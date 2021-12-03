Cansu Dere'ye İspanya'dan başarı ödülü

Haberin Devamı

“SILA”, “Ezel”, “Anne” dizileriyle İspanyolların sevgisini kazanan, şu anda rol aldığı “Sadakatsiz” dizisinde de İspanyollar tarafından ilgiyle izlenen Cansu Dere, İspanya’dan ödül aldı.



İspanya’nın başkenti Madrid’de 2011’den bu yana faaliyet gösteren Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası’nın (CCHT) bu yıl 6’ncısını düzenlediği ödül töreni, dün akşam Madrid’deki Four Seasons Otel’de düzenlendi. Geceye “La Casa de Papel”in sesi Cecilia Krull başta olmak üzere, Türkiye’de sevilen Los Vivancos, Innocence, Carlos Rodriguez, Sergio Bernal ve Latin TV dünyasının ünlü isimleri katıldı. Jüri oylarıyla üç ayrı kategoride iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunan firma ve kişilerin ödüllendirildiği törende, yayınladığı Türk dizileriyle Türkiye’nin tanıtılmasına katkı sağlayan Atresmedia; Türk Firması kategorisinde, 20 yıldan bu yana düzenlediği faaliyetleriyle iki ülke arasında kültür köprüsü kuran Pasión Turca ve Bireysel Başarı kategorisinde, oynadığı dizilerle İspanya’da büyük beğeni kazanan Cansu Dere ödüle layık görüldü.

İSPANYOLCA KONUŞTU

Haberin Devamı

Cansu Dere ödül töreninin ardından bir İspanyol TV kanalına röportaj verdi. Röportajda ünlü oyuncunun İspanyolca konuşması dikkat çekti.

ONUR VE GURUR DUYDUM

“Bireysel Başarı” ödülünü Luz Casal’ın elinden alan Cansu Dere, “Mesleğimi çok severek yapıyorum ve karşılığında yurtdışında da ödüllendirilmekten büyük gurur duydum. Bu kısa ziyarette İspanyol izleyicisinin ilgisinden ve sevgisinden çok mutlu oldum. Beni davet ettiğiniz ve bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim” dedi.