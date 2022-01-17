Serdar Ortaç: Borçlarımı ödedim, pamuk gibiyim

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SERDAR Ortaç, önceki akşam Maslak 1453’teki Yeni Gazino’da sevenleriyle buluştu. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı, “2022’ye çok güzel başladım, bütün borçlarımı ödedim. Hayata yeniden başlıyor gibiyim. Borç yiğidin kamçısı derlermiş, büyük kamçı aldım ama hepsi bitti. Şükürler olsun Allah’a, şimdi tertemiz pamuk gibi sahneye çıkacağım” dedi.

Röportajın devamında, bundan sonraki planlarınız neler olacak sorusuna ise, “Bundan sonra kazandığım her şeyi tek başıma yeme gibi bir durumum yok. Artık kazandığım her kuruşu arkadaşlarıma dağıtacağım” şeklinde yanıtladı.

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Sahneye beyaz bir ceketle çıkan Serdar Ortaç, eğlenceli sohbetiyle konuklarını eğlendirdi. “Annem sarışından hayır gelmez demişti. Eşim de sarışın oldu, sevgilim de sarışın oldu. Annemi dinlemedim Allah belamı verdi” sözleriyle güldüren ünlü sanatçı, ardından “Karabiberim” şarkısını söyleyerek, hayranlarını coşturdu.

"10 MİLYON TL KREDİ BORCUM VAR" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl borçlarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç, “Elimde olsa bugün emekli olurdum ama çalışmak zorundayım. Çünkü çok borcum var. 10 milyon TL kredi borcum var. Eski eşim Chloe Loughnan'a 600 bin TL nafaka borcumda var. Benim de aylık yaklaşık 500 bin TL harcamam var” açıklamasını yapmıştı.