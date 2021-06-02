Şeyma Subaşı hamile mi? Açıklama geldi

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile uzun zamandır aşk yaşayan Şeyma Subaşı birlikteliklerini evlilikle taçlandıracaklarını açıklamıştı.

Düğün hazırlıklarına başlayan çift bir yandan da dünyayı gezmeye devam ediyor. Amerika, Bali, Dubai ve son olarak da Ibıza'ya giden çift aşk kareleriyle adından söz ettiriyor.

ELİYLE KAPATTI

Sosyal medyada 3.2 milyon takipçisi olan Subaşı'nın geçtiğimiz günlerdeki paylaşımıyla çok konuşulmuştu. Her pozunda eliyle karnını gizlemeye çalışan Subaşı'nın bu hareketi dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Şeyma Subaşı'nın takipçileri; "Hamile sanırım", "Göbek çıkmış", "Hamile gibi", "Kesin hamile", "Kilo da almış", "Hamile, el sürekli göbekte" şeklinde yorumlar yaptı.

SONRA KARNIM ÇIKAR...

Hamilelik haberleri karşısında sessizliğini bozan Subaşı, paylaştığı yemek fotoğrafının altına ' Bugün sağlıklı besleneyim...Sonra karnım falan çıkar Türk basını yine bilmiş bilmiş haber yapar" diyerek iddiaları yalanladı.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?