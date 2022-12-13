Seda Sayan ile Çağlar Ökten'e 1. yıl sürprizi

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Sayan, gece için özel olarak hazırlanan klibi paylaşarak Özmen’e teşekkür etti: “Allah herkese senin gibi kız kardeş nasip etsin. Çağlar’a ve bana hazırladığın sürpriz 1. yıl gecesi için sana minnettarız.”

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Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

KAZA TARİHİNİ KOLUNA KAZITTI

Melis İşiten, “Baş Belası” oyununun ekibiyle geçirdiği trafik kazasının tarihini koluna dövme yaptı.

Üç kişinin yaşamını kaybettiği kazadan yaralı olarak kurtulan Melis İşiten, o günün tarihini koluna yazdırdı. Oyuncu, eğlenceli paylaşımları nedeniyle kendisini eleştirenlere de yanıt verdi: “Bu sefer hiç etkilenmiyorum linçlemelerinizden ya da yaftalamalarınızdan. Yasımı tutma şeklimle ilgili ve kaybettiğim can arkadaşıma olan sevgimle ilgili kimseye bir açıklama yapmak zorunda değilim.”

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Melis İşiten açıklamasına şu sözlerle devam etti: “Hayattayım, iyileşiyorum, iyileşmek için sahip olduğum yegâne güç; kızım, kalabalık dünyamız ve işim.”

AYNADAN YANSIYAN AŞK

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve eşi Kıvılcım Ural, Londra tatiline gitti.

Ural, eşiyle aynadan çektiği selfie’leri Instagram sayfasına ekledi.

AĞIR MİSAFİR

Zeynep Bastık, önceki gün aralarında Demet Özdemir’in de bulunduğu arkadaş grubunu evinde ağırladı.

İki ünlü isim, keyifli günün fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında yayınladı. Bastık paylaşımına “Ağır misafirlerim var” notunu düştü.

BOSTANCI DÜETİ

Melike Şahin, Atlantis Yapım Kış Konserleri serisi kapsamında Bostancı Gösteri Merkezi’nde iki gün üst üste sahneye çıktı.

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Cumartesi günkü ikinci konserde Gazapizm de yer aldı. Ünlü rap’çi ile “Olur mu?” şarkısında düet yapan Şahin’e binlerce hayranı hep bir ağızdan eşlik etti.

'ALTIN KELEBEK' ÖNEMLİ BİR ÖDÜL

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘Yıldızı Parlayanlar’ kategorisinde ödül alan Nilsu Berfin Aktaş, önceki akşam aynı dizide rol aldığı Sena Vurgun ve

Deniz Sarıkaş’la Bebek’teydi.

Aktaş, aldığı ödül sorulunca “Bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Kariyerim için çok önemli bir ödül” dedi. (Sayit DURMAZ)

KEYİFLİ SOHBET

Erkan Kolçak Köstendil önceki gün Cihangir’deki “21” adlı mekânda arkadaşlarıyla buluştu.

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Fotoğraflarını çeken muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, “Arkadaşlarımızla birlikte oturup sohbet etmeye geldik. Gülüp eğleniyoruz, yoğun iş hayatında arada böyle buluşmalar yapmak iyi geliyor” dedi. (Sayit DURMAZ)

BURAK DENİZ SORULARINA YANIT YOK

Nilperi Şahinkaya, sevgilisi Emre Yusufi ile önceki gün Etiler’de görüntülendi.

Bir mekândan çıkan çift, “Dostlarımızla birlikte pazar gününü sohbet edip kahve içerek geçirmek istedik. Onlar da şimdi gitti biz de evimize gidiyoruz. Neredeyse akşam oldu” dedi. Nilperi Şahinkaya, eylül ayında Adana’da Burak Deniz’le yaşadıkları kavgayla ilgili sorular üzerine “Bu konuyla alakalı yeterince konuştum bence. Çok konuşmayı tercih etmiyorum. Cevap vermek istemiyorum” dedi. (Deniz BOY)