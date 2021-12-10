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Sienna Miller: Bedenim üzerindeki söz hakkımı bile acımasızca elimden aldılar

#Sienna Miller#Jude Law#News Of The World
Sienna Miller: Bedenim üzerindeki söz hakkımı bile acımasızca elimden aldılar

2000'li yılların başında yaşanan skandalın yankıları bitmek bilmiyor... Bir gazetenin ünlülerin telefonlarını dinlediğinin ortaya çıkmasıyla patlayan skandal şimdi farklı bir boyutuyla yine gündemde.

 

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'BENİM ZOR DURUMUMDAN ÇIKAR SAĞLAMAYA ÇALIŞTILAR'
Ünlü oyuncu Sienna Miller da bu skandalda adı geçen isimlerden biriydi. Miller,  İngiliz The Sun gazetesini "kendisini zor duruma düşürerek çıkar sağlamaya çalışmakla" ve "kendi bedeni üzerindeki seçme hakkını acımasızca elinden almakla" suçladı.

Sienna Miller: Bedenim üzerindeki söz hakkımı bile acımasızca elimden aldılar

HAMİLELİK İDDİASINI KAMUOYUNA DUYURMAKLA SUÇLADI'
Miller, gazetenin, Jude Law ile ilişki yaşadığı sırada kendisiyle ilgili hamilelik iddiasını kamuoyuna sızdırarak "her gün birlikte yaşamak zorunda kaldığı" bedeniyle ilgili bir karar vermek zorunda bıraktığını ileri sürdü.

Sienna Miller: Bedenim üzerindeki söz hakkımı bile acımasızca elimden aldılar

BASIN AÇIKLAMASI
Miller, The Sun Gazetesinin bağlı bulunduğu News Group Newspapers (NGN) aleyhine yasal işlem başlattı. Oyuncu ve avukatı dün Yüksek Mahkeme önünde iddialarını tekrarladı. Miller ve avukatı David Sherborne daha sonra da bir basın açıklaması yaptı.

Sienna Miller: Bedenim üzerindeki söz hakkımı bile acımasızca elimden aldılar

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DOĞUM YAPMADI
The Sun gazetesi 2005 yılında Jude Law ile birlikte olduğu sırada Miller'ın hamile kaldığı haberini kamuoyuna duyurmuştu. Ancak Miller o bebeği dünyaya getirmedi.

Sienna Miller: Bedenim üzerindeki söz hakkımı bile acımasızca elimden aldılar

TIBBİ BELGELERİNİ ELE GEÇİRMİŞLER
Miller'ın iddiasına göre gazetenin deneyimli çalışanlarından biri kendisine ait tıbbi kayıtlara ulaşıp bunları kopyaladı. Miller ve avukatının açıkladığı belgeler arasında The Sun'ın bağlı olduğu NGN çalışanları tarafından Miller'ın arkadaşlarına, ailesine ait cep telefonu görüşmelerinin kayıtları ve özel dedektifler için kesilen faturalara da yer verildi. NGN ise herhangi bir yasa dışı belge toplama işleminin gerçekleşmediğini savundu.

Sienna Miller: Bedenim üzerindeki söz hakkımı bile acımasızca elimden aldılar

SÖZÜNÜ TUTMADI
The Sun'ın o dönemdeki editörü Rebekah Brooks'un o sırada hamile olduğunu bildiğini bu konudaki belgeleri yayınlamayacağını söylediğini ancak gazetenin bunu yayınladığını öne sürdü Miller. Brooks ise bu iddiaları kabul etmedi.

Sienna Miller: Bedenim üzerindeki söz hakkımı bile acımasızca elimden aldılar

'HAYATIMI MAHVEDİYORLARDI'
Miller gazeteye yönelik suçlamaları "Neredeyse hayatımı mahvediyorlardı. Bu davranışları beni paramparça etti, itibarıma zarar verdi. Ailemi ve arkadaşlarımı benimle ilgili gizli bilgileri satmakla suçlamama neden oldu. Yoğun bir korku ve paranoya oluşturdu" diye sürdürdü.

Sienna Miller: Bedenim üzerindeki söz hakkımı bile acımasızca elimden aldılar

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'KENDİNİ BİR AV GİBİ HİSSETTİ'
Miller'ın avukatı David Sherborne da gazetenin Sienna Miller'ın özel hayatına dair ayrıntıları ve mahrem tıbbi bilgileri yayınlandığını savundu. Avukat Sherborne, bunun Miller'ın hayatında olağanüstü ve stresli bir dönem olduğunu söyleyerek "müvekkilinin hala da aynı şeyleri hissettiğini" sözlerine ekledi. Sherborne "Miller, kendisini takip edilmeden bir doktora bile gidemeyecek kadar "bir av gibi" hissetti" şeklinde konuştu.

Sienna Miller: Bedenim üzerindeki söz hakkımı bile acımasızca elimden aldılar

'BURADA BULUNMAK BENİM TERCİHİM DEĞİL'
Sienna Miller, Robert Murdoch'ın sahibi olduğu NGN adlı şirket ile zararını tazmin etmesi için bir anlaşmaya vardıktan sonra bu açıklamayı yaptı. Basın açıklaması sırasında "Burada durmak benim tercihim değildi" diyen Miller aslında The Sun'a karşı mahkemeye giderek, gazetenin suçlarını orada ortaya çıkarmak istediğini belirtti. Ancak bunun için milyonlarca pound harcaması gerektiğini ve bunu karşılamasının mümkün olmadığını vurguladı. Miller "Tıpkı onların benim sırlarımı ortaya çıkardığı gibi ben de NGN'nin sırlarını gözler önüne sermek istedim" diye konuştu.

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Sienna Miller: Bedenim üzerindeki söz hakkımı bile acımasızca elimden aldılar

TELEFON DİNLEME SKANDALINDAN SONRA GAZETE KAPANDI
Sienna Miller ile Robert Murdoch'ın sahibi olduğu NGN şirketi ilk kez bundan yıllar önce karşı karşıya gelmişti. Aynı grupta yer alan News of The World gazetesinin aralarında Sienna Miller'ın da bulunduğu birçok ünlünün telefonlarını dinlediği ortaya çıkmıştı. Bu durum büyük bir skandala neden olmuştu. Bu skandalın ardından gazete kapanmıştı.

Sienna Miller: Bedenim üzerindeki söz hakkımı bile acımasızca elimden aldılar

ÇOK SAYIDA ÜNLÜNÜN TELEFONUNU DİNLEMİŞLER
Skandal ilk olarak 2006'da ortaya çıktı. News of the World'ün 'tele kulak skandalı'nda Miller'dan başka Hugh Grant, Sean Bean, Prens Harry, Paul Gascoigne gibi ünlülerin telefonlarını dinlediği kamuoyuna yansıdı. Skandalın sonunda gazetenin bazı muhabirleri gözaltına alındı. Gazete telefonlarını dinlediği için Miller'dan özür dilemiş ve 2011'de ona 100 bin sterlin ödemeyi kabul etmişti.

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Sienna Miller: Bedenim üzerindeki söz hakkımı bile acımasızca elimden aldılar

UZATMALI AŞIKLAR
Sienna Miller ile Jude Law, 2004 yılında Alfie adlı filmin setinde tanıştılar. Aynı yılın Noel'inde de nişanlandılar. Law, sevgilisine üzerinde dokuz tane elmas taş bulunan altın bir yüzük hediye etti. Fakat çiftin mutluğu kısa sürdü. Bir yıl sonra bir skandal sonucu ayrıldılar.

Sienna Miller: Bedenim üzerindeki söz hakkımı bile acımasızca elimden aldılar

ÇOCUKLARININ DADISIYLA MILLER'I ALDATTI
Ayrılıklarının skandal olarak nitelendirilmesinin nedeni de Law'un, eski eşi Sadie Frost'tan olan çocuklarının dadısıyla ilişkiye girmesiydi. Law bu olayın ardından bir açıklama yayınlayarak "Sadece şunu söylemek istiyorum ki Sienna'yı ve bize yakın insanları incittiğim için çok utanıyorum ve çok üzgünüm. Kamuoyunun gözü önünde sebep olduğum bu acı yüzünden Sienna'dan ve ailelerimizden özür dilemek istiyorum" demişti. Yaptığının savunulacak hiçbir yanı olmadığını belirten Law pişman olduğunu da sözlerine eklemişti.

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Sienna Miller: Bedenim üzerindeki söz hakkımı bile acımasızca elimden aldılar

İLİŞKİ YENİDEN BAŞLADI AMA YÜRÜMEDİ
Sienna Miller ile Jude Law bu olayın ardından 2009 yılında yeniden birlikte olmaya başladı. Fakat bu defa da ilişkileri yürümedi. 2011 yılında son kez yollarını ayırdılar. Bir arkadaşları Miller ile Law'un, ayrılık kararını ortaklaşa verdiklerini söyledi.

Sienna Miller: Bedenim üzerindeki söz hakkımı bile acımasızca elimden aldılar

BİR KIZ ANNESİ
Sienna Miller daha sonra nişanlandığı Tom Sturridge'den Marlowe adını verdikleri bir kız çocuğu annesi oldu. Fakat çift, 2015 yılında yollarını ayırdı.

Sienna Miller: Bedenim üzerindeki söz hakkımı bile acımasızca elimden aldılar

SADIE FROST İLEEVLİLİK
Jude Law, ilk evliliğini 1997 ile 2003 arasında Sadie Frost ile yaptı.

Sienna Miller: Bedenim üzerindeki söz hakkımı bile acımasızca elimden aldılar

İKİ YIL ÖNCE YENİDEN EVLENDİ
Jude Law, 2019'da Philippa Coan ile hayatını birleştirdi.

 

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#Sienna Miller#Jude Law#News Of The World

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