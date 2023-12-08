Her sabah iki saat banyo...Uykusuz geceler.... Kendi etti, kendi buldu... Sonunda yÄ±kÄ±ntÄ±ya dÃ¶ndÃ¼

Haberin DevamÄ±

HAFTANIN ÃœÃ‡ GÃœNÃœ AÃ‡ GEZÄ°YOR

Ä°ÅŸte bunun son Ã¶rneklerinden birini de yaÅŸÄ± ilerlemesine raÄŸmen zayÄ±flÄ±k sevdasÄ±ndan bir tÃ¼rlÃ¼ vazgeÃ§meyen bir Ã¼nlÃ¼ sergiliyor. Ãœstelik sergilemekle kalmayÄ±p nasÄ±l bu hale geldiÄŸini de kendi cÃ¼mleleriyle anlattÄ± bu Ã¼nlÃ¼.

Her sabah iki saat banyo, haftanÄ±n Ã¼Ã§ gÃ¼nÃ¼ aÃ§ gezmek onun uyguladÄ±ÄŸÄ± rutinlerden. Gelin bir bakalÄ±m kim bu Ã¼nlÃ¼ ve kendini nasÄ±l bu hale getirdi.

Konuyu takip edenler mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yaÅŸayan efsanelerinden Ozzy Osbourne'un karÄ±sÄ± Sharon'dan sÃ¶z ettiÄŸimizi anladÄ±.

Sharon Osbourne, son aylarda aÅŸÄ±rÄ± zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±yla dikkat Ã§ekiyor. 71 yaÅŸÄ±na gelmesine raÄŸmen hala kilo takÄ±ntÄ±sÄ±ndan kurtulamayan Osbourne, son haliyle gÃ¶renleri de endiÅŸelendiriyor. Osbourne nasÄ±l bu hale geldiÄŸini kendi programÄ±nda anlattÄ±.

Haberin DevamÄ±





KENDÄ° KENDÄ°NÄ° YIKINTIYA Ã‡EVÄ°RDÄ°

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re her sabah iki saat banyo yapÄ±yor Osbourne. Geceleri ise doÄŸru dÃ¼rÃ¼st uyumuyor. BazÄ± gÃ¼nler aÄŸzÄ±na tek lokma koymadan aÃ§ geziyor. YediÄŸi yemek de zaten " iki lokma" diye ifade edilen tÃ¼rden.

AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re geceleri genellikle hiÃ§ uyumuyor Sharon Osbourne. EÄŸer uyursa da ertesi gÃ¼n Ã¶ÄŸlen 12'ye kadar uyanamÄ±yor.

Osbourne gÃ¼n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda da kendini banyoya atÄ±yor. Orada iki saat geÃ§iriyor. Sabah haberlerini izliyor, bazen elektronik postalarÄ±na bakÄ±yor, telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapÄ±yor. Tabii bÃ¼tÃ¼n bu sÃ¼reyi kÃ¼vette suyun iÃ§inde geÃ§iriyor.

O sÄ±rada suyun Ä±sÄ±sÄ±nÄ± nasÄ±l koruduÄŸunu da ÅŸÃ¶yle anlattÄ± Osbourne: "Suyu boÅŸaltÄ±p yeniden dolduruyorum. Sonra baÅŸka bir banyo tuzu ekliyorum."

Sharon Osbourne anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re haftanÄ±n Ã¼Ã§ gÃ¼nÃ¼ aÄŸzÄ±na lokma bile koymuyor. Yani bir tÃ¼r aÃ§lÄ±k grevi yapÄ±yor Osbourne.





UZMANLARA BAKILIRSA BUNLAR Ä°NSANI YIKAR

Uzmanlara bakÄ±lÄ±rsa Sharon Osbourne'un son dÃ¶nemdeki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼n nedeni de bu saÄŸlÄ±ksÄ±z alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±. Ãœstelik bunlar Ã§ok ciddi saÄŸlÄ±k problemlerine bile yol aÃ§abilir.

Haberin DevamÄ±

Ã–ncelikle cildinin olduÄŸundan daha yaÅŸlÄ± gÃ¶rÃ¼nmesinin nedeni bu iki saat sÃ¼ren banyo alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±. Ä°ngiliz Dail Mail gazetesine konuÅŸan doktor Stuart Fischer bu konuda ÅŸunlarÄ± anlattÄ±: " Osbourne'un yaptÄ±klarÄ±nÄ±n hiÃ§birini kimseye Ã¶nermem. BunlarÄ±n hiÃ§biri saÄŸlÄ±ÄŸa olumlu katkÄ± saÄŸlamaz. Derinin yaÄŸa ihtiyacÄ± vardÄ±r. Bu kadar uzun sÃ¼re banyoda kalmak ihtiyaÃ§ duyulan bu yaÄŸ oranÄ±nÄ± azaltÄ±r hatta yok eder. "

Uzman Fischer insan bedeninin dÃ¼zenli uykuya ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi. "SabahlarÄ± beyindeki nÃ¶ronlarÄ±n yeniden canlanmasÄ± iÃ§in dÃ¼zenli uyku gerekir. Bu yÃ¼zden farklÄ± zamanlarda uyumak saÄŸlÄ±ÄŸa zarar verebilir."

Bir baÅŸka uzman olan dermatolojist Jeffrey Fromowitz de uzun banyo seanslarÄ±nÄ±n cildin yÄ±kÄ±mÄ±na yol aÃ§abileceÄŸini anlattÄ±. AyrÄ±ca uzun sÃ¼re banyoda kalmanÄ±n kan hÃ¼crelerini kÃ¼Ã§Ã¼lttÃ¼ÄŸÃ¼ne de dikkat Ã§ekti.

Haberin DevamÄ±





BU KADAR ZAYIFLAMAK Ä°STEMEMÄ°ÅžTÄ°

Bu arada birÃ§ok uzmanÄ±n, banyoda kalmak iÃ§in en ideal sÃ¼renin 10 dakika ile yarÄ±m saat arasÄ±nda olduÄŸu konusunda birleÅŸtiÄŸini de ekleyelim.

Yine uzmanlara bakÄ±lÄ±rsa geceleri beÅŸ saatin altÄ±nda uyumak birÃ§ok saÄŸlÄ±k sorununun yanÄ± sÄ±ra depresyona da yol aÃ§Ä±yor.

AyrÄ±ca yÃ¼ksek kortizol hormonu salgÄ±lanmasÄ±na yol aÃ§Ä±p strese de zemin hazÄ±rlÄ±yor. Kronik stresin sonu ise tÃ¼kenmiÅŸlik sendromu!

Sharon Osbourne aÅŸÄ±rÄ± zayÄ±flÄ±k konusunda daha Ã¶nce de bazÄ± itiraflarda bulunmuÅŸtu. AslÄ±nda bu kadar Ã§ok kilo vermek istemediÄŸini anlatan Osbourne, bir noktadan sonra kilosunu denetlemeyi baÅŸaramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiyÅŸti.

Haberin DevamÄ±

Osbourne, Ã¼nlÃ¼ler arasÄ±nda Ã§ok moda olan bir ilacÄ± kullanarak zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸ bu yÃ¼zden sÄ±k sÄ±k midesinin bulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu durumun kÄ±sa sÃ¼rede dÃ¼zeleceÄŸinden emin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine eklemiÅŸti.

Â

Sharon Osbourne, 1982 yÄ±lÄ±ndan bu yana mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n "karanlÄ±klar prensi" olarak bilinen Ozzy Ozbourne ile evli. Ã‡iftin 40, 38 ve 37 yaÅŸlarÄ±nda Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu var. Osbourne Ã§ifti aynÄ± zamanda beÅŸ tane de torun sahibi. Bu arada Sharon'Ä±n kocasÄ± Ozzy Osbourne'un da uzun sÃ¼redir ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla boÄŸuÅŸtuÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.Â