine göre çiftin Kensington'daki milyon sterlin değerindeki 57 odalı evinden yüklü miktarda mücevher çalındı. Hırsızların yatak odasındaki bazı kasaları açmayı başararak, pırlanta yüzük ve küpelerle kaçtığı belirtildi. Çalınan mücevherler arasında Tamara Ecclestone'a eşinin düğün hediyesi olarak verdiği 80 bin sterlinlik bir Cartier bileziğin de bulunduğu o sırada basına yansıyan haberler arasındaydı. Soygunu doğrulayan Londra polisi gece 23:00'te eve ekipler gönderildiğini açıkladı. Bu arada çiftin, Londra'da zenginlerin yaşadığı bir semtte bulunan evinin ve çevresinin 24 saat korunduğu da ileri sürülmüştü.

Tamara Ecclestone, babası Bernie Ecclestone'un, Hırvat model Slavica Radic ile 1985- 2009 arasında yaptığı evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı. Ecclestone ile Radic'in, 38 yaşındaki Tamara'nın yanı sıra 33 yaşında Petra adında bir kızları daha bulunuyor.

BABASI ÜNLÜ BİR İŞ İNSANI

Tamara ve Petra'nın babalarının Ivy Bamford ile ilk evliliğinden 67 yaşında Deborah adlı bir ablaları ile şu anki eşi Fabiana'dan dünyaya gelen Ace adında henüz bir yaşına gelmemiş bir erkek kardeşleri var.