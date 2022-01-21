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Serdar Ortaç'tan yıllar sonra şaşırtan itiraf: Cansu Dere'ye aşıktım

#Serdar Ortaç#Cansu Dere#Şarkılar Bizi Söyler

Serdar Ortaç'ın Cansu Dere itirafı sosyal medyada gündem oldu.

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Şarkıcı Serdar Ortaç, 'Şarkılar Bizi Söyler' programına konuk oldu. Keyifli anların yaşandığı programa Serdar Ortaç'ın itirafı damga vurdu.

'Nehir Gözlüm' şarkısını söyleyen Serdar Ortaç "Bu şarkıyı 20 yaşındayken Cansu Dere'ye yazmıştım. Cansu mehvedecek beni ama aşıktım kadına. Haberi yoktu, platonik bir aşktı. O kendi yoluna gitti. Cansu için bir şarkı yazayım dedim. Nehir Gözlüm'ü yazdım kadına" dedi.

İşte Nehir Gözlüm'ün sözleri:

Kısmeti bağlı dediler
Gülüşü candan edalı dediler
Ah delikanlı yüreğim
Bu gece senden utandı dediler
Kendimi kandırmadım
Senden kurtulamadım
Kaç kere sevdi yüreğim
Sen gibisini bulamadım
Bu dünyayı yakacak mısın
Bana aşık olacak mısın
İlk kez aşık olmuş gibi
Yüreğimden taşacak mısın
Bana evet diyecek misin
Yoksa öpüp gidecek misin
Nehir gözlüm aşkım için
Her şeyini verecek misin

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Serdar Ortaçtan yıllar sonra şaşırtan itiraf: Cansu Dereye aşıktım

2000 yılında katıldığı güzellik yarışması ile Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Cansu Dere, bir çok dizide rol aldı. Dere, şu sıralar Kanal D'de yayınlanan 'Sadakatsiz' ile ekranlarda...

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