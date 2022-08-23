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Cinsel tacizle suçlanan ünlü oyuncu şoke etti: Parkta tuhaf davranışlar!

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#Gary Busey#Taciz#Hollywod
Cinsel tacizle suçlanan ünlü oyuncu şoke etti: Parkta tuhaf davranışlar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 10:28

Daha birkaç gün önce birden fazla kadına cinsel tacizle suçlanan ünlü oyuncu kalabalık bir bölgedeki parkta sergilediği görüntülerle herkesi şoke etti.

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PARKTA BÖYLE OTURDU
Kent halkının sık sık vakit geçirdiği parka giden oyuncu o gün, bir tişört, bir eşofman altı ve spor ayakkabılar giymişti. Parkta bir banka oturan oyuncu bir ara eşofman altını indirip o şekilde etrafı izledi. Paparazziler de son günlerde tatsız olaylarla gündeme gelen oyuncunun hiçbir anını kaçırmadı.

Cinsel tacizle suçlanan ünlü oyuncu şoke etti: Parkta tuhaf davranışlar


BİRDEN FAZLA KADINA TACİZLE SUÇLANDI
Hollywood'un en deneyimli oyuncularından biri olan Gary Busey, son günlerde işleriyle değil, çok ciddi ve tatsız suçlamalarla gündemde. Sinemanın önemli ödüllerinden Altın Küre ve Oscar'a defalarca aday gösterilen 78 yaşındaki Busey, birden fazla kadına cinsel tacizle suçlandı. Daha bunun yarattığı fırtına dinmemişken bu kez de Malibu'da bir parkta tuhaf hareketler sergiledi.

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Cinsel tacizle suçlanan ünlü oyuncu şoke etti: Parkta tuhaf davranışlar

HİÇ ALDIRMADAN KEYİF YAPMAYI SÜRDÜRDÜ
Gary Busey, Point Dume Park'a gitti. Busey, o gün bir eşofman altı, bir tişört ve spor ayakkabı giydi. Bir banka oturan Busey, bir ara eşofman altını yarıya kadar indirip iç çamaşırıyla kaldı. Paparazzilerin uzaktan görüntülediği Busey, hiç kimseye ve hiçbir şeye aldırmadan bir süre bankta oturdu.

Cinsel tacizle suçlanan ünlü oyuncu şoke etti: Parkta tuhaf davranışlar

BİR SÜRE CEP TELEFONUYLA İLGİLENDİ
Oyuncu, bankta otururken önce etrafı seyretti sonra da cep telefonuyla ilgilendi. Bu sürenin sonunda da yine cep telefonuyla ilgilenerek kalkıp yürüdü ve parktan çıktı. Busey'nin sağ bileğindeki sargı bezi de dikkat çekti.

Cinsel tacizle suçlanan ünlü oyuncu şoke etti: Parkta tuhaf davranışlar

İMZA DAĞITIMINDA TACİZ ETTİĞİNİ İLERİ SÜRDÜLER
Gary Busey, birkaç gün önce farklı kadınlara cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla karşılaşmıştı. İddialara göre tacizler, geçen hafta New Jersey'de gerçekleştirilen Monster Mania adlı korku filmleri toplantısında meydana geldi. Üç farklı kadın, imza ve hatıra fotoğrafı çekiminde Busey'in kendilerine, rızaları dışında dokunup tacizde bulunduğunu ileri sürdü. 

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İddialara göre Busey, yüzünü bir kadının gögüslerine yaklaştırdı ve onları nereden aldığını sordu. Aynı kişi Busey'in sutyeninin askılarını çözmeye çalıştığını ileri sürdü. Başka bir kadın da Gary Busey'in kalçasına dokunduğunu iddia etti.

Cinsel tacizle suçlanan ünlü oyuncu şoke etti: Parkta tuhaf davranışlar

İDDİALARI REDDETTİ
Busey ise bütün bu iddiaları yalanlayıp hiçbir şey olmadığını savundu. Oyuncu, kendisini suçlayan kadınlarla sadece birkaç dakika iletişim içinde olduğunu ve ileri sürülenlerin hiçbirinin gerçekleşmediğini savundu. Gary Busey'in bu suçlamalar nedeniyle 31 Ağustos'ta mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Cinsel tacizle suçlanan ünlü oyuncu şoke etti: Parkta tuhaf davranışlar

İKİ KEZ EVLENİP BOŞANDI
Hollywood'un en ünlü karakter oyuncularından biri olan Gary Busey, ya da tam adıyla William Gareth Jacob Busey Sr. 29 Haziran 1944'te dünyaya geldi. 1978 yılında başrollerinden birini üstlendiği The Buddy Holly Story ile en iyi erkek oyuncu dalında Oscar ödülüne aday gösterildi. Busey bugüne kadar iki kez evlendi. İlk evliliğini 1968'de Judy Helkenberg ile yaptı. Bu evlilik 1990 yılında bitti. 1996 yılında da Tiani Warden ile evlendi. Bu ikinci evliliği de de 2001 yılında sona erdi. Busey'in bu evliliklerinden üç tane çocuğu bulunuyor.

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Cinsel tacizle suçlanan ünlü oyuncu şoke etti: Parkta tuhaf davranışlar

ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ SÜRÜYOR
Oyuncu, 2008 yılından bu yana Steffanie Sampson ile evli.

A Star Is Born, Lethal Weapon, Predator 2, : Fear and Loathing in Las Vegas, Busey'in rol aldığı yapımlardan bazıları. Oyuncu 2006 yılında Kurtlar Vadisi Irak filminde de kamera karşısına geçmişti. Serdar Akar'ın yönettiği bu filmde Busey'in yanı sıra Billy Zane de rol almıştı.

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#Gary Busey#Taciz#Hollywod

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