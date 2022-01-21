Serdar Ortaç'tan yıllar sonra şaşırtan itiraf: Cansu Dere'ye aşıktım

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Şarkıcı Serdar Ortaç, 'Şarkılar Bizi Söyler' programına konuk oldu. Keyifli anların yaşandığı programa Serdar Ortaç'ın itirafı damga vurdu.

'Nehir Gözlüm' şarkısını söyleyen Serdar Ortaç "Bu şarkıyı 20 yaşındayken Cansu Dere'ye yazmıştım. Cansu mehvedecek beni ama aşıktım kadına. Haberi yoktu, platonik bir aşktı. O kendi yoluna gitti. Cansu için bir şarkı yazayım dedim. Nehir Gözlüm'ü yazdım kadına" dedi.

İşte Nehir Gözlüm'ün sözleri:

Kısmeti bağlı dediler

Gülüşü candan edalı dediler

Ah delikanlı yüreğim

Bu gece senden utandı dediler

Kendimi kandırmadım

Senden kurtulamadım

Kaç kere sevdi yüreğim

Sen gibisini bulamadım

Bu dünyayı yakacak mısın

Bana aşık olacak mısın

İlk kez aşık olmuş gibi

Yüreğimden taşacak mısın

Bana evet diyecek misin

Yoksa öpüp gidecek misin

Nehir gözlüm aşkım için

Her şeyini verecek misin

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