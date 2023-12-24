Şöhret ünlü aileyi bir lanet gibi takip etti… Yıldız şarkıcının bir kardeşi daha genç yaşta hayata veda etti

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Carter ailesi dünya çapında şöhret olan, büyük bir ün ve servete kavuşsalar da aslında mutluluğu ve huzuru hiç yakalayamayan bir aile olarak magazin tarihine geçtiler. 90’lı yılların başından beri müzik piyasasının önde gelen isimleri olan kardeşler yıllar boyunca aile iç kavgalar, kayıplar ve skandallarla hep manşetlere taşınmıştı. Şöhret ve servetle çok genç yaşta tanışan Carter kardeşler mutluluğu ve huzuru bulamadı, hep trajik ölümler, kavgalar ve skandallarla anıldılar

5 KARDEŞ YILLARDIR TRAJEDİLER VE SKANDALLARLA GÜNDEMDEYDİ

Ailenin çocuk denecek yaşta şöhrete kavuşan iki kardeşi ve arka planda onların hem iş ortağı hem de en büyük destekçisi olan kız kardeşleri de yaşanan trajedilerden payını fazlasıyla aldılar…

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“Bir sürü kardeşim var. Tek çocuk olan babam ailesinden tüm ilgiyi gördü ama arkadaş edinmek zorundaydı. Ben de arkadaş edinebiliyordum ama kardeşlerim sayesinde her zaman birlikte oynayacağım ve takılacağım birileri olduğunu biliyordum." Birlikte ünlenen Nick ve Aaron Carter kardeşler yıllarca birlikte çalıştılar ancak Aaron Carter'ın ölümüne ilerleyen yıllarda taciz kavga ve vesayet davalarıyla gündeme geldiler

ÇOCUK YAŞTA ÜNLENDİLER AMA...

Bu sözler, Backstreet Boys grubunun solisti olarak ünlenen ve 90’lı yılların ortasıyla 2000’li yılların ilk yarsında listelerde fırtınalar estiren Nick Carter’a ait. Genç yaşında büyük bir üne kavuşan Carter, Backstreet Boys’dan ayrılıp yoluna tek başına devam etmiş, solo kariyerinde de büyük başarılar elde etmişti.

Küçük kardeşi Aaon Carter da önce ağabeyinin gurubuyla sahneye çıkıyor, o da daha küçücük bir çocukken şöhret yolunda emin adımlarla ilerliyordu. Aaron Carter daha 9 yaşında ilk albümünü çıkarmış, önce çocuk şarkıcı olarak ünlenmiş sonrasındaysa arka arkaya milyonlar satan albümler çıkarmış hem de Nickelodeon kanalındaki gençlik dizileri ve filmleriyle oyunculukta da büyük başarılar yakalamıştı. Bu fotoğrafta mutlulukla gülümseyen kardeşlerden artık sadece bir tanesi hayatta... Fotoğrafta başında şapkasıyla görünen Leslie Carter 2012'de, 25 yaşındayken hayatını kaybetmişti

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İLK TRAJEDİ KIZ KARDEŞLERİNİ GENÇ YAŞTA ELLERİNDEN ALDI

Nick ve Aaron Carter’ın 3 kardeşi daha onların ünü sayesinde spot ışıklarının altında yaşadı. Aaron’ın angel adında biri ikiz kız kardeşi, Bobbie Jean ve Leslie adında iki de ablası vardı. En büyük kardeş Nick Carter, ailenin en ünlü üyesi olmuş, Aaron da ağabeyinden geri kalmamıştı. İki kardeş yıllarca müzikal çalışmalarında birbirlerine destek verdiler.

Kız kardeşleri de onların kariyerlerinde, geri planda çalışan, aileye destek veren üyeler olarak tanınmış, adları hep erkek kardeşleriyle anılmıştı. Ancak Carter ailesi yıllar boyu hep kavgalar ve skandallarla gündeme geldi.

Aaron Carter'ın trajik ölümünün bir yıl sonrasında ablası Bobbie Jean de hayata veda etti

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Aaron’ın ablası Leslie Carter 2012 yılında, daha 25 yaşındayken yüksek doz uyuşturucu sebebiyle hayatını kaybetmişti. Aaron ve Leslie arasında da sorunlu bir ilişki vardı ve çocuk yıldızın ablası hakkındaki suçlamaları uzun süre manşetlerin ilk sırasında yer aldı. Aileyi yıkan ilk ölüm onunki oldu ancak trajediler bununla sınırlı kalmadı.

BİR YIL İÇİNDE İKİ KARDEŞ DE HAYATA VEDA ETTİ

Aaron Carter, geçen yılın kasım ayında daha 34 yaşındayken evinin küvetinde ölü bulundu. Yapılan otopside kanında birçok uyuşturucu madde ve ilaç bulundu.

Ünlü şarkıcı uzun yıllar boyunca bağımlılıkla mücadele etti, yasal sorunlarla karşılaştı ve müzik kariyerine devam ederken rehabilitasyona girdi. Kendisini Brittney Spears'a verilene benzer bir koruma kararıyla vesayeti altına aldırmaya çalışmakla suçladığı kardeşi Nick de dahil olmak üzere birçok kişiyle alenen kavga etti. Aaron Carter'ın ölümü kavgalı olsalar da ağabeyi Nick Carter ve ikiz kardeşi Angel'ı yıkmıştı... Nick Carter'a kardeşi Aaron'ın ölümünden çok kısa bir süre sonra küçük yaşta bir hayranını taciz etmekten dava açıldı

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AİLESİ ÜNLÜ ŞARKICIYI VESAYET ALTINA ALMAK İSTEMİŞTİ

Aaron, genç yaşında öldüğünde geride 1 yaşında oğlunu ve gözü yaşlı nişanlısını bırakmıştı. Yıldız ismin, 2012’de ölen ablası Leslie hakkındaki taciz suçlamaları hiç unutulmadı. Ölümünden önce bağımlılık batağına iyice saplanan Aaron, ağabeyi Nick ve ikiz kardeşi Angel tarafından tıpkı Britney Spears örneğinde olduğu gibi vesayet altına alınmak istemişti.

Carter ailesi bu iki ölümün ardından bir kardeşlerini daha aniden, şoke edici bir ölümle yitirdiler. Nick Carter’ın bir küçüğü, ailenin ortanca ablası Bobbie Jean Carter, 41 yaşında aniden öldü. Bu şoke edici kaybı duyuran da Carter kardeşlerin annesi Jane Carter oldu. Carter ailesinin ikinci çocuğu Bobbie Jean de ne yazık ki çok genç bir yaşta hayata veda etti

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ACILI ANNENİN İLK SÖZLERİ... "ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUMU DA KAYBETMENİN KORKUNÇ GERÇEKLİĞİ"

Bobbie Jean Carter, dün sabah Florida'da hayatını kaybetti. "Kızım Bobbie Jean'in ani ölümünü öğrenmenin şokunu yaşıyorum ve üçüncü çocuğumu da kaybetmenin korkunç gerçekliğini sindirmek için zamana ihtiyacım var" diyen anne Jane, Bobbie Jean'in yanı sıra Kasım 2022'de 34 yaşında ölen Aaron ve Ocak 2012'de 25 yaşında ölen Leslie Carter'ın ölümlerini de andı.

Bobbie Jean Carter’ın da Bella adında 8 yaşında bir kızı vardı. henüz bir ölüm sebebi açıklanmadı ancak aileye yakın kaynaklar abla Carter’ın kalp krizi yüzünden hayatını kaybettiğini söylediler. Bobbie Jean ölümünden önce küçük kızıyla birlikte çoğunlukla gözlerden uzak bir yaşam sürmüş olsa da yıllar önce kardeşlerinin müzik kariyerlerine dahil olmuştu.

O DA UYUŞTURUCU BATAĞINA DÜŞMÜŞTÜ

Erkek kardeşi Aaron'un müzik kariyerinde destekçisi olan abla Bobbie Jean, uzun yıllar boyunca onun gardırop stilisti ve makyaj sanatçısı olarak çalışmıştı. Bobbie Jean ayrıca ailesinin 2006 yılında yayınlanan E! reality televizyon dizisi House of Carters'da da rol aldı. Ne yazık ki o da diğer kardeşleri gibi uyuşturucu bağımlılığıyla savaşmıştı.

Bobbie Jean Carter'ın son görüntüsü ne yazık ki hırsızlık yaparken yakalanınca çekilen bu sabıka fotoğrafı oldu

Bobbie Jean Carter’ın ismi en son haziran ayında manşetlere taşınmıştı. Carter, Florida'da mağazadan çıkartmalar ve keçeli kalemler çaldığı iddiasıyla tutuklanmış, daha sonra yapılan aramada üzerinde uyuşturucu da bulunmuştu. Bobbie Jean Carter’ın ölümünde de küçük kardeşi Aaron Carter gibi uyuşturucuların payı olup olmadığı henüz bilinmiyor.