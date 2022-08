Cinsel tacizle suçlanan ünlü oyuncu şoke etti: Parkta tuhaf davranışlar!

A Star Is Born, Lethal Weapon, Predator 2, : Fear and Loathing in Las Vegas, Busey'in rol aldığı yapımlardan bazıları. Oyuncu 2006 yılında Kurtlar Vadisi Irak filminde de kamera karşısına geçmişti. Serdar Akar'ın yönettiği bu filmde Busey'in yanı sıra Billy Zane de rol almıştı.