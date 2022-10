'Telefonlarımızı dinleyip banka hesaplarımızı ele geçirdiler'

Haberin Devamı

DAILY MAIL GAZETESİNE DAVA AÇIYORLAR

Aralarında Prens Harry, şarkıcı Elton John, oyuncu Sadie Frost ve oyuncu model Elizabeth Hurley'in de bulunduğu bir grup ünlü telefonlarının dinlendiği iddiasıyla Daily Mail Gazetesi'ne dava açıyor.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ İHLAL EDİLDİ İDDİASI

Söz konusu ünlüler, gazetenin, evlerine ve otomobillerine dinleme cihazı yerleştirip telefon konuşmalarını dinleyerek özel hayatlarının gizliliğini ihlal ettiğini ileri sürüyor.

POLİSE RÜŞVET VERİLDİĞİNİ ÖNE SÜRÜYORLAR

Ünlülerin iddiaları sadece bu kadarla sınırlı değil. Aynı zamanda, gazetenin muhabir ve editörlerinin, özel hayatlarıyla ilgili bilgi edinmek için, polise rüşvet verdiklerini de öne sürüyor.

MEDYA ÖZGÜR AMA SORUMLU OLMALI

Konuyla ilgili açıklamada bu iddiaların sadece büyük bir buzdağının görünen kısmı olduğu ve kendilerinden başka çok sayıda insanın da özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiği savunuldu. Ünlüler adına yapılan ortak açıklamada, bu kişilerin medya ve toplumun ilgi odağında olduğuna değinilerek "Medya özgür olmalı ama yine de bu insanlar medyanın sorumlu bir davranış sergilediği bir dünyada yaşamayı hak ediyorlar" denildi.

ÖZEL GÖRÜŞMELERİ KAYDEDİLDİ

Davada oyuncu Sadie Frost ile Prens Harry'yi temsil eden hukuk firmasının temsilcisi, gazeteye yöneltilen suçlamaları yaptığı açıklamada sıraladı. Buna göre gazete özel araştırmacılar tutup, müvekkillerinin araçlarına ve evlerine dinleme cihazları yerleştirildiğini ileri sürdü. Ayrıca gazetenin söz konusu kişilerin özel yaşamlarına nüfuz ederek telefonlarını dinleyip kaydettiğini de iddia etti.

BANKA HESAPLARI VE SAĞLIK KAYITLARININ ELE GEÇİRİLDİĞİ İDDİASI

Söz konusu davada yer alan iddialardan biri de Daily Mail'in, ünlülerin sağlık kayıtlarına ulaşıp gizli kalması gereken bilgileri ele geçirdiği. Bütün bunların ötesinde Frost ve Prens Harry'nin banka hesalarına da ulaşıldığı, finansal geçmişleriyle ilgili ayrıntılı bilgi toplandığı da ileri sürülüyor.

YALAN HABER YAPMAKLA SUÇLAMIŞLARDI

Gazete aleyhine dava açanlardan biri Prens Harry, özellikle de eşi Meghan Markle'a yönelik medya baskısına tepki göstermişti. Harry ile Meghan, dört İngiliz gazetesiyle hiçbir ortak çalışma yapmayacaklarını belirterek bunlardan birinin de Daily Mail olduğunu söylemişti. Çift, gazeteyi haklarında yanlış haber yapmakla suçladı.

GAZETE: BİR KARALAMA KAMPANYASI: Daily Mail'in bağlı bulunduğu Associated Newspapers Ltd adlı kuruluş ise bütün bu iddiaları yalanlayıp "karalama kampanyası" olarak nitelendirdi.

TELE KULAK SKANDALI YÜZÜNDEN GAZETE KAPANMIŞTI

Bu tür bir skandal, 2011 yılında News of The World adlı gazetenin kapanmasına kadar giden bir yolu açmıştı. Yayın hayatına 1843 yılında başlayan gazete, 1969'da Rupert Murdoch taarfından satın alındı. İngiltere'nin en eski gazetelerinden biri olan News of The World, 2006 yılında kraliyet ailesinin telefonlarının dinlediği iddiasıyla karşı karşıya kaldı.

EDİTÖR VE MUHABİR 9 SAAT SORGULANDI

New of the World gazetesi sadece ünlülerin değil Irak ve Afganistan'da ölen askerlerin ailelerinin telefonlarını dinlemekle de suçlanmıştı. Skandal üzerine eski editör ve eski başbakan David Cameron'ın iletişim danışmanı Andy Coulson ile eski kraliyet muhabiri Clive Goodman gözaltına alınıp 9 saat sorgulanmıştı. Her ikisi de kefaletle serbest bırakılmıştı.

SONUNDA GAZETE KAPANDI

Yasa dışı dinleme skandalları nedeniyle büyük tepkilere neden olan News of the World'ün sahibi Rupert Murdoch, gazeteyi kapatma kararı almadan önce birçok firma reklam vermeyi keseceğini açıklamıştı. Bu skandalla hafızalara kazınan gazete, 10 Temmuz 2011'de son kez yayınlanarak kapatıldı. 168 yıl boyunca yayın hayatını sürdüren gazete, 8 bin 674'üncü ve son sayısında okurlarına teşekkür ederek veda etti.

KRALİYET AİLESİNİN ÜYESİ DE NASİBİNİ ALDI

Ünlüleri tuzağa düşürerek ağızlarından laf alan ve sansasyonel haberler yapan sonunda da bir skandala damga vurup kapanan New of The World gazetesinin kurbanlarından biri de İngiliz kraliyet ailesinin gelini Sophie olmuştu. Kraliçe'nin en küçük oğlu Edward'ın eşi olan Sophie, halkla ilişkiler uzmanı olarak çalıştığı 2001 yılında gazetenin Arap şeyhi kılığına giren muhabiri tarafından kandırıldı.

KILIK DEĞİŞTİREN MUHABİRİN TUZAĞINA DÜŞTÜ

Kılık değiştiren muhabir, Sophie ile sohbetinin ses kaydını daha sonra yayınladığında büyük bir skandal çıktı. Sophie o sohbette, ülkenin önde gelenleri hakkında ağza alınmayacak sözler sarf etti. Sophie o sohbette dönemin başbakanı Tony Blair hakkında "cahil" ifadesini kullandı. Blair'in avukat olan eşi Cherie için "Korkunç bir tip tam anlamıyla... Hala çalışıyor. Sanırım o bile kocasının başbakanlığının bu kadar sürebileceğini düşünmüyordu'' dedi. Eski Başbakan John Major'ı Kraliyet ailesinin birçok kusurunu örtmekle suçlayan, Maliye Bakanı Gordon Brown tarafından hazırlanan bütçeyle dalga geçen ve ''hepsi seçim için, çok oy kaybedecekler'' yorumunda bulunan Sophie, Kraliyet ailesini de bol bol eleştirdi.

