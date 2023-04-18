Neden sevişme sahnesi çekmediğini anlattı: Benim bunlara ihtiyacım yok!

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ÖZEL SAHNELERE BAKIŞINI ANLATTI

Kim bu yönetmen gelin bir bakalım... Filmlerinde çıplaklık konusunda fazla taviz vermeyen bu usta yönetmen Rezervuar Köpekleri, Ucuz Roman, Kill Bill, Jackie Brown gibi yapımlarla tanınan Quentin Tarantino.

Şu sıralar yeni projesi 'The Movie Critic' üzerinde çalışan 60 yaşındaki Tarantino, İspanyol Diari ARA'ya verdiği röportajda, cinsellik içeren sahnelere bakışını anlattı.

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'ÇOK GEREKİRSE ÇEKERİM'

Tarantino "Bu doğru. Cinsellik benim sinema görüşümün bir parçası değil" dedi. Bu tür sahneleri çekmenin çok zor olduğunu belirten usta yönetmen, öyle anlarda herkesin çok gergin hissettiğini savundu. Eğer çok gerekliyse bu tür sahneleri elbette çekebileceğini belirten Quentin Tarantino "Şu ana kadar gerekli olmadı" diye konuştu.

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Tarantino'nun bugüne kadar çektiği filmler arasında bu anlamda dikkat çeken bir yapım var. Başrollerini Robert De Niro ile Bridget Fonda'nın paylaştığı Jackie Brown'da aslında Tarantino'nun sinema görüşüne aykırı sahneler vardı. Ama onun dışında Tarantino, bugüne kadar bu konuda çok fazla taviz vermedi. Tarantino için bu tür sahnelere sıcak bakmasının tek bir koşulu var: Filmin hikayesi için çok gerekli olması.





'KISITLAMALAR OLMADAN ÇALIŞMA ŞANSI BULDUM'

Quentin Tarantino, kariyeri boyunca, birçok insanla bağlantılı hikayeler yazacak kadar şanslı olduğunu söyleyip "Bu da benim kısıtlamalar olmadan sanatımı uygulamama izin verdi" diye konuştu.

Tarantino şu sıralarda The Movie Critic adlı projesi üzerinde yoğunlaşmış durumda. Her ne kadar bu projeyle ilgili çok fazla ayrıntı verilmemiş olsa da yönetmen, İspanyol yayın kuruluşuna filminde odaklandığı sinema eleştirmeninin bir kadın olduğunu söyledi.

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İKİ ÇOCUK BABASI

2018 yılında İsrailli şarkıcı Daniella Pick ile evlenen Quentin Tarantino, zamanının büyük bir bölümünü de Tel Aviv'de geçiriyor. Gösterişli bir şekilde evlenen çiftin 2 yaşında Leo adında bir oğlu ile geçen yıl temmuz ayında dünyaya gelen bir kızı bulunuyor.