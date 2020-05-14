Survivor Ersin Korkut nasıl sakatlandı? Yunus Emre'den şaşırtan Barış iddiası
Survivor'da sürpriz bir şekilde adaya veda eden Ersin Korkut gündemde kalmaya devam ediyor. Gönüllüler ve Ünlüler arasında oynanan futbol maçında Barış tarafından dizinden sakatlanan Ersin Korkut'un MR sonuçları Türkiye'ye gönderilmişti. Yapılan incelemelerin ardından Ersin'in yarışmaya devam edemeyeceği kesinleşti. Elendikten sonra sosyal medya hesabından köpeği Mes ile bir fotoğrafını paylaşan Ersin Korkut altına, ' 'Böyle bir sevgi görmek insanın acı gününde ne kadar değerli anlatamam. Siz ne güzel insanlarsınız...' mesajını düştü.
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Survivor 2020 yarışmasında performansıyla final adayları arasında yer alan Ersin Korkut talihsiz sakatlık sonrası Survivor'a veda etmek zorunda kaldı. Futbol maçı esnasında dizinden sakatlanan Korkut'un, MR sonuçları Türkiye'ye gönderildi. Yapılan incelemelerin ardından Ersin Korkut'un Survivor'a devam edemeyeceği kesinleşti.
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Acun Ilıcalı'nın konseyde şoke eden ayrılığı açıklaması yarışmacılarda büyük üzüntüye neden oldu. Adada arkadaşlarıyla vedalaşan Ersin Korkut, Survivor yaşantısı son buldu.
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SURVİVOR YUNUS EMRE'DEN ŞOKE EDEN İDDİA
Ersin Korkut'un talihsiz bir şekilde adaya veda etmesi herkesi çok üzdü. Ünlüler takımında yarışan Yunus Emre, Ersin'i Barış'ın sakatladığını iddia etti. İşte Yunus Emre'nin o sözleri; Ersin abi Barış'ın faulü yüzünden gitti buradan. Ben de futbol oynamayı bilmiyorum ama kimseye en ufak bir faulüm yok.
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Kimseyi inceltecek, sakatlayacak şekilde kazanma hırsımızı ortaya koymadık. Ben bunu çok yanlış buluyorum karşısında 43 yaşında bir adama yaptığı bir hareket. Kendime yediremiyorum Ersin abinin bu şekilde gitmesine. Hırsım ikiye katlandı Barış'a karşı. Çok üzgünüm gerçekten.
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KİMİ KIRDIYSAM ÇOK ÖZÜR DİLERİM
Ersin Korkut'un elendikten sonraki ilk sözleri; Bugün benim elenmemin ilk günü. Uçuşumu bekliyorum. Çok büyük duygu seli yaşıyorum. Acun abilere de söyledim, 'çok değişik bir duygu içerisindeyim. Ben kimi kırdıysam, üzdüysem, çok özür dilerim. Bu bende ilk defa çıktı, ben hiçbir zaman ağlamam sızlamam. Bugün saçma bir duygu seli yaşıyorum."
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ARKADAŞLARIMI BIRAKMAK İSTEMEDİM
"Bunu paylaşmak istedim. Arkadaşlarımı özledim. Sivil kıyafetlerimi giydim. Annemi, babamı herkesi çok özledim. Bunu paylaşmak istedim. Ben ağlayan bir insan değilim. Şu an çok değişik duygular hissediyorum. Arkadaşlarımı böyle sakatlıkla bırakmak istemedim. "
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SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Ersin Korkut’un açıklamaları twitter’da en çok konuşulanlarda bir numaraya yükseldi. Sevenleri Korkut’a geçmiş olsun dileklerini iletirken mesajlarıyla da destek oldu.
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SİZ NE GÜZEL İNSANLARSINIZ
Ersin Korkut, elendikten sonra sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Ünlü oyuncu, 'Böyle bir sevgi görmek insanın acı gününde ne kadar değerli anlatamam. Siz ne güzel insanlarsınız...' mesajını paylaştı.
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Yaşanan eleme heyecanı sonrası adaya veda eden Ersin Korkut, ilk mesajını gönderdi.
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Ersin Korkut'un elenmesinin ardından Yılmaz Erdoğan, Instagram sayfasında ikili fotoğraf paylaştı ve altına "Yetenekli, azimli, iyi kalpli kuzenim benim! Gönüllerin şampiyonusun" notunu düştü.
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Bülent Parlak ise birlikte yer aldıkları kareyi "Seni çok seviyoruz şampiyon" notu ile paylaştı.
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Mustafa Erdoğan da Instagram paylaşımı ile Ersin Korkut'a destek verdi:"Aslan kuzenim Ersin.. hep gurur duyduk hep destekledik.. geçmiş olsun gözüm."
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ŞAMPİYON ERSİN'DİR!
Rıza Kocaoğlu 'Ersin can'dır' paylaşımı ile oyuncu dostuna destek verdi.
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Demet Akalın: Ersin abi ya, adamın dibiydin ya sen. Başkaları nazlandı!! Oynamadı!! O daha çok oyuna çıktı! Adamın elinden şampiyonluk gitti ya!
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Hakan Hatipoğlu: Şaka gibi, bence #survivor2020 büyük bir değerini bir sakatlık sonucu kaybetti. Ersin Korkut yazık oldu...
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Pascal Nouma: Dön gel şampiyon, sen kazandın zaten kanka
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İsmail Baki: Önce köpeğimi görmeye gideceğim dedi. Yıkıldım!
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Ebru Destan: Ah ah! İşte en üzüldüğüm Ersin ilk olarak köpeğimi göreceğim diyor öldüğünü bilmiyor. Acun kalakaldı, nasıl söylenir ki