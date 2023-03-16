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Oscar törenine anne kız damga vurmuşlardı: Salma Hayek gecenin sonunda “Fermuarlar fora” dedi!

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#Salma Hayek#Oscar 2023#Valentina Paloma Pinault
Oscar törenine anne kız damga vurmuşlardı: Salma Hayek gecenin sonunda “Fermuarlar fora” dedi
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 09:56

Bu yılın Oscar törenlerine damga vuran neydi diye sorsak ve aile kavramı ve annelik diye cevap versek kimse şaşırmaz herhalde. Davetliler, bu yılın en önemli buluşmasına gelirken her zamankinden çok fazlası koluna annesini ya da çocuğunu takmıştı. Üstelik ödül konuşmalarının neredeyse tamamına yakını da kazananların anneliği kutsayan sözleriyle doluydu ve ödüller hep annelere ithaf edildi.

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Geceye bu aile ve anne temasına uygun olarak katılan yıldızlardan biri de Salma Hayek oldu. 56 yaşındaki, yılların eskitemediği güzel oyuncu törene François-Henri Pinault’dan doğan 15 yaşındaki kızı Valentina Paloma ile katıldı.

Anne kız gerek kırmızı halıda gerekse tören boyunca herkesin ilgi odağı ve en çok fotoğraflanan davetlilerden oldu. Yıllardır en yakın arkadaşlarından biri ve eski rol arkadaşı olan Antonio Banderas’la birlikte sahneye de çıkan Salma Hayek gecenin ödül takdim eden isimlerinden biriydi.

Oscar törenine anne kız damga vurmuşlardı: Salma Hayek gecenin sonunda “Fermuarlar fora” dedi
Salma Hayek ve kızı Valentina geceye birbiriyle uyumlu, ikisi de aslında kırmızı olan ancak bu rengin farklı tonlarında tasarlanmış elbiselerle katıldı. Hayek, dolgun vücut hatlarını ortaya koyan, artık neredeyse imzası haline gelmiş göğüs dekoltesiyle dikkat çekerken, kızı Valentina, yaşına uygun şekilde ölçülü bir dekolteye sahip kırmızı elbisesiyle göz doldurdu.

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Anne kızın bu özel gece için yaptıkları seçimler onları sadece uyumlu kılmakla kalmadı. Valentina’nın üzerindeki elbise aslında genç kızın ilk Oscar elbisesi olmaktan öte bir anlam da taşıyordu. Bu Isaac Mizrahi tasarımı vintage straplez elbise Salma Hayek’in 1997’de, henüz 30 yaşında yükselen bir Hollywood yıldızıyken katıldığı bir galada giydiği elbisenin ta kendisiydi.

Oscar törenine anne kız damga vurmuşlardı: Salma Hayek gecenin sonunda “Fermuarlar fora” dedi
Hayek, elbiseyi kızı doğmadan 10 yıl önce giydiğinde aynı renkte kırmızı bir şal ve pullarla süslü minik kırmızı bir çantayla tamamlamıştı ve çıplak kalan boynunu da tasma şeklinde elmas bir kolyeyle süslemişti. Kızı Valentina ise günümüze daha uygun bir şekilde daha sade tercihler yaptı ve şalsız, sade bir kolyeli ve çantalı bir kombin kullandı.

Annesine tıpa tıp benzeyen ve onun gibi kara kaşları ve gözleriyle dikkat çeken Valentina’nın saçları ise sarıya boyanmıştı. Valentina Paloma, bir yandan annesinin Latin köklerinden gelen belirgin hatları taşırken bir yandan da Fransız babasının Avrupai havasını taşıyan bir genç kız haline geldi.

Oscar törenine anne kız damga vurmuşlardı: Salma Hayek gecenin sonunda “Fermuarlar fora” dedi
Anne kız Oscar'dan sonra Vanity Fair partisine de bilikte gitti ancak bu kez farklı elbiselerle...

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Her zaman neşeli kişiliğiyle öne çıkan ve esprili paylaşımlarıyla hayranlarını kahkahaya boğan Salma Hayek bu geleneği Oscar gecesinde de bozmadı. Törenin ardından geleneksel Vanity Fair Oscar partisine de kızıyla giden Salma Hayek bu uzun gecenin bitiminde Instagram hesabından bir video paylaştı.

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Kırmızı halıda verdiği kusursuz görünümlerine alıştığımız Salma Hayek özel hayatında son derece sıcak, samimi ve dürüst paylaşımlar yapıyor ve etrafındaki herkes de yetenekli oyuncunun bu samimiyetine kefil oluyor.

Oscar törenine anne kız damga vurmuşlardı: Salma Hayek gecenin sonunda “Fermuarlar fora” dedi

Zaten gösterişli Oscar töreninin ardından yaptığı paylaşım da bunu kanıtlıyor.

56 yaşındaki Hayek, tören bittikten sonra evine dönüp mutfağına koştuğunda hemen karnını doyurma telaşına düşmüş. Törende giydiği gösterişli elbisenin fermuarını neredeyse tamamen açıp rahat eden güzel yıldız videoyu paylaşırken “Evet, orada iyi görünmek için çok uğraştım ama açlık başka bir şeye benzemez” ifadesini kullandı.

Oscar törenine anne kız damga vurmuşlardı: Salma Hayek gecenin sonunda “Fermuarlar fora” dedi
Salma Hayek bir kez daha paylaşımıyla hayranlarını kırdı geçirdi

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Salma Hayek’in videosunu çeken kişi olduğu anlaşılan arkadaşının sesi de gayet güzel şekilde duyuluyordu ve arkadaşı Hayek’e esprili bir şekilde “İşte beklentiler ve gerçekler” diye seslenerek şaka yaptı. Birçok hayranı Salma Hayek’e bu samimi paylaşımı için teşekkür ederken Hayek’in törende birlikte ödül sunduğu Antonio Banderas da videoya gülücük bıraktı. Sayısız hayranının yaptığı yorumların çoğunda fikir birliği varmış gibi görünüyordu: Salma Hayek’in sırtı bile çok mükemmel!

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#Salma Hayek#Oscar 2023#Valentina Paloma Pinault

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