İbrahim YILDIZ - İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA -
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Survivor ekibi İstanbul’a geldi! Karantinada kalacaklar...
"SURVİVOR 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti’nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı’nın ekibi, Türk Hava Yolları’na ait uçakla İstanbul’a geldi. Ekip bir süre karantaniya alınacak.
KYK yurdunda 14 gün misafir edilecekler
Dominik Cumhuriyeti'nden gelen ekip KYK yurtlarında 14 gün gözlem altında tutulduktan sonra Kovid-19 bulgusuna rastlanmaması durumunda evlerine uğurlanacak.
Acun Ilıcalı'dan önemli açıklamalar: Türk olmaktan dolayı yine gurur duydumSurvivor çekimleri için Dominik Cumhuriyeti’nde bulunan Acun Ilıcalı samimi açıklamalar yaptı. Dün akşam Survivor 2020 Ekstra programına telefonla bağlanan Ilıcalı, ‘Dünyanın birçok ülkesinde akşam belli bir saatten sonra sokağa çıkmak yasaklandı, bunun nedeni yağma olması. Türkiye’de hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Ülkemle gurur duyuyorum’ dedi.
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