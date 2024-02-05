Tahta çıkmak için 74 yıl beklemişti... Taç giydi 9 a y sonra kansere yakalandı.. Peki şimdi neler olacak?

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Geçen ayın son günlerinde prostat büyümesi nedeniyle üç ün London Clinic'te tedavi gören Kral Charles'a kanser teşhisi konuldu. Buckingham Sarayı'nın yaptığı duyuruya göre prostat büyümesi nedeniyle bir operasyon geçiren Charles'ın durumunda endişe verici başka bir durum da fark edildi.

Sonra da bunun kanserin bir türü olduğu anlaşıldı. Buckingham Sarayı, hastalığın uzman bir ekip tarafından uygun bir şekilde tedavi edileceğini duyurdu.

Kral Charles, geçirdiği operasyonun ardından Norfolk'taki konutunda dinleniyordu. Fakat teşhisin ardından Londra'ya döndü.

Charles'ın durumunun iyi olduğu ve pozitif düşünceler içinde bulunduğu belirtildi. Kral'ın hastalığı ve ardından gelecek tedavi nedeniyle bütün programları ileri bir tarihe ertelendi.

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HARRY BABASININ YANINA GİDİYOR

Bu arada Kral Charles'ın eski eşi Diana'dan dünyaya gelen küçük oğlu Harryn'nin de babasının hastalığını haber aldıktan sonra önümüzdeki günlerde Londra'ya gideceği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Charles, telefon açarak oğlunu yanına çağırdı. Bu arada William'ın da kardeşine babasının durumu hakkında bilgi verdiği yine İngiliz gazetelerinde yer alan bilgiler arasında.

Bilindiği gibi Harry karısı Meghan ve iki çocuğuyla birlikte ABD'de yaşıyor. Bu yeni gelişmenin Charles ile küçük oğlu arasında üç yıldır devam eden gerilimi de yumuşatabileceği belirtiliyor.

Harry'nin önümüzdeki birkaç gün içinde Londra'ya gideceği haberi de bazı yorumlara göre Kral'ın durumunun ciddi olabileceğini düşündürüyor.

WILLIAM'IN OMUZLARINA DAHA FAZLA SORUMLULUK YÜKLENDİ... KARISI YANINDA YOK

Charles'ın tedavisi sırasında büyük oğlu ve ilk sıradaki veliahtı Prens William'ın hayatında da bazı değişiklikler olacak. William bu süreçte daha fazla sorumluluk üstlenecek.

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Bu süreçte William'ın işi biraz daha zor. Çünkü her koşulda yanında olan karısı Galler Prensesi Kate de batın bölgesinden geçirdiği operasyon nedeniyle uzun sürecek bir tedavide bulunuyor.

Kral'ın tedavisi sırasında ona vekalet edebilecek yedi tane isim var. Elbette bu konuda William ilk sırada. Ama onun ardından Prens Harry de bu sorumluluğu üstlenebilir.

Adı skandala karışmasaydı Kral'ın kardeşi Prens Andrew da ağabeyine vekalet edebilirdi. Ama şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Bütün bu isimlere ek olarak Andrew'nun eski eşi Sarah Ferguson ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Prenses Beatrice de Kral'a vekalet edebilecek isimler arasında.

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Fakat bu isimlerin hiçbiri şimdilik resmi olarak açıklanmış değil. Hatta tam tersine Kral'ın tedavi sırasında perde arkasından görevini sürdüreceği belirtiliyor.

DOKUZ AY ÖNCE TAÇ GİYMİŞTİ

Kral Charles, geçen yılın mayıs ayında yani bundan dokuz ay önce büyük bir törenle tacını giymişti. Annesinin yerine tahta geçmek için 74 yıl bekleyen Charles'ın taç giyme törenine dünyanın dört bir yanından kraliyet ailesi üyeleri ile devlet başkanları da katılmıştı.

Fakat Charles, "Kral" unvanını aldıktan sadece 9 ay sonra ciddi bir sağlık sorunuyla karşılaştı.

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AİLEDE ARDI ARDINA SAĞLIK SORUNLARI

Üstelik ailesinde sağlık sorunu yaşayan tek kişi de o değil. Bir numaralı veliahtı Galler Prensi William'ın karısı Kate de ciddi bir operasyon geçirdi.

Bir süre önce Charles'ın en küçük kardeşi Edward'ın da bir süreliğine resmi görevlerine ara verdiği duyuruldu. Bu durum da son zamanlarda çok zayıflamış olan Edward'ın sağlık durumu konusunda endişe yarattı.

Artık ailenin resmen bir üyesi olmasa da Prens Andrew'nun eski karısı Sarah Ferguson da bir süre önce ikinci kanser teşhisini aldı. Daha önce meme kanserine yakalanıp iyileşen York Düşesi Ferguson'ın bu kez cilt kanserine yakalandığı duyuruldu.

Görünüşe göre İngiliz kraliyet ailesi önümüzdeki dönemde sağlık konusunda ciddi bir sınavdan geçecek.