Sürpriz aşk çabuk bitti… Saman alevi gibi söndüler!

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Gösteri dünyası bir süredir mutlu birliktelikleri sona erdikten sonra yolları kesişen ve sürpriz aşklara yelken açan ünlüleri konuşuyordu. Yıkılan yuvaların hemen ardından başlayan bu yeni serüvenler kısa ömürlü oldu…

Uzun yıllardır sürdürdükleri evlilikleri yaklaşık bir yıl önce biten Gisele Bündchen ve Tom Brady, iki çocukları için aralarındaki dostluğu sürdürmeye devam ediyor. Tıpkı Gisele Bündchen gibi dünyanın en beğenilen ve en çok kazanan mankenlerinden biri olan Irina Shayk da yıllarca Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’yla yaşadığı aşkla anılmıştı. Ronaldo’yla 6 yıllık ilişkisini 2015’te bitiren Rus model aşkı yeniden ünlü oyuncu Bradley Cooper’ın kollarında bulmuştu.





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DÖRT ÜNLÜ İSİM ARASINDA AYLARDIR DEVAM EDEN KAÇMA KOVALAMACA

Büyük bir aşk yaşayan çift 2017’de kızlarını kucaklarına aldılar. Herkesin evlilikle sonuçlanmasını beklediği bu ilişki de 2019’da sona erdi. Daha sonra hepsi birbirlerini yakından tanıyan bu dörtlünün adları yeni bir aşk macerasıyla anılmaya başladı.

Yazın başlayan Tom Brady ve Irina Shayk aşkı ilk olarak bu samimi pozla ortaya çıkmıştı

Gisele Bündchen’den ayrılan Tom Brady ve Bradley Cooper’dan ayrıldıktan sonra adı kimseyle anılmayan Irina Shayk aşk yaşamaya başladı. Önce sadece dedikodudan ibaret olan bu ilişki ikilinin samimi fotoğraflarıyla doğrulanmıştı. İkili sık sık Tom Brady'nin evine girip çıkarken görüntülenmişti

ROMANTİZM "SÖNÜP GİTTİ"

Yazdan beri birlikte olan bu sürpriz aşkın kahramanları Shayk ve Brady’nin ani başlayan aşklarının aynı hızda bittiği ortaya çıktı. ABD basınına yansıyan haberlere göre çift büyük bir kavga ya da başka bir sorundan dolayı değil aralarındaki romantizm “sönüp gittiği” için ayrılmıştı.

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Ayrılık haberi duyulmadan önce Brady'nin Miami'de bir yatta keyif çattığı ancak yanında Irina Shayk’ın olmadığı biliniyor. Bu yüzden ayrılık haberi çiftin yakın çevresine pek de şaşırtıcı gelmedi. Brady Miami’de gününü gün ederken Irina Shayk da New York sokaklarında kızıyla görülmüştü.





BAŞTAN BERİ HEDEFİ YIKILAN YUVASINI YENİDEN KURMAK MIYDI?

Tom Brady ve Irina Shayk’ın aslında sadece boş kalan kalplerini oyalamak için görüştüğü ve aralarında hiçbir zaman ciddiye binecek bir şey olmadığı da çiftle ilgili söylentiler arasındaydı. Bu söylentilerin kaynağı da aslında ünlü modelin kızının babası Bradley Cooper’a geri dönmek istediği iddiasıydı.

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Irina Shayk, Tom Brady’yle birlikte görüldükten ve ilişkileri ortaya çıktıktan sonra eski aşkı Bradley Cooper’la tatile çıkmış ve buradan oldukça çarpıcı fotoğraflar paylaşmıştı. Sürekli olarak kızları için bir araya geldiklerini söyleyen Shayk ve Copper’ın samimi görüntüleri kafaları karıştırdı.

PLANI İŞLEMEDİ...

Yakın çevresinin söylediğine göre aslında Irina Shayk’ın hedefi başından beri Bradley Cooper’la yeniden bir araya gelmek ve kızlarıyla birlikte yuvalarını yeniden kurmak. Hatta bazı iddialara göre Tom Brady’yle yaşadığı kısa süreli bu aşk da Cooper’ın dikkatini yeniden çekmek için yaşanmış bile olabilir…

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Ancak Irina Shayk’ın şayet bu konuda bir hevesi varsa bile muhtemelen kursağında kalacak. Çünkü Bradly Cooper, Shayk’ın Tom Brady’yle ilişkisinin kendisini rahatsız etmediğini, kızının annesinin mutluluğunu dilediğini açıklamıştı. Üstelik Cooper çoktan Gigi Hadid’le yeni bir aşka yelken açmış durumda. İkili artık aşklarını saklamadan el ele poz vermeye bile başladı. Bradley Cooper ve Gigi Hadid de yeni bir aşka yelken açtılar

ESKİ AŞKINI ARKADAŞINA KAPTIRDI

Bu arada Bradley Cooper ve Gigi Hadid’in zaten tanıştığını ve onları bir araya getirenin de Hadid’le arkadaş olan Irina Shayk olduğu biliniyor. Yıkılan yuvasını yeniden kurmak isteyen Irina Shayk’ın Cooper’ı Gigi Hadid’e kaptırdığı için pişman olmuş olması yüksek olasılık…