Üç yıl o anları beklemişti: Düğününde bir gelinlik yetmedi

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EN ÇOK TAKİP EDİLEN DÜĞÜNÜN KAHRAMANLARI LOPEZ VE AFFLECK OLDU

Deyim yerindeyse bütün dünyanın gözü önünde gerçekleyen ve en çok takip edilen düğün, yıllar sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in düğünü oldu.

AYNI HAFTA SONU EVLENDİLER

Aynı hafta sonu biraz onların gölgesinde kalsa da bir başka ünlü çift daha evlendi: Rol aldığı Modern Family dizisiyle tanınan Sarah Hyland ve bir TV ünlüsü olan nişanlısı Wells Adams.

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ONUN GELİNLİĞİ DE MERCEK ALTINA ALINDI

Onlar da tıpkı Lopez ile Affleck gibi açık hava düğününü tercih ettiler. Hyland ve Adams, California'daki Santa Ynez'de bulunan Sunstone Üzüm Bağları'nda hayatlarını birleştirdi. İlk günlerde Lopez'in düğünde giydiği gelinlik uzun uzun konuşuldu. Şimdi de sıra 31 yaşındaki oyuncu Sarah Hyland'ın düğününde giydiği iki farklı gelinliğe geldi.

Hyland'a şöhreti getiren Modern Family dizisindeki rol arkadaşlarının da katıldığı tören, 2022 yazının unutulmaz evlilik törenlerinden biri olarak daha şimdiden hafızalara kazındı.

İKİ FARKLI KIYAFET GİYDİ

Şimdi gelin genç oyuncu Hyland'ın, Wells Adams ile hayatını birleştirdiği törende giydiği gösterişli gelinliği inceleyelim. Daha doğrusu Hyland'ın o gece için giydiği iki ayrı kıyafeti.

DERİN YIRTMAÇLI GELİNLİK

Sarah Hyland, düğünde ünlü tasarımca Vera Vang'ın imzasını taşıyan iki farklı beyaz kıyafet giydi. Düğünün ilk bölümündeüzerinde kalp yakalı, uzun kuyruklu, duvağı tülden hazırlanmış, hafif kabarık etekli bir gelinlik vardı. Saçlarını dağınık topuz yapan Hyland'ın gelinliğinin en çok dikkat çeken yanı ise sağ tarafında uzanan derin yırtmacı oldu. Mutlu gelin görünümünü de tıpkı gelinliği gibi fildişi renginde bir kenarı taşla süslü ayakkabılarıyla tamamladı.

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Sarah Hyland, düğünün ilerleyen saatlerinde ise gelinliğini değiştirdi. Bu kez yine aynı modacının imzasını taşıyan daha dar bir elbise giydi. Straples elbisenin tülden kolları ve uzun kuyruğu dikkat çekti.

EVLİ BİR ÇİFT OLARAK İLK PAYLAŞIM: RESEPSİYON KIYAFETİYLE POZ VERDİ

Hyland ile Adams, düğünden sonra da evli bir çift olarak ilk sosyal medya paylaşımlarını yaptı. Hem Hyland hem de Wells, bu paylaşıma düğün tarihi olan 20 Ağustos 2022'yi yazdı. Bu karede Wells Adams'ın üzerinde damatlık kıyafeti var. Sarah Hyland ise söz konusu pozda gelinliğiyle değil daha sonra resepsiyonda giydiği beyaz elbiseyle görünüyor.

Düğünün bir noktasında mutluluktan gözyaşlarını tutamayan Sarah Hyland'ın nedimeleri arasında ünlü oyuncu Vanessa Hudgens ile sosyal medyada ünlenen Ciara Robinson da yer aldı.

VERGARA TÖRENE OĞLUYLA KATILDI

Törende Sarah Hyland'i Modern Family dizisindeki rol arkadaşları Sofia Vergara, Julie Bowen, Nolan Gould. Jesse Tyler Ferguson ve Ariel Winter da yalnız bırakmadı. Vergara'ya törende kocası Joe Manganiello değil oğlu Manolo eşlik etti.

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'B PLANI' HAZIRDI

Aslına bakılırsa Sarap Hyland ile Wells Adams, 2020 yılının Ağustos ayında evlenmeyi planlamıştı. Fakat Covid 19 kısıtlamaları nedeniyle tören ertelendi. Genç çift, People dergisine verdikleri bir röportajda 2022 yılında evlenmelerinin kesin olduğunu belirtmişlerdi. Hatta bir kez daha erteleme olmaması için bir " B planı" bile geliştirdiklerini anlatmışlardı. Buna göre eğer yine pandemi nedeniyle kısıtlamalar sürseydi Hyland ve Adams, Las Vegas'ta ya da başka bir yerdeki nikah dairesinde sakin bir şekilde evleneceklerdi. Fakat önlemler kalkınca buna gerek kalmadı. Saray Hyland ve Wells Adams, 150 kişinin katıldığı bir açık hava töreniyle hayatlarını birleştirdi.

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Modern Family dizisiyle adını duyuran Sarah Hyland ile The Bachelorette ve Bachelor in Paradis adlı TV şovlarıyla tanınan Wells Adams, 2017 yılından bu yana birlikteler. Bu ilişkinin başlamasından kısa bir süre önce Hyland, o döneme kadar birlikte olduğu oyuncu Dominic Sherwood ile ilişkisini bitirmişti.

FİJİ TATİLİNDE EVLİLİK TEKLİFİ VE NİŞAN

Saray Hyland ile Wells Adams, 2019 yılında Fiji adasına gittikleri tatilde nişanlanmıştı. Hyland, aldığı evlenme teklifini ve sonrasını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Hyland'ın, sevgilisinin nişan hediyesi olan 200 bin dolarlık elmas yüzükle çekilen pozları da Instagram takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.