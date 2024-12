Sürgün prens son sözünü söyledi… ‘Annem de burada kalmamı isterdi’

Haberin Devamı

Özellikle de Harry ve Meghan çiftinin on aylarda yan yana görüntülenmemesi ve tüm etkinliklere tek başlarına katılmaları evliliklerinin yolunda gitmediği şeklinde yorumlanıyordu.

“HARRY PİŞMAN, EVİNE DÖNMEK İSTİYOR” DİYORLARDI

Bunun altında da Meghan Markle uğruna tüm hayatını değiştiren, kendi ailesiyle ilişkileri bozulan ve bu yüzden bir başka ülkeye yerleşen Harry’nin pişmanlığı olduğu iddia ediliyordu.

Ancak geçtiğimiz gün konu hakkında sorulan sorulara verdiği cevaplara bakılırsa Prens Harry Amerika’da yaşamaktan oldukça memnun ve İngiltere’ye dönmeye de niyeti yok. En azından kalıcı olarak…

ABD’DEN AYRILMAYA NİYETİ YOK

The New York Times tarafından düzenlenen bir kitap zirvesine katılan Harry “Burada yaşamaktan ve çocuklarımı burada büyütmekten çok keyif alıyorum” dedi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kök salmaya devam edeceğini söyledi.

40 yaşındaki Sussex Dükü, 4 Aralık'ta New York'ta düzenlenen The New York Times DealBook Online Zirvesi'nde köşe yazarı ve Dealbook'un kurucusu Andrew Ross Sorkin ile yaptığı görüşmede eşi Meghan Markle ile iki çocuğunu ABD'de büyütme konusunu açtı.

“ANNEM DIANA DA BUNU İSTERDİ”

Harry sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada yaşamaktan ve çocuklarımı burada büyütmekten büyük keyif alıyorum. Burası hayatımın, yaşayacağımı hiç düşünmediğim bir parçası.”

Sussex Dükü Harry konuyu genç yaşında trajik şekilde ölen annesi Prenses Diana’ya getirdi ve “Annemin benim için istediği hayatın bu olduğunu hissediyorum. Çocuklarımla birlikte Birleşik Krallık'ta yapamayacağım şeyleri yapabiliyor olmak çok büyük bir şey. Bu harika bir fırsat ve bunun için son derece minnettarım” dedi.

47 yaşındaki Sorkin, özellikle Birleşik Krallık'taki güvenliğine ilişkin endişeler nedeniyle ABD'de kalmak isteyip istemediğini sorduğunda Prens Harry, “İstiyorum” dedi.





İNGİLTERE’DE GÜVENLİKLERİ YOK

Prens Harry kraliyet görevlerinden istifa ettiğinde İngiltere’de kendisine kraliyet tarafından sağlanan korumalar görevden alınmış ve bu hizmetten yararlanamayacağı söylenmişti.

Ancak Harry’ye göre kendisi ve karısı Meghan Markle için güvenlik tehdidi devam ediyor ve İngiltere’de olduklarında onlara da diğer kraliyet üyeleri gibi koruma sağlanmak zorunda. Ancak kraliyet ve hükümet bu konuda Harry’ye katılmıyor ve güvenlik sağlamıyor.

“HAKKIMDA YAZILANLAR GERÇEK DEĞİL”

Zirve sırasında Prens Harry medyadaki dezenformasyon hakkında da konuştu ve bunu merhum annesinin geçmişte yaşadığı deneyimle ilişkilendirdi. “Kendim hakkında yazılan hikayelerin tam olarak gerçeğe dayanmadığını gördüm,” dedi etkinlikte. “Bu ortamda büyüdüğünüzde, kendinizi bilginin geçerliliğini sorgularken buluyorsunuz, aynı zamanda diğer insanların da ne düşündüğünü ve zaman içinde bunun ne kadar tehlikeli olabileceğini sorguluyorsunuz.”





“KARIMA DA ANNEME YAPTIKLARINI YAPACAKLAR” DEMİŞTİ

“Sanırım yine, bu balonun içine hapsolduğunuzda, çıkış yolu yokmuş gibi hissediyorsunuz,” diyen Harry konuyu yine annesi Diana’ya getirirken “Anneme olanlar ve çocukken kendimi çaresiz hissettiğim gerçeği, içsel kargaşayı beraberinde getirdi. Kendimi çaresiz hissettim. En büyük zayıflıklarımdan biri çaresiz hissetmektir.” dedi.

Prens Harry İngiltere’den ayrılıp ABD’ye yerleşme kararı verirken de annesi Diana’dan etkilendiğini, karısı Meghan Markle’a yaşatılanların annesine yaşatılanlara benzediğini ve onun da tıpkı Diana gibi ölüme sürüklenmek istediğini iddia etmişti.





İKİ ÇOCUKLARI GÖZLERDEN UZAKTA BÜYÜYOR

Prens Harry ve 43 yaşındaki eşi Meghan Markle İngiltere’den taşındıktan sonra Montecito, Kaliforniya'ya taşındı. Ve 5 yaşındaki oğulları Prens Archie ve 3 yaşındaki kızları Prenses Lilibet’i burada, gözlerden uzak şekilde büyütüyor.

People dergisi daha önce Prens Harry'nin 2020 yılında kraliyet görevlerinden ayrıldıktan sonra eşiyle birlikte Kaliforniya'ya taşınmasının ardından 2023 yılında evraklarda ikamet ettiği ülkeyi resmi olarak İngiltere'den ABD'ye değiştirdiğini bildirmişti.

BABASI EVİNİ ELİNDEN ALDI

Aynı dönemde, Özel Cüzdan Muhafızı, Sussex Dükü ve Düşesi'nin, konuttan ayrılmaları istendikten sonra Windsor'daki İngiltere'deki Frogmore Cottage'ı “boşalttıklarını” duyurdu.

Bu aslında aile hakkında şoke edici iddialarda bulunan oğluna Kral Charles tarafından verilen bir cezaydı. Charles, bir anlamda küçük oğlunu elinden İngiltere’deki tek evini alarak cezalandırmıştı.