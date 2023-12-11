Siyah beyaz aile pozundaki üç ayrıntı herkesi şaşırttı

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Çift bu hafta başında da bu kez siyah- beyaz aile pozlarıyla gündem oldu. Kate ile William, her yıl gelenek olduğu üzere Noel kartlarını yayınladı. Yıllardan bu yana renkli pozlarını seçen çift bu kez siyah beyaz bir pozu tercih etti.

Ailenin hep birlikte kamera karşısına geçtiği Noel kartı büyük yankı uyandırdı. Özellikle de çiftin çocukları George, Charlotte ve Louis.

Fotoğrafta dikkat çeken ayrıntılardan biri Galler ailesinin bir örnek giyinmesiydi. Hepsinin de üzerinde kot pantolon ve beyaz gömlek vardı. Yani bu kez daha günlük giyinmeyi tercih etmişlerdi. Siyah beyaz olarak yayınlanan pozu Josh Simmer, Windsor Kalesi'nde çekti.

O pozda ailenin kamera karşısındaki durumu da ilgi odağı oldu. Kate ile William ayakta duruyorlar. Kate'in yanında büyük oğlu 10 yaşındaki George var. William'ın yanında da çiftin 5 yaşındaki en küçük oğlu Louis yer alıyor.

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Çiftin tek kızı olan 8 yaşındaki Charlotte ise hepsinin önünde bir sandalyede oturuyor.

Bu pozda Kate ile William'ın üç çocuğu onları bile gölgede bıraktı. Babasından sonra tahtın ilk sıradaki varisi olan Prens George'un annesinin boyuna ne kadar yaklaştığı gözlerden kaçmadı.

Aynı şekilde en küçükleri olan Louis'nin bile boy konusunda gelecekte ağabeyi ile ablasından hiç de geri kalmayacağı hatta ağabeyini bile geçebileceği görüldü.

Prenses Charlotte ise kelimenin tam anlamıyla fotoğraftaki yıldızdı. Küçücük yaşlarından beri baskın kişiliğiyle dikkat çeken Charlotte ailenin koltukta üstelik de büyük bir özgüvenle oturan tek üyesiydi.

Onun henüz küçücük yaşında edindiği zarafetiyle oturuşu ise bir çok kişiden tam puan aldı. Charyotte geçmişten beri Kraliçe 2. Elizabeth'in kopyası olarak görülüyor.

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Kate ile Wililam'ın geleneksel Neol pozunda bütün dikkatler çiftin üç çocuğunun ne kadar hızlı büyüdüğü konusunda yoğunlaştı.

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Birçok kişinin üzerinde durduğu ayrıntı da üç çocuğun ne kadar hızlı ve ne kadar çabuk büyüdüğü oldu. Tabii bir de kime en çok benzedikleri.

Gelecekte ülkenin kralı olacak George, babası William'ın dayısı Charles Spqence''a benzetildi.

Ailenin en küçük oğlu Louis de büyüyüp boy atmasıyla dikkat çekti; O da Kate Middleton'ın babası Michael'a benzetildi.

Ailenin tek kızı Charlotte'un açık bıraktığı uzun saçları, babasına benzetilen gülüş ve zarafetiyle geleceğin en gözde soylularından biri olacağını savundu herkes.

Galler ailesi en son geçen cuma gecesi düzenlenen Noel konserinde birlikte kamera karşısına geçti.

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Kate ve Wililam'ın 2018 yılındaki Noel pozu.

Çiftin 2020 yılındaki pozu sonbahar atmosferinde çekilmişti.

2021'de paylaşılan poz ise Ürdün tatilinde çekilmişti.

Çiftin geçen yılki pozu ise yine günlük giysileri içinde çekilmişti.