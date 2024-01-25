Mutsuz gelin kendini para harcamaya vermiş... Çocuklarını kaçak göçmenler büyüttü... Kocası metresleri için gizli banka hesapları bile açmış

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Bunun ardından Monako denilince ilgi alanına göre Formula 1 yarışları, ülkenin genel imajına hakim olan göz alıcı bir zenginlik ve tabii deste deste para gelir...

İşte Avrupa'nın bu küçük ülkesi son günlerde tam da böyle "parasal" konularla gündemin ilk sıralarına çıktı. Havada "milyonlarca euro" uçuşuyor bir başka deyişle.

Odakta ise bugüne kadar bambaşka konularla konuşulan ülkenin en tepesindeki isimler Prens Albert ile karısı Prenses Charlene var. Yani yüzyıllar öncesinden gelen bir laneti üzerlerinden atamadıkları ileri sürülen Grimaldi ailesi...

Monako'nun, geçmişe çapkınlıklarıyla damga vuran Prens Albert ile Prenses Charlene son birkaç yıldır evliliklerinde sorun olduğu iddialarıyla ilgi odağı oluyordu.

Charlene'in, ailesinin yaşadığı Güney Afrika'ya gidip 10 ay gelmemesi, geri dönüşünden sonra uzun süre ortada görünmemesi bütün bu iddiaları körükledi.

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ÇILGINLAR GİBİ PARA HARCIYORLAR

Ama bu kez çiftin bu kadar gündemde olmasının nedeni bunlar değil. 20 yıl Prens Albert'in yanında muhasebeci olarak çalıştıktan sonra 2023'te görevini bırakan Claude Palmero'nun ortaya saçtığı parasal sırlar.

Palmero'nun dört tane kalın deftere aldığı notlara bakılırsa Albert ile Charlene kelimenin tam anlamıyla su gibi para harcıyorlar.

Üstelik birçok insan için küçük bir servet sayılabilecek bu paraların bir kısmı Albert'in eski metreslerine, bir kısmı da Charlene'in Güney Afrika'da yaşayan ailesine ve Monako'ya taşınan erkek kardeşine gidiyor.

Bu arada Palmero'nun kalın defterlerine aldığı notların Fransız Le Monde gazetesi tarafından kamuoyuyla paylaşıldığını da hatırlatalım.

KAÇAK GÖÇMENLERİ DADI OLARAK İŞE ALDI, AZ PARAYA ÇALIŞTIRDI

Şu anda 67 yaşında olan Claude Palmero'nun ileri sürdüğüne göre Prenses Charlene, tahtın veliahtı olarak doğan ve ülkenin geleceğini kurtaran ikiz çocukları Jacques ve Gabrielle'e bakması için Filipinli kaçak göçmenleri çalıştırdı.

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Bunlardan biri, bir aylık turist vizesiyle ülkeye girmişti ve beş yıldır da Monako'da kaçak olarak bulunuyordu.

Daha da ötesinden Charlene'in işe aldığı bu yasa dışı çalışanlardan biri Monako'ya gelirken sahte pasaport kullanmıştı.

Claude Palmero'nun, Grimaldi ailesinin finansal sırlarını ortaya seren notlarına göre kendisi hiç düşünmeden binlerce euro harcayan Charlene, bu yasa dışı çalışanlarına günlük 100 euro ödüyordu.

BİR DE KENDİSİ İÇİN YAZLIK EV KİRALADI

Bütün dünyanın "mutsuz prenses" olarak tanıdığı Charlene'in yaptığı harcamalar da Palmero'ya göre aşırıydı.

Charlene, aileye ait olan Korsika'daki yazlık evin dekorasyonu için 1 milyon euro'ya yakın para harcadı.

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Ama bununla yetinmedi, Prens Albert'dan ayrı tatil yapabilmek için yine Korsika'da başka bir lüks ev kiraladı.

Bunun yanı sıra Charlene, Monte Carlo'da yaşadıkları prenslik sarayında bulunan ofisini yeniden dekore etmek için de 1 milyon euro'luk bir harcama yaptı.

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Palmero'nun defterinde yazanlara göre Charlene sadece kendisi için para harcamadı. Katıldığı ailenin serveti onun ailesi için de harcandı. Onlara da her yıl binlerce euro transfer edildi.

Eski muhasebecinin kalın defterlerinde yer alan satırlara göre özellikle Charlene'in erkek kardeşi Sean için yapılan harcama dikkat çekici.

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Önceki yıl Sean Wittstock'un Monako'da bir ev satın alması için 3 bin euro para verildi. Sean, bir süredir Monako'da yaşıyor ve bir kahve dükkanı işletiyor.

Claude Palmero'nun notlarına göre Prenses Charlene'in aileye resmen katıldığı 2011 yılından 2019 yılına kadar yaptığı harcama 15 milyon euro'ya ulaşmıştı. Yine eski muhasebeciye göre Charlene'e saray tarafından resmi görevlerinde harcanmak üzere veriler yıllık ödeme 1 buçuk milyon euro.

Bütün bu harcamaları defterine tek tek not eden Palmero'nun hepsinin altında başka satırlar da yer alıyor: "Çılgınlık bu!" Ve "Prenses'in harcamalarını kontrol edemiyorum."

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METRESLERİ İÇİN GİZLİ BANKA HESABI AÇTIRDI

Claude Palmero'nun notları sadece Prenses Charlene ile ilgili değil. Prens Albert'in harcamalarıyla ilgili yazdıkları da çok çarpıcı.

Albert, evlilik dışı ilişkilerinden dünyaya gelen ve DNA testleri sonrası kabullendiği iki çocuğu ve onların anneleri için de yüklü miktarda para harcıyor. Hem de düzenli olarak.

Palmero'nun notlarına bakılırsa Albert, kızı Jazmin Grace ve annesi Tamara Rottolo ile oğlu Alexandre ve annesi Nicole Coste'ye para göndermek için bir Fransız bankasında gizli hesap açtı. Üstelik bu hesaplardan eşi Charlene'in haberi olmadığını da ileri sürdü.

Bu gizli hesap aracılığıyla gönderilen paranın yanı sıra Albert iki evlilik dışı çocuğuna resmen de maddi destekte bulunuyor. Jazmin Grace ve Alexandre için yıllık 344 bin euro harcıyor. Ama eski muhasebecinin aldığı notlara göre bu sadece görünen kısım.

Eski muhasebecinin ileri sürdüğüne daha doğrusu aldığı notlara bakılırsa Fransız bankalarındaki gizli hesaplardan iki çocuğa ve annelerine yıl içinde milyonlarca euro para akıyor.

Prens Albert'in DNA testiyle babaları olduğu kanıtlanan iki tane evlilik dışı çocuğu bulunuyor. Her ikisi de ailenin soyadını yani Grimaldi'yi kullanıyor. Bu iki çocuğun Monako tahtında hiçbir hakkı bulunmuyor. Ama eski muhasebeci Palmero'nun ileri sürdüklerine bakılırsa babalarının servetinden faydalanıyorlar.





Albert'in Amerikalı Tamara Rotolo ile ilişkisinden dünyaya gelen kızının ikinci adı annesi Grace Kelly'den geliyor. Jazmin Grace, Albert ile Charlene'in ikizleriyle sık sık görüşüyor.





Eski bir olimpik yüzücü olan Charlene Wittstock, 2011 yılındaki düğününde döktüğü gözyaşları nedeniyle çok konuşulmuştu.