Korkunç kazadan yaralı olarak kurtulmuştu... Kaybımız var, yasımız var!.

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DESTEKLE YÜRÜYOR

Melis İşiten’in de rol aldığı “Baş Belası” adlı oyunun ekibi geçen ay Amasya’da feci bir trafik kazası geçirmişti. Üç kişinin öldüğü kazada bacağından yaralanan İşiten, önceki akşam Suadiye’deki bir mekânda görüntülendi. Cem Yılmaz’ın davetine katılan oyuncu, yürümekte zorlandığı için yanındakilerden destek aldı.



Çıkışta “İyileşme sürecindeyiz. Kaybımız var, yasımız var” diyen Melis İşiten, oyundaki rol arkadaşı Ceyhun Fersoy’un “Bu kazayı hiçbir zaman anlatmayacağım. Hiç kimseye röportaj vermeyeceğim” açıklaması sorulunca da “Burası bunları konuşmak için doğru bir yer değil arkadaşlar” dedi.

NE OLMUŞTU?

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Karadeniz turnesi kapsamında Çorum'da son oyunlarını sahneleyen 'Baş Belası' tiyatro ekibinin içinde bulunduğu, Aykut Bektaş idaresindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Merzifon'un Çaybaşı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı kamyonla çarpışmış, kazada minibüsteki Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetmiş, sürücü Bektaş ile minibüste bulunan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Filiz Özbek, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu ve Ceyhun Fersoy yaralanmıştı.