Taç da önemsiz taht da! Hayranlarını korkutan iddia... Operasyondan sonra işler ters gitti... Durum çok ciddi

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Tıpkı İngiliz kraliyet ailesinin gözde gelini, Prens William'ın karısı Kate Middleton'ın durumunda olduğu gibi.

Geçen hafta yapılan resmi bir açıklamayla Kate'in "batın bölgesinden" bir operasyon geçirdiği duyuruldu. Buraya kadar normal sayılırdı aslında.

Fakat bu bilginin hemen ardından Kate'in 14 gün hastanede kalacağı sonra da nisan ayının ortalarına kadar evinde dinleneceği ayrıntısı yer alıyordu. İşte bu durum, neler olup bittiğini tam olarak anlayamayan hayranlarını telaşlandırdı.

Kate ne tür bir operasyon geçirmiş olabilirdi de bu kadar uzun süre hastanede kalması gerekiyordu?

İDDİALARIN SONU GELMİYOR

Tabii ki iddialar havada uçuşmaya başladı. Bazıları Kate'in her ne kadar aksi söylense de sanıldığından daha ciddi bir hastalığın pençesine düştüğünü ileri sürdü.

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Hatta Prenses'in ruh sağlığıyla ilgili sorunlar yaşadığı, bir tür sinir krizi geçirdiği de ortaya atılan iddialar arasında.

Bir de bütün bunlara kocası William'ın hastanede onu ziyaret edip çıktığı sırada yüzünün ağlamaklı ifadesi eklenince ortalık Kate'in sağlığı konusunda 'cadı kazanına' döndü.

Tabii ki Kensington Sarayı'nın bu konuda tatmin edici bir açıklama yapmaması, olayın hala kalın bir gizem perdesi altında kalması da bu cadı kazanının ısısını iyice yükseltti.

Tam bu sıralarda da gazeteci Concha Calleja'dan çarpıcı bir iddia geldi. Hemen belirtelim, Calleja bu iddiasını saray kaynaklarına dayandırdı.

HAYRANLARINI KORKUTAN İDDİALAR

Telecinco'da yayınlanan Fiesta adlı programa konuk olan İspanyol gazeteci Prenses'in sağlık durumuyla ilgili korkutucu iddialarda bulundu.

Onun iddiasına göre aslında Kate'in operasyonu de başarılı geçti. Fakat operasyon sonrası işler ters gitmeye başladı. Onun ileri sürdüğüne göre Kate'in durumu gerçekten de endişe verecek kadar ciddi.

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Yine Concha Calleja'nın ileri sürdüğüne göre ailesiyle birlikte Noel ayini için Sandringham'da görüldüğü sırada Kate zaten kendini çok iyi hissetmiyordu.

Calleja, Kate'in 28 Aralık'tan bu yana hastanede tedavi altında olduğu iddiasını da tekrarladı.

Gazeteci Calleja'nın ileri sürdüğüne göre Buckingham ya da Kensington Sarayı, birkaç güne kadar bu konuda daha tatmin edici bir açıklama yapacak.

KATE'İN AİLESİ NEDEN ORTADA YOK

Yine onun iddiasına göre Kate'in geçirdiği operasyon zaten kendi başına ciddiydi, riskleri vardı ve saatlerce sürdü. Riskler, operasyon masasında gerçekleşmedi ancak sonrasında bazı olumsuz gelişmeler yaşandı.

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İşte bu yüzden de Kate'in operasyon geçirdiğinin açıklanmasından tam 90 dakika sonra bu kez de Kral Charles'ın prostat nedeniyle bir tedavi göreceği açıklaması yapıldı.

Amaç, insanların Kate'in durumu hakkında spekülasyon yapmasını önlemekti.

Gazeteci Calleja'nın iddiaları böyle. Kate ise yapılan açıklamaya göre London Clinic'te tedavi sürecinde. Fakat bu konuda da çeşitli söylentiler var.

En çok öne çıkanı da Kate'in birbirlerine çok bağlı olmasıyla bilinen ailesinden kimsenin hastaneye girip çıkarken görülmemesi. William'ın da sadece bir kez ziyaret çıkışı objektiflere takılması. Bu durum da şüphe uyandırıyor ve söylentilere yol açıyor.

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NET AÇIKLAMA YAPILMADIKÇA SÖYLENTİLER BİTMEYECEK

Bunlardan birine göre Kate aslında ciddi bir ruhsal bunalımın pençesine düştü. Söylendiği gibi operasyon geçirmedi ve London Clinic'te bile değil, başka bir yerde. Bu yüzden ailesinden kimse hastaneye girip çıkarken görülmüyor.

Bir başka iddiaya göre de aile üyeleri hastaneye giriş çıkış sırasında herkesin bilmediği başka bir kapıyı kullanıyor. Bu şekilde de görüntülenmekten kurtuluyorlar.

Öyle ya da böyle Galler Prensesi Kate Middleton'ın durumu halk arasındaki belirsizliğini koruyor... Söylentiler ise almış başını gidiyor.