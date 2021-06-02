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Haber Giriş: 02.06.2021 - 18:01 | Son Güncelleme:

Şeyma Subaşı hamile mi? Açıklama geldi

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Şeyma Subaşı hamile mi? Açıklama geldi

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıklamıştı. Evlilik hazırlığı yapan Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım 'hamile' dedikodularını alevlendirmişti. Bugün, üç aylık hamile olduğu haberleri çıkan Subaşı, sessizliğini bozdu.

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile uzun zamandır aşk yaşayan Şeyma Subaşı birlikteliklerini evlilikle taçlandıracaklarını açıklamıştı.

Düğün hazırlıklarına başlayan çift bir yandan da dünyayı gezmeye devam ediyor. Amerika, Bali, Dubai ve son olarak da Ibıza'ya giden çift aşk kareleriyle adından söz ettiriyor.

Şeyma Subaşı hamile mi Açıklama geldi
ELİYLE KAPATTI

Sosyal medyada 3.2 milyon takipçisi olan Subaşı'nın geçtiğimiz günlerdeki paylaşımıyla çok konuşulmuştu. Her pozunda eliyle karnını gizlemeye çalışan Subaşı'nın bu hareketi dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Şeyma Subaşı'nın takipçileri; "Hamile sanırım", "Göbek çıkmış", "Hamile gibi", "Kesin hamile", "Kilo da almış", "Hamile, el sürekli göbekte" şeklinde yorumlar yaptı.

Şeyma Subaşı hamile mi Açıklama geldi

SONRA KARNIM ÇIKAR...
Hamilelik haberleri karşısında sessizliğini bozan Subaşı, paylaştığı yemek fotoğrafının altına  ' Bugün sağlıklı besleneyim...Sonra karnım falan çıkar Türk basını yine bilmiş bilmiş haber yapar" diyerek iddiaları yalanladı.

Şeyma Subaşı hamile mi Açıklama geldi

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