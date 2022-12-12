Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Korkunç kazadan yaralı olarak kurtulmuştu... Kaybımız var, yasımız var!.

Güncelleme Tarihi:

#Melis İşiten#Cem Yılmaz#Ceyhun Fersoy
Korkunç kazadan yaralı olarak kurtulmuştu... Kaybımız var, yasımız var.
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 08:31

Geçen ay tiyatro ekibiyle birlikte geçirdiği trafik kazasından yaralı olarak kurtulan Melis İşiten, Cem Yılmaz’ın davetinde görüntülendi.

Haberin Devamı

DESTEKLE YÜRÜYOR

Melis İşiten’in de rol aldığı “Baş Belası” adlı oyunun ekibi geçen ay Amasya’da feci bir trafik kazası geçirmişti. Üç kişinin öldüğü kazada bacağından yaralanan İşiten, önceki akşam Suadiye’deki bir mekânda görüntülendi. Cem Yılmaz’ın davetine katılan oyuncu, yürümekte zorlandığı için yanındakilerden destek aldı.

Korkunç kazadan yaralı olarak kurtulmuştu... Kaybımız var, yasımız var.

İYİLEŞME SÜRECİNDEYİZ

Çıkışta “İyileşme sürecindeyiz. Kaybımız var, yasımız var” diyen Melis İşiten, oyundaki rol arkadaşı Ceyhun Fersoy’un “Bu kazayı hiçbir zaman anlatmayacağım. Hiç kimseye röportaj vermeyeceğim” açıklaması sorulunca da “Burası bunları konuşmak için doğru bir yer değil arkadaşlar” dedi.

Gözden Kaçmasın

Sergen Deveci vefat eden arkadaşını andı: Burası cehennem Tolga
#SERGEN DEVECİ#TOLGA GÜLERYÜZ
Sergen Deveci vefat eden arkadaşını andı: Burası cehennem Tolga!Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

 NE OLMUŞTU?

Haberin Devamı

Karadeniz turnesi kapsamında Çorum'da son oyunlarını sahneleyen 'Baş Belası' tiyatro ekibinin içinde bulunduğu, Aykut Bektaş idaresindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Merzifon'un Çaybaşı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı kamyonla çarpışmış, kazada minibüsteki Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetmiş, sürücü Bektaş ile minibüste bulunan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Filiz Özbek, Melis İşitenSergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu ve Ceyhun Fersoy yaralanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Melis İşiten#Cem Yılmaz#Ceyhun Fersoy

BAKMADAN GEÇME!

Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

#Ur Kraliyet Oyunu
Gizemi çeyrek asırdır çözülemiyor 51 yaşındaki ilkokul öğretmenine ne oldu

Gizemi çeyrek asırdır çözülemiyor! 51 yaşındaki ilkokul öğretmenine ne oldu?

#Marion Barter
Sosyal medyada yapay zekâ selfiesi çılgınlığı yaşanıyor Peki ne kadar güvenli | 8 SORU 8 CEVAP

Sosyal medyada "yapay zekâ selfie'si" çılgınlığı yaşanıyor! Peki ne kadar güvenli? | 8 SORU 8 CEVAP

#Lensa AI

BAKMADAN GEÇME!

Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

#Ur Kraliyet Oyunu
Gizemi çeyrek asırdır çözülemiyor 51 yaşındaki ilkokul öğretmenine ne oldu

Gizemi çeyrek asırdır çözülemiyor! 51 yaşındaki ilkokul öğretmenine ne oldu?

#Marion Barter
Sosyal medyada yapay zekâ selfiesi çılgınlığı yaşanıyor Peki ne kadar güvenli | 8 SORU 8 CEVAP

Sosyal medyada "yapay zekâ selfie'si" çılgınlığı yaşanıyor! Peki ne kadar güvenli? | 8 SORU 8 CEVAP

#Lensa AI