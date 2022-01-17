Serdar Ortaç: Borçlarımı ödedim, pamuk gibiyim

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
6 soruda BES’te yeni devlet katkısı6 soruda BES’te yeni devlet katkısı#BES
Dev yanardağın öfkesi dinmiyor... Bir patlama dahaDev yanardağın öfkesi dinmiyor... Bir patlama daha!#Tonga
Terim sonrası ilk maçta çarpıcı iddia Böyle devam edemez, Guardiola bile gelse...Terim sonrası ilk maçta çarpıcı iddia! "Böyle devam edemez, Guardiola bile gelse..."#Galatasaray
Cep üssü Türkiye Devler geliyorCep üssü Türkiye! Devler geliyor#CES
Kısa çöpü çeken en sona otursunKısa çöpü çeken en sona otursun#Muhalefet
Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında dosya savaşıKılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında dosya savaşı#Kılıçdaroğlu
Kral adayı terk etti... İlanla yeni kral arıyorlarKral adayı terk etti... İlanla yeni kral arıyorlar!#İngiltere
Altın yatırımcıları Fedi beklemeye başladıAltın yatırımcıları Fed'i beklemeye başladı#Altın
Forex vurgununda sahte profil tuzağı: Paralar bir anda buharlaştıForex vurgununda sahte profil tuzağı: Paralar bir anda buharlaştı#Forex
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçak oyunları bozacak kararlılığa sahibizCumhurbaşkanı Erdoğan: Alçak oyunları bozacak kararlılığa sahibiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz öncesi Pensilvanya ile görüştü müKılıçdaroğlu, 15 Temmuz öncesi Pensilvanya ile görüştü mü?#Kemal Kılıçdaroğlu
Kerem sihrini yaptı ve olay oldu Maçtan önce paylaşmıştı, aynısını attı...Kerem sihrini yaptı ve olay oldu! Maçtan önce paylaşmıştı, aynısını attı...#Galatasaray
Zuhal Topal 1.5 milyon dolara villa aldıZuhal Topal 1.5 milyon dolara villa aldı#Zuhal Topal
Borçlarımı ödedim, pamuk gibiyim'Borçlarımı ödedim, pamuk gibiyim'#Serdar Ortaç
Burcu Güneş sahne kostümü tartışmalarına son noktayı koydu... İç çamaşırı modeli değilizBurcu Güneş sahne kostümü tartışmalarına son noktayı koydu... 'İç çamaşırı modeli değiliz'#Burcu Güneş
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Serdar Ortaç: Borçlarımı ödedim, pamuk gibiyim

#Serdar Ortaç#Şarkıcı#Yeni Gazino
Serdar Ortaç: Borçlarımı ödedim, pamuk gibiyim

Yeni Gazino’da sahne alan Serdar Ortaç, 2022 yılına güzel başladığını söyleyerek, “Borçlarımı ödedim, şimdi tertemiz bir pamuk gibiyim” dedi.

Haberin Devamı

SERDAR Ortaç, önceki akşam Maslak 1453’teki Yeni Gazino’da sevenleriyle buluştu. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı, “2022’ye çok güzel başladım, bütün borçlarımı ödedim. Hayata yeniden başlıyor gibiyim. Borç yiğidin kamçısı derlermiş, büyük kamçı aldım ama hepsi bitti. Şükürler olsun Allah’a, şimdi tertemiz pamuk gibi sahneye çıkacağım” dedi.

Röportajın devamında, bundan sonraki planlarınız neler olacak sorusuna ise, “Bundan sonra kazandığım her şeyi tek başıma yeme gibi bir durumum yok. Artık kazandığım her kuruşu arkadaşlarıma dağıtacağım” şeklinde yanıtladı.

Serdar Ortaç: Borçlarımı ödedim, pamuk gibiyim


‘ANNEMİ DİNLEMEDİM ALLAH BELAMI VERDİ’

Sahneye beyaz bir ceketle çıkan Serdar Ortaç, eğlenceli sohbetiyle konuklarını eğlendirdi. “Annem sarışından hayır gelmez demişti. Eşim de sarışın oldu, sevgilim de sarışın oldu. Annemi dinlemedim Allah belamı verdi” sözleriyle güldüren ünlü sanatçı, ardından “Karabiberim” şarkısını söyleyerek, hayranlarını coşturdu.

Haberin Devamı

"10 MİLYON TL KREDİ BORCUM VAR" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl borçlarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç, “Elimde olsa bugün emekli olurdum ama çalışmak zorundayım. Çünkü çok borcum var. 10 milyon TL kredi borcum var. Eski eşim Chloe Loughnan'a 600 bin TL nafaka borcumda var. Benim de aylık yaklaşık 500 bin TL harcamam var” açıklamasını yapmıştı.

Serdar Ortaç: Kazandıkça borçlarımı ödüyorum

Serdar Ortaç: Kazandıkça borçlarımı ödüyorum

Haberle ilgili daha fazlası:
#Serdar Ortaç#Şarkıcı#Yeni Gazino

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil