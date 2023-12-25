Birlikte Ã§ocuk yapacaÄŸÄ± adamÄ± Ã§oktan buldu... Eltisinin yuvasÄ± daÄŸÄ±ldÄ±, o mutluluktan uÃ§uyor

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Bu, sandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z gibi sosyal medyada fotoÄŸraflarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼p Ã§ok hoÅŸlandÄ±ÄŸÄ± genÃ§ kÄ±zla tanÄ±ÅŸmak isteyen heyecanlÄ± bir delikanlÄ±nÄ±n mesajÄ± deÄŸil.

Tam tersine, neredeyse Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±ndan bu yana kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda olan ve ÅŸÃ¶hreti Ã§oktan bulmuÅŸ bir Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n yine kendisi gibi Ã¼nlÃ¼ ve gÃ¼zel bir kadÄ±n oyuncuya yolladÄ±ÄŸÄ± ilk mesaj.

Sonra ne mi oldu? Ã–nce uzun uzun yazÄ±ÅŸtÄ±lar, bir yÄ±l sonra da gerÃ§ek hayatta tanÄ±ÅŸtÄ±lar. AÅŸk zaten kapÄ±da bekliyordu.

Uzun sÃ¼ren, Ã¼lkeler arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen gayet gÃ¶steriÅŸli bir dizi tÃ¶renle evlendiler. O genÃ§ ve gÃ¼zel kadÄ±n yÄ±llar Ã¶nce annesine "Ã§ocuÄŸunu doÄŸuracaÄŸÄ±m adamÄ± henÃ¼z bulamadÄ±m" diyordu. Ama sonunda iÅŸte o adam karÅŸÄ±sÄ±ndaydÄ±.

Åžimdi yine onlar gibi Ã¼nlÃ¼ olan en yakÄ±n akrabalarÄ±nÄ±n ailesi daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸken onlar mutluluktan yerlerinde duramÄ±yor. Ãœstelik aÅŸklarÄ±nÄ± taÃ§landÄ±ran minik kÄ±zlarÄ± da gÃ¼zel gÃ¼zel bÃ¼yÃ¼yor.

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YENÄ° YIL YAKLAÅžTIKÃ‡A MUTLULUK Ä°KÄ°YE KATLANDI

Sosyal medya Ã¼zerinden atÄ±lan bir mesajla baÅŸlayÄ±p bugÃ¼nlere uzanan bu Ã¶ykÃ¼nÃ¼n kahramanlarÄ± Jonas Brothers adlÄ± mÃ¼zik grubuyla Ã¼nlenen Nick Jonas ile Hint asÄ±llÄ± Ä°ngiliz olurcu Priyanka Chopra.

2018 yÄ±lÄ±nda dillere destan dÃ¼ÄŸÃ¼nlerle evlenen Chopra ve Jonas, mutluluklarÄ±nÄ±n doruÄŸunda bir sÃ¼redir.

41 yaÅŸÄ±ndaki Priyanka Chopra da yaklaÅŸan yeni yÄ±l ile daha da coÅŸkulu bir hal alan bu mutluluÄŸu sosyal medya sayfasÄ±ndan ilan etmekte bir sakÄ±nca gÃ¶rmedi.

Nick Jonas ile birlikte Malti Marie adÄ±nÄ± verdikleri bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu sahibi olan Chopra, dostlar arasÄ±nda yapÄ±lan bir kutlamanÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±.

Chopra'nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflar New York'ta katÄ±ldÄ±klarÄ± bir eÄŸlencede Ã§ekildi. Ã‡ift o etkinlikte gittikleri her yerde olduÄŸu gibi mutluluk tablosu Ã§izdi.

Ama hayranlarÄ±nÄ±n en Ã§ok beÄŸendiÄŸi ve yorum yaÄŸdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ise Chopra'nÄ±n Nick Jonas'Ä±n dizlerine oturduÄŸu onun da karÄ±sÄ±na sÄ±msÄ±kÄ± sarÄ±lÄ±p huzur iÃ§inde bir yÃ¼z ifadesiyle objektife baktÄ±ÄŸÄ± poz oldu.

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Ä°LK ADIM NICK'TEN GELDÄ°

Priyanka Chopra ile Nick Jonas, bugÃ¼n gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en mutlu Ã§iftlerinden biri olarak biliniyor. Bunun temellerini atan da Nick'in Priyanka'ya gÃ¶nderdiÄŸi sosyal medya mesajÄ±.

2016 yÄ±lÄ±nda Chopra'ya; Twitter Ã¼zerinden "Ortak arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re seninle tanÄ±ÅŸmamÄ±z gerek" mesajÄ±nÄ± attÄ±. YazÄ±ÅŸmalar bir sonraki yÄ±la kadar sÃ¼rdÃ¼.

AslÄ±nda Chopra, kendisinden 10 yaÅŸ daha genÃ§ olan Nick ile tanÄ±ÅŸmaya Ã§ekiniyor olsa da sonunda tanÄ±ÅŸtÄ±lar. TanÄ±ÅŸmalarÄ±ndan bir yÄ±l sonra onlar artÄ±k sevgili olmuÅŸtu.

Nick Jonas ne kadar romantik biri olduÄŸunu Priyanka Chopra'ya onun doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde evlilik teklif ederek bir kez daha gÃ¶sterdi.

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Fazla vakit geÃ§irmeden de aynÄ± yÄ±l Hindistan ve ABD'de dÃ¼zenlenen bir dizi tÃ¶renle evlendiler. Ã–zellikle de Chopra'nÄ±n aile kÃ¶klerinin geldiÄŸi Hindistan'da dÃ¼zenlenen tÃ¶renler Bollywood filmlerini andÄ±ran rengarenk atmosferiyle dÃ¼nya medyasÄ±nÄ±n da bÃ¼yÃ¼k ilgisini Ã§ekti.

AÅžKINI DEV BÄ°R DALGAYA BENZETTÄ°

BaÅŸlarda kendisinden genÃ§ olduÄŸu iÃ§in iliÅŸkiye girmeye Ã§ekindiÄŸi Nick Jona ile evlenerek de ne kadar iyi bir adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±nÄ± saklamÄ±yor Priyanka Chopra.

AnÄ±larÄ±nÄ± kaleme aldÄ±ÄŸÄ± Unfinished (BitmemiÅŸ) adlÄ± kitabÄ±nda kocasÄ± hakkÄ±nda "Benim ayaklarÄ±mÄ± yerden kesti" diyerek aÅŸkÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti Chopra.

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Sonra da ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: " Onunla flÃ¶rt etmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda sanki durdurulamaz dev bir dalgaya kapÄ±lmÄ±ÅŸ gibi hissettim."

Chopra, aradan geÃ§en 5 yÄ±la raÄŸmen hala kocasÄ±nÄ±n kendisine Ã¶nÃ¼nde diz Ã§Ã¶kÃ¼p evlenme teklif ettiÄŸi ana inanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da saklamÄ±yor.

YILLAR Ã–NCE DONDURDUÄžU YUMURTALAR Ä°ÅžE YARADI

Bu gÃ¶steriÅŸli dÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶renlerinin ve bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ±n sonucu olarak Ã§ift 2022 yÄ±lÄ±nda Malti Marie adÄ±nÄ± verdikleri bir kÄ±z bebek sahibi oldu.

Chopra, yÄ±llar Ã¶nce annesinin Ã¶nerisiyle yumurtalarÄ±nÄ± dondurmuÅŸtu. Annesinin Ã§ocuk doÄŸurmakta gecikmemesi konusundaki Ä±srarlarÄ±na da "Ã‡ocuÄŸunu doÄŸuracaÄŸÄ±m adam henÃ¼z karÅŸÄ±ma Ã§Ä±kmadÄ±" diyerek yanÄ±t vermiÅŸti.

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Ama sonra Priyanka ve Nick, dondurulmuÅŸ yumurtalar ve bir taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kÄ±zlarÄ±na kavuÅŸtu.

Malti Marie, doÄŸar doÄŸmaz neredeyse iki ay yoÄŸun bakÄ±mda tedavi altÄ±nda kaldÄ± ancak sonunda saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtu, anne ve babasÄ±yla evinin yolunu tuttu. KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z ÅŸu anda neredeyse iki yaÅŸÄ±na geliyor.

Her ne kadar kÄ±zÄ±nÄ± yÄ±llar Ã¶nce dondurduÄŸu yumurtalar sayesinde taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne doÄŸursa da Priyanka Chopra, birlikte Ã§ocuk sahibi olacaÄŸÄ± adamÄ± yani hayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ±ÂNick Jonas'Ä± bulmuÅŸ oldu.

ELTÄ°LERDEN BÄ°RÄ° EKSÄ°LDÄ°

Bu arada Jonas ailesinde bu aralarda bir de ayrÄ±lÄ±k rÃ¼zgarÄ± esiyor. Nick'in, kendisiyle aynÄ± mÃ¼zik grubunda yer alan kardeÅŸi Joe ile karÄ±sÄ± Sophie Turner evliliklerini bitirdi.

Hatta bir zamanlar yedikleri iÃ§tikleri ayrÄ± gitmeyen iki elti Priyanka ile Sophie, sosyal medyadan birbirlerini takibi bile bÄ±raktÄ±.

Ã–zetle Jonas Brothers grubundan biri yani Joe'nun ailesi daÄŸÄ±lsa da Nick ve Priyanka mutlu evliliklerinin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar.

Jonas kardeÅŸlerin en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ ve ilk evleneni Kevin ile karÄ±sÄ± Danielle'in de aynÄ± durumda olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m. Ailesi daÄŸÄ±lan Joe'nun en bÃ¼yÃ¼ destekÃ§ileri kardeÅŸleri Nick ve Kevin ile eÅŸleri.