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Siyah beyaz aile pozundaki üç ayrıntı herkesi şaşırttı

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#Kate Middleton#Prens William#İngiliz Kraliyet Ailesi
Siyah beyaz aile pozundaki üç ayrıntı herkesi şaşırttı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2023 13:35

İngiliz kraliyet ailesinin hem geleceği hem de vitrin yüzü olarak görülen Galler Prensi William ile eşi Galler Prensesi Kate Middleton geçen haftadan bu yana manşetlerden inmiyor. Çift, geçen hafta Londra'daki Westminster Abbey'de düzenlenen ve ev sahipliğini Kate'in yaptığı Noel konserinde dikkatleri üzerine çekmişti. O geceye ailece katılan Kate, William ve çocukları sadece İngiltere'de değil tüm dünyada manşetleri süsledi.

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Çift bu hafta başında da bu kez siyah-  beyaz aile pozlarıyla gündem oldu. Kate ile William, her yıl gelenek olduğu üzere Noel kartlarını yayınladı. Yıllardan bu yana renkli pozlarını seçen çift bu kez siyah beyaz bir pozu tercih etti.

Ailenin hep birlikte kamera karşısına geçtiği Noel kartı büyük yankı uyandırdı. Özellikle de çiftin çocukları George, Charlotte ve Louis.

Fotoğrafta dikkat çeken ayrıntılardan biri Galler ailesinin bir örnek giyinmesiydi. Hepsinin de  üzerinde kot pantolon ve beyaz gömlek vardı. Yani bu kez daha günlük giyinmeyi tercih etmişlerdi. Siyah beyaz olarak yayınlanan pozu Josh Simmer, Windsor Kalesi'nde çekti.

O pozda ailenin kamera karşısındaki durumu da ilgi odağı oldu. Kate ile William ayakta duruyorlar. Kate'in yanında büyük oğlu 10 yaşındaki George var. William'ın yanında da çiftin 5 yaşındaki en küçük oğlu Louis yer alıyor.

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Çiftin tek kızı olan 8 yaşındaki Charlotte ise hepsinin önünde bir sandalyede oturuyor.

Siyah beyaz aile pozundaki üç ayrıntı herkesi şaşırttı

Bu pozda Kate ile William'ın üç çocuğu onları bile gölgede bıraktı. Babasından sonra tahtın ilk sıradaki varisi olan Prens George'un annesinin boyuna ne kadar yaklaştığı gözlerden kaçmadı.

Aynı şekilde en küçükleri olan Louis'nin bile boy konusunda gelecekte ağabeyi ile ablasından hiç de geri kalmayacağı hatta ağabeyini bile geçebileceği görüldü. 

Prenses Charlotte ise kelimenin tam anlamıyla fotoğraftaki yıldızdı. Küçücük yaşlarından beri baskın kişiliğiyle dikkat çeken Charlotte ailenin koltukta üstelik de büyük bir özgüvenle oturan tek üyesiydi.

Onun henüz küçücük yaşında edindiği zarafetiyle oturuşu ise bir çok kişiden tam puan aldı. Charyotte geçmişten beri Kraliçe 2. Elizabeth'in kopyası olarak görülüyor.  

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Siyah beyaz aile pozundaki üç ayrıntı herkesi şaşırttı

Kate ile Wililam'ın geleneksel Neol pozunda bütün dikkatler çiftin üç çocuğunun ne kadar hızlı büyüdüğü konusunda yoğunlaştı. 

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Birçok kişinin üzerinde durduğu ayrıntı da üç çocuğun ne kadar hızlı ve ne kadar çabuk büyüdüğü oldu. Tabii bir de kime en çok benzedikleri. 

Gelecekte ülkenin kralı olacak George, babası William'ın dayısı Charles Spqence''a benzetildi.

Ailenin en küçük oğlu Louis de büyüyüp boy atmasıyla dikkat çekti; O da Kate Middleton'ın babası Michael'a benzetildi.

Ailenin tek kızı Charlotte'un açık bıraktığı uzun saçları, babasına benzetilen gülüş ve zarafetiyle geleceğin en gözde soylularından biri olacağını savundu herkes.

Siyah beyaz aile pozundaki üç ayrıntı herkesi şaşırttı

Galler ailesi en son geçen cuma gecesi düzenlenen Noel konserinde birlikte kamera karşısına geçti.

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Siyah beyaz aile pozundaki üç ayrıntı herkesi şaşırttı

Kate ve  Wililam'ın 2018 yılındaki Noel pozu. 

Siyah beyaz aile pozundaki üç ayrıntı herkesi şaşırttı

Çiftin 2020 yılındaki pozu sonbahar atmosferinde çekilmişti.

Siyah beyaz aile pozundaki üç ayrıntı herkesi şaşırttı

2021'de paylaşılan poz ise Ürdün tatilinde çekilmişti.

Siyah beyaz aile pozundaki üç ayrıntı herkesi şaşırttı

Çiftin geçen yılki pozu ise yine günlük giysileri içinde çekilmişti. 

 

 

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#Kate Middleton#Prens William#İngiliz Kraliyet Ailesi

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