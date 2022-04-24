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Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi! Prag planı suya düştü

#Seda Sayan#Çağlar Ökten#Nikah
Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi Prag planı suya düştü

Seda Sayan ve Çağlar Ökten bu akşam Swiss Otel The Bosphourus ‘da Beşiktaş Belediyesi Nikah Daire Başkanı Osman Kurtoğlu‘nun gerçekleştirdiği nikah ile evlendiler...

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Çiftin, Mayıs ayında Prag‘da yapılması planlanan düğünü Seda Sayan‘ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul‘da gerçekleşti… Seda Sayan’ın gelinliği Gülşah Saraçoğlu, Çağlar Ökten’in damatlığı Tolga Çam imzası taşıyor. 

Seda Sayan‘ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten’in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı.
Balayına bayram tatilinde Paris’e gidecek olan çift, sonrasında Çağlar Ökten‘in Mersin‘de yaşayan ailesiyle buluşacaklar.

6 KEZ EVLENDİ!

59 yaşındaki Seda Sayan altı kez nikah masasına oturdu. 1987’de Sarıyerli futbolcu Rıdvan Kılıç’la gizli bir evlilik yaptı.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi Prag planı suya düştü

Altı yıl süren beraberlik sonunda gelen bu evlilik, yine gizli bir şekilde ve altı ayda bitti.

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BÜYÜK AŞK 5 YILDA BİTTİ

İkinci evliliğini 1990’da Beşiktaş’ın eski futbolcularından Sinan Engin’le yapan Sayan eşinin izin vermemesi üzerine sahne çalışmalarını bıraktı.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi Prag planı suya düştü

Bu evlilikten Oğulcan isminde bir oğlu dünyaya geldi. 1995 yılında bu evlilik de bitti.

TRAFİKTE KARŞILAŞTI EVLENDİ!

Sayan, kurye Soner Yapcacık ile sürpriz  bir evlilik yaptı. Eylül 1998’de evlenip, Ocak 1999’da boşandı.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi Prag planı suya düştü

Sayan ile Yapcacık'ın evliliği de benzerine filmlerde rastlanacak türden. Çift, trafikte kırmızı ışık yanınca tanıştı. Yapcacık, Sayan'ın yayına gidip "Sizin hayranınızım" dedi. Bu cümleyle başlayan arkadaşlıkları nikah masasına kadar uzandı. Düğün de damadın köyünde yapıldı.

Dördüncü evliliğini Tuncay Kıratlı ile yapan Seda Sayan nisan 2000’de evlendi ve 2001’de boşandı.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi Prag planı suya düştü


Sayan, daha sonra Gökhan Şükür ile evlendi. Ama o bu evlilik de uzun süreli olmadı.
Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi Prag planı suya düştü

Bir ara Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl birlikte oldu ama bu ilişki evliliğe gitmedi.

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Sayan, bir dönem de Nihat Doğan ile yaşadığı aşk nedeniyle magazin gündeminin ilk sıralarında yer almıştı.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi Prag planı suya düştü

Seda Sayan son evliliğini Onur Şan ile gerçekleştirdi, bu evlilik de ayrılıkla sonuçlandı.

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