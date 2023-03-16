Oscar törenine anne kız damga vurmuşlardı: Salma Hayek gecenin sonunda “Fermuarlar fora” dedi!

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Geceye bu aile ve anne temasına uygun olarak katılan yıldızlardan biri de Salma Hayek oldu. 56 yaşındaki, yılların eskitemediği güzel oyuncu törene François-Henri Pinault’dan doğan 15 yaşındaki kızı Valentina Paloma ile katıldı.
Anne kız gerek kırmızı halıda gerekse tören boyunca herkesin ilgi odağı ve en çok fotoğraflanan davetlilerden oldu. Yıllardır en yakın arkadaşlarından biri ve eski rol arkadaşı olan Antonio Banderas’la birlikte sahneye de çıkan Salma Hayek gecenin ödül takdim eden isimlerinden biriydi.
Anne kızın bu özel gece için yaptıkları seçimler onları sadece uyumlu kılmakla kalmadı. Valentina’nın üzerindeki elbise aslında genç kızın ilk Oscar elbisesi olmaktan öte bir anlam da taşıyordu. Bu Isaac Mizrahi tasarımı vintage straplez elbise Salma Hayek’in 1997’de, henüz 30 yaşında yükselen bir Hollywood yıldızıyken katıldığı bir galada giydiği elbisenin ta kendisiydi.
Annesine tıpa tıp benzeyen ve onun gibi kara kaşları ve gözleriyle dikkat çeken Valentina’nın saçları ise sarıya boyanmıştı. Valentina Paloma, bir yandan annesinin Latin köklerinden gelen belirgin hatları taşırken bir yandan da Fransız babasının Avrupai havasını taşıyan bir genç kız haline geldi.
Her zaman neşeli kişiliğiyle öne çıkan ve esprili paylaşımlarıyla hayranlarını kahkahaya boğan Salma Hayek bu geleneği Oscar gecesinde de bozmadı. Törenin ardından geleneksel Vanity Fair Oscar partisine de kızıyla giden Salma Hayek bu uzun gecenin bitiminde Instagram hesabından bir video paylaştı.
Kırmızı halıda verdiği kusursuz görünümlerine alıştığımız Salma Hayek özel hayatında son derece sıcak, samimi ve dürüst paylaşımlar yapıyor ve etrafındaki herkes de yetenekli oyuncunun bu samimiyetine kefil oluyor.
56 yaşındaki Hayek, tören bittikten sonra evine dönüp mutfağına koştuğunda hemen karnını doyurma telaşına düşmüş. Törende giydiği gösterişli elbisenin fermuarını neredeyse tamamen açıp rahat eden güzel yıldız videoyu paylaşırken “Evet, orada iyi görünmek için çok uğraştım ama açlık başka bir şeye benzemez” ifadesini kullandı.
Salma Hayek’in videosunu çeken kişi olduğu anlaşılan arkadaşının sesi de gayet güzel şekilde duyuluyordu ve arkadaşı Hayek’e esprili bir şekilde “İşte beklentiler ve gerçekler” diye seslenerek şaka yaptı. Birçok hayranı Salma Hayek’e bu samimi paylaşımı için teşekkür ederken Hayek’in törende birlikte ödül sunduğu Antonio Banderas da videoya gülücük bıraktı. Sayısız hayranının yaptığı yorumların çoğunda fikir birliği varmış gibi görünüyordu: Salma Hayek’in sırtı bile çok mükemmel!