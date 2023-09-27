Şöhretin bedeli ağır oldu... Yüzü gülerken içi kan ağlıyordu: Ayıplarlar diye kimseye söyleyemedim

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43 yaşındaki Bündchen, kendi döneminden birçok başka model gibi çok genç yaşta şöhretle tanıştı. 14 yaşındayken bir alışveriş merkezinde keşfedildi ve memleketi Brezilya'dan taşındıktan sonra kısa sürede podyumların en gözde yüzlerinden biri haline geldi. Ancak erken gelen şöhretin bedeli ağır olacaktı.

DIŞARIDAN BAKAN HERKES BAMBAŞKA BİRİNİ GÖRDÜ

"Herkes bana dışarıdan baktı ve her şeye sahip olduğumu düşündü, değil mi?" dedi güzel yıldız verdiği son röportajda. "Ve ben bu hayatı yaşıyormuşum gibi hissediyordum, sanki... ama gerçekte yaşıyor muydum?" diye devam etti.

Gisele Bündchen de birçok ünlü model gibi daha çocuk denecek yaşta keşfedilmişti... 14 yaşında başlayan bu şöhret dolu hayatı sürdürmenin bedeli de ağır oldu

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Dışarıdan bakılınca ışıltılı görünen yeni hayatında aslında hiç de mutlu olmadığını itiraf etti Gisele Bündchen. “Kahvaltıda sadece kahve ve sigara içiyordum. Sonra o kadar kahvenin üzerine sakinleşebilmek için kendimi içkiye veriyordum. Uyuyamıyor, sürekli seyahat ediyor ve hep çalışıyordum”.

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"HER ŞEYİ VAR DERLER, AYIPLARLAR DİYE SUSTUM"

Yıllarca Victoria’s Secret meleği olarak dünyanın en tanınmış modellerinden biri haline gelen ünlü model yaşadığı bunalımı kimseye anlatamadığını itiraf etti: "İnsanlara bunu söyleyemezmişim gibi geliyordu çünkü bana bakıp 'Her şeyi var' diyorlardı. Beni anlamayacaklar hatta böyle hissettiğim için yargılayacaklar diye düşündüm".

Şöhretinin doruğunda olduğu günlerde kendini boğulmuş gibi hissettiğini, nefes bile alamadığını anlatan ünlü model dokuzuncu katta oturduğu evine çıkarken asansöre bile binemediğini söyledi. Asansöre binince orada sıkışıp kalacağından korkmaya başlamış, en sonunda da böyle yaşamak istemediğini düşünmüştü.

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BİR SANİYELİĞİNE BİLE OLSA O KORKUNÇ FİKRE KAPILMIŞTI

Bu çok çarpıcı röportajda Gisele Bündchen, yaşadığı bu bunalım günlerinde bir anlığına bile olsa yaşamanın artık bir anlamının kalmadığını hissettiğini ve bu hayattan kopup gitmeyi düşündüğünü de itiraf etti. “Evet, bir saniyeliğine bile olsa ölmeyi düşündüm” diye itiraf etti. Neyse ki bu korkunç düşünceden hemen sıyrıldı ve hayatının yönünü değiştirmeye karar verdi.

Oğlu artık boyunu aşan Gisele Bündchen, şöhretinin doruğunu yaşadığı günlerde içine düştüğü bunalım yüzünden canına kıymayı bile düşündüğünü itiraf etti

Süper model tam bir detoksa girdi. Kafein, şeker ve alkolü rutininden çıkardı ve her gün meditasyon yapmaya başladı. Gisele Bündchen “Beşte uyanıyorum. Bazen yorgun da olsam kalkıp güneşi selamlıyorum ve bunu yaptığımda bir fark hissediyorum." diye anlatıyor yeni yaşam tarzını. Ünlü modelin son iki aydır içkiyi tamamen bıraktığını ve artık hiç ağzına sürmediğini de eklemiş olalım.

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TESELLİYİ YİNE AİLESİNİN YANINDA BULDU

Boşanma sonrası yaşadığı zorlu süreci atlatırken sık sık yaptığı gibi bir kez daha memleketi Brezilya’ya giden Gisele Bündchen, anne babası ve 5 kardeşiyle birlikte verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı. "Hayatıma bakıyorum ve başka türlü olmasını istemezdim. Başka bir hayatım olmazdı. Bunu yapmazdım. Hayatında bir şeyi değiştirebilir misin diye sorsalar? Kesinlikle hiçbir şeyi değiştirmezdim." diyen Bündchen, 13 yıllık kocası Tom Brady’den boşanmasına da değindi.

"Annem ve babam gibi 50 yıl evli kalmayı çok isterdim"

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Tom ve Gisele 13 yıllık evliliklerinin ardından Ekim 2022'de boşandıklarını doğruladı. Brady o sırada Instagram'da "Bu karara dostça ve birlikte geçirdiğimiz zaman için minnettarlıkla vardık" diye yazdı. "Her şekilde dünyamızın merkezi olmaya devam edecek güzel ve harika çocuklarla kutsanmış durumdayız. Hak ettikleri sevgi ve ilgiyi her zaman görmelerini sağlamak için ebeveynler olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

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DOSTÇA AYRILDILAR

Bündchen de iki çocuğunun babasından ayrılığının üzerine "Bir evliliği bitirme kararı hiçbir zaman kolay değildir ama biz birbirimizden uzaklaştık ve böyle bir şey yaşamak elbette zor olsa da, birlikte geçirdiğimiz zaman için kendimi kutsanmış hissediyorum ve Tom için her zaman en iyisini diliyorum.” demişti.

BİR ÖMÜR BOYU SÜREN MUTLULUĞU YAKALAYAMADI

Herkes mükemmel bir hayat yaşadığını düşünürken intihar düşüncesiyle mücadele ettiğini itiraf eden Gisele Bündchen boşanmasıyla ilgili de çarpıcı yorumlar yaptı. “Boşanmak hayal ettiğim ve umduğum şey değildi” diyen süper model kendi ailesinin mutlu yaşantısını haya etmişti aslında… "Annem ve babam 50 yıldır evliler ve ben bunun olmasını gerçekten istedim. Ama bence kabul etmek zorundayız, bazen birlikte büyürsünüz, bazen de ayrı büyürsünüz. Yani, o benim çocuklarımın babası. Bu yüzden ona her zaman en iyisini diliyorum ve bana harika çocuklar verdiği için çok minnettarım."

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