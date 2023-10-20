Ailesinin geleceği onun ellerinde: Askerlik çok yaramış

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Kısaca söylemek gerekirse bütün tepkilere ve "artık çağ dışı kaldılar" eleştirilerine rağmen onlarla ilgili her şey mercek altında.

Kimlerden mi söz ediyoruz? Avrupa'nın dört bir yanında varlıklarını sürdüren kraliyet ailelerinden. Eleştireni, sevmeyeni çok olsa da tam tersine dünya üzerinde milyonlarca kişi hala"canlı bir masal" gibi bu kraliyet ailelerinin üyelerini takip ediyor.

Birçok kişi de bu ailelerin kadın üyelerinin giyimini kuşamını, hatta kilosunu ve boyunu sıkı sıkıya mercek altına alıyor.

Şu anda dünyanın en çok ilgisini çeken kraliyet ailesi Londra'da yaşıyor olabilir. Ama hemen arkalarında popülerlik açısından çok yakın bir rakipleri var: İspanyol kraliyet ailesi.

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AİLE TAM KADRO ORADAYDI

Bunun en önemli nedenlerinden biri ülkenin kraliçesinin halktan bir aileden gelmesi ve başlardaki bazı eleştirilere rağmen şu anda kral olan Felipe ile evlenip zamanı gelince de tahta geçmesi.

Ama artık bu durum da usul usul değişiyor. Şimdi halktan gelen bu kraliçenin yerini kızları alıyor. Biri 17, diğeri 16 yaşında olan iki prenses, annelerini hatta kral olan babalarını bile geride bırakmış durumda popülerlik anlamında.

Bir bakıma bu durum İspanyol monarşisi adına olumlu bir gelişme olarak da görülüyor. Çünkü Felipe'ye tahtını bırakmak zorunda kalan babası eski kral Juan Carlos'un adının sürekli yolsuzluk ve evlilik dışı ilişki iddialarına karışması ailenin itibarını da zedelemişti.

GENÇ KUŞAK, AİLENİN BOZULAN İMAJINI DÜZELTTİ

Şimdilerde onun yerine Kraliçe Letizia ile kızları Prenses Leonor ve Prenses Sofia'nın konuşulması monarşi ailesi için bir "yenilenme" ve genç kuşak aracılığıyla "temizlenme" anlamına da geliyor.

Bu ailenin son dönemde en çok öne çıkan üyesi ise Felipe ile Letizia'nın büyük kızı Asturias Prensesi Leonor.

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Genç kız zamanı geldiğinde babasının yerine tahtın sahibi olacak. Zaten küçüklüğünden beri de hep bu görevine hazırlanıyor.

Leonor'un son aylarda çok gündemde olmasının nedeni ise konumu gereği yerine getirmek zorunda olduğu askerlik görevi.

17 yaşındaki Leonor, şu sıralar Zaragoza Askeri Akademisi'nde askeri eğitimini alıyor. Bazen kamuflaj kıyafetiyle bazen de üniformasıyla resmi kutlamalarda boy gösteriyor Leonor.

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BABASI, TAHTINI ONA BIRAKACAK

Genç prenses önceki gün de yine ailesiyle birlikte bir etkinliğe katıldı ve son zamanlarda olduğu gibi annesi Kraliçe Letizia'yı bile gölgede bıraktı.

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İspanya kraliyet ailesi dün gece de tam kadro olarak Oviedo kentinde düzenlenen Asturias Prensesi Ödülleri töreni ve bu kapsamdaki konsere katıldı.

Kral Felipe her zamanki gibi takım elbisesi ve uzun boyuyla şık görünüyordu. Karısı Kraliçe Letizia da pembe bluzu ve siyah pantolonuyla gecede yerini aldı.

O konserde de çiftin iki genç kızı Leonor ve Sofia bütün bakışları üzerlerinde topladı. Askeri eğitim gören Leonor bu kez üniformasını çıkarmış, siyah üzerine beyaz ve gri desenli bir elbise giymişti.

Kardeşi Sofia da ön kısmında renkli detayları bulunan siyan bir elbise tercih etti. Ailenin o gece keyfinin yerinde olduğu görüldü.

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LEONOR ASKERİ EĞİTİMDE KİLO VERDİ

Kameralara poz verirken zaman zaman birbirlerinin gözlerinin içine bakarak gülümseyen Felipe ile Letizia'nın kızlarıyla gurur duydukları da her hallerinden belliydi.

Bu arada dikkat çeken başka bir ayrıntı da vardı. Bir dönem biraz fazla kilosu olduğu için bazı eleştirilere maruz kalan Prenses Leonor, kelimenin tam anlamıyla incecik olmuştu. Üstelik duruşu da değişmişti.

Leonor eskisine oranda daha kendine güvenli, daha dik duruşlu ve daha formda bir görüntü sergiledi. Bu durum da askeri akademide gördüğü eğitimin Leonor'a çok yaradığı yorumlarının yapılmasına yol açtı.

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Prenses Leonor, kısa bir süre öncesine kadar kilo aldığı ve düzgün bir duruşu olmadığı için eleştiri yağmuruna tutuluyordu.

Genç prenses, askeri eğitim sırasında kilo verdi. Kendine olan güveninin arttığı da görülür hale geldi.