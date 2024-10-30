Bu filmin sonu çoktan yazıldı... 'Karakter' meselesi... Prensini bir gün mutlaka terk edecek...

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"ONUN KARAKTERİ İNSANLARI TERK ETMEK"

“İnsanlar genellikle karakterlerine göre hareket ederler. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama onun karakteri babasını, ilk kocasını ve Kanadalı şef sevgilisini terk etmiş olmasıdır.”

Bu sert sözler Meghan Markle için kraliyet biyografi yazarı Hugo Vickers tarafından söylendi…

Hep yan yana görmeye alıştığımız Harry ve Meghan son zamanlarda hep ayrı etkinliklerde...

2018’de görkemli bir kraliyet düğünüyle evlendikten sonra tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu prens Harry ve Meghan Markle’ın evliliğinin bir dönüm noktasında olduğu son zamanlarda sıkça konuşulmaya başladı.

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SIRADA KİM VAR?

Hugo Vickers, bir zamanlar dost olduğu Meghan hakkındaki sözlerine “Jessica Mulroney'i terk etti. Sonra da tüm İngiliz kraliyet ailesini terk etti,” diye devam ediyor ve soruyor “Peki, sırada kim var? Bence kaçınılmaz olarak, muhtemelen Prens Harry ve ona ihtiyacı olmadığını düşüneceği bir zaman gelecek” sözleriyle de Meghan Markle’ın Harry’den beklediği “faydayı” tamamen gördüğüne karar verdikten sonra onun uğruna ailesine sırt çeviren prensi de terk edeceğini söylüyor.

Çiftin evliliğini masaya yatıran kraliyet uzmanları Meghan Markle'ın tüm ilişkilerinde terk eden taraf olduğunu, bunu yakında Harry'ye de yapacağını söylüyor

Sussex Düşesi İngiltere'ye taşındığında, Lizzie Cundy ve Ninaki Priddy gibi yakın arkadaşları Meghan'ın kraliyet mensubu olduktan sonra onları terk ettiğini söylemişti.

SUÇU HARRY'NİN ÜZERİNE ATACAK

Kraliyet ailesi hakkında araştırma yapıp makale ve kitaplar yazan yazar ve gazetecilere göre Meghan Markle bu tür bir ayrılık söz konusu olduğunda bunun Harry’nin suçu olduğunu söyleyerek kendini mağdur pozisyonda gösterecek ve “O da bütün erkekler gibiydi” diyerek kendisini hiç hatalı görmeyecek.

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2020’de kraliyet ailesiyle bağlarını kopartıp ABD’ye yerleşen çift birer Hollywood yıldızı gibi yaşıyor. Ve sık sık da hayır etkinlikleri ya da ödül törenlerinde boy gösterip varlıklarını dünyaya hatırlatmayı ihmal etmiyor.

Kimi zaman da kıtalar arası gezilere çıkarak sanki hâlâ birer kraliyet üyesi gibi davranıyor. ABD'ye taşındıktan sonra aradıklarını bulamayan çiftin evliliğinin üzerinde kara bulutlar mı dolaşıyor?

HARRY'YE YAZIK OLUYOR...

Ancak kraliyet uzmanları el attıkları hiçbir işin Prens Harry’ye fayda sağlamadığını hatta imajına zarar verdiğini düşünüyor. Bir kraliyet uzmanı “Prens Harry için çok üzülüyorum çünkü şu anda çok zor bir durumda olduğunu düşünüyorum. Bence bir süredir öyle. Onun (Meghan’ın) projelerinin Harry'ye hiçbir faydası olduğunu düşünmüyorum” diyor.

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Sussex Dükü ve Düşesinin birer Hollywood yıldızı olma ve yollarını bulma projeleri hayal olunca bireysel kariyerlerine odaklanmaya karar verdikleri ve aslında son zamanlarda karşımıza hep ayrı ayrı çıkmalarının nedeninin de bu olduğu söyleniyordu.

İkiliye yakın kaynaklardan biri ünlü çift için “Meghan ve Harry bugünlerde giderek daha fazla kendi başlarına dallanıp budaklanıyorlar. Sadece bir çift olarak değil, iyi işler yapan bireyler olarak görülmek istiyorlar.” derken “Meghan için bağımsız olarak öne çıkmak önemli” yorumunu yaptı. Harry Meghan'a her konuda körü körüne inanmış görünüyor ancak bunun bedeli ağır olabilir...

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"MEGHAN ONU KANDIRDI, HARRY DE ÇOCUK GİBİ İNANDI"

Bir başka kraliyet uzmanı Tina Brown'a göre Harry, Meghan'ın aktris olarak geçmişinin Kaliforniya'daki yeni yaşamları için bir değer olacağını umuyordu.

Brown “Meghan onu, gelip onları yıldız yapabilecek ve geri kalan her şeyi yapabilecek bilgili bir Hollywood tüccarı olduğuna ikna etti. Harry gerçekten de bir çocuk gibi körü körüne onu takip etti” yorumunu yaptı.