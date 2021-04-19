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Haber Giriş: 19.04.2021 - 14:23 | Son Güncelleme:

Şeyma Subaşı'na sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den uçak jesti

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Şeyma Subaşı'na sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den uçak jesti

Bir süredir sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Bali'de tatil yapan Şeyma Subaşı, sevgilisinin yaptığı jestti sosyal medya sayfasından paylaştı. 

Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıkladıktan sonra ailesiyle tanıştırmış ve ardından ise tatile çıkmıştı. 

Subaşı, son olarak sevgilisinin yaptığı jestti paylaştı. 

Subaşı, kendisi ve kızı Melisa’nın yolculuk yapabilmesi için Mısırlı milyarder sevgilisinin özel jet bulamayınca bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak uçak kapattığını söyledi. 

Subaşı, “Özel jet bulamayınca tüm uçağı bizim için rezerve etti" dedi.

Şeyma Subaşına sevgilisi Mohammed Alsaloussiden uçak jesti

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