'Keşke onun çocuğunu doğursam" demişti... Bütün hayalleri gerçekleşiyor... Kızım ayağa kalktı!

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Şu anda hayatını paylaştığı genç adamı görür görmez "Ondan bir çocuğum olmalı" diye aklından geçirdi. O genç adam da bu konuda onunla aynı fikirdeydi... "Meleklerin şarkı söylediği" bir tanışmanın ardından aynı çatı altında yaşamaya başladılar...

Fazla zaman geçmeden de en büyük hayal gerçekleşti. Bir kız bebek sahibi oldular. Şimdi onun günden güne büyümesine tanıklık ediyorlar.

Üstelik o minik bebeğin bir yaşına girmesine az bir zaman kala bir önemli olay da gerçekleşti. Sevimli küçük kız tek başına ayakta durmaya başladı... Tabii ki ünlü annesi de sevinçten havalara uçtu.

MUTLULUKLARI MİNİK BEBEKLE KATMERLENDİ

Ne kadar güzel öykü değil mi? Bu film gibi öykünün kahramanı bir dönem rol aldığı Big Bang Theory adlı diziyle tanınan Kaley Cuoco ile nişanlısı, hayat arkadaşı ve kızının babası Tom Pelphrey...

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Kendisi gibi oyuncu olan Tom Pelphrey'i gördüğü ilk anda onunla birlikte çocuk sahibi olmayı hayal eden Kaley Cuoco, yaklaşık bir yıl önce kızı Matilda'yı kucağına aldı. O andan itibaren de dünyanın en mutlu anne ve babası oldu ünlü çift. Bütün ebeveynler gibi.

38 yaşındaki Cuoco, şimdi de kızı Matilda'nın hayatındaki önemli anlardan birine tanıklık etti. Duyduğu sevinci de sosyal medya hesabından paylaşmakta tereddüt etmedi.

MATILDA BİR YAŞINA GELMEDEN AYAKLANDI

Güzel oyuncu, 11 aylık kızının birlikte gittikleri bir parkta ayağa kalktığı anda cep telefonunun kamerasını çalıştırdı. Küçük Matilda'nın neşeyle kendisine baktığı pozunu da Instagram hesabından paylaştı.

O pozda Matilda, oyun çadırının kenarına tutup kendi başına ayakta dururken görülüyor. Küçük kız, bir yandan da annesinin objektifine muzip bakışlar fırlatıyor. Kaley Cuoco, paylaşımına "Ayakta durmak tamam... Ayrıca yüzü de" notunu yazdı.

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Kaley Cuoco ve nişanlısı Tom Phelprey bu ayın içinde Matilda'nın ilk doğum gününü kutlayacak. Sevimli bebeğin artık kendi başına ayakta durmaya başlaması da ünlü çift için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu.

Cuoco, sık sık sosyal medya hesabından Matilda ile çekilen pozlarını paylaşıyor. Bu yılın ilk ayında da kızı ile sarmaş dolaş oldukları bir fotoğrafı "Ben cennetteyim" mesajıyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Küçük Matilda ailesinin neşe kaynağı...

İLK İKİ EVLİLİĞİ HÜSRANLA SONUÇLANDI

Kaley Cuoco, şimdi hem anne olma hayalini gerçekleştirdi hem de nişanlısıyla mutlu bir hayatı var. Ama bu günlere gelene kadar da duygusal açıdan bazı zorluklar ve üzüntüler yaşadı.

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Oyuncu, ilk evliliğini 2013 ile 2016 arasında tenis oyuncusu Ryan Sweeting ile yaptı. Bu evlilik bittikten iki yıl sonra şansını bu kez Carl Cook ile denedi. Ama 2018 yılında başlayan bu evlilik de kısa sürdü. Resmen boşanmaları 2022'de gerçekleşti.

İşte o sırada Cuoco, kızı Matilda'nın babası Tom Pelphrey ile tanıştı. Zaten onu görür görmez de onunla bir geleceği olduğunu hissetti.

Kendisi gibi oyuncu olan Tom Pelphrey'i gördüğünde aklından geçen ilk düşüncenin ne olduğunu da bir röportajında şöyle anlatmıştı Cuoco: "Aman Tanrım... Seninle bir bebek yapmak istiyorum."

MELEKLER ŞARKI SÖYLÜYORDU

Onları tanıyanlar Cuoco'nun hamile olduğunu duyduklarında ilişki daha bu kadar yeniyken bir bebeğin çok akıllıca bir karar olmadığını düşündü. Ama ikisine göre zamanı gelmişti.

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Zaten Cuoco, söylediğine göre çok küçük yaşlardan itibaren anne olma hayali kuruyordu. Bir röportajında bunu da şöyle anlatmıştı güzel oyuncu:

"Çok küçükken hep anne olmayı hayal ederdim. Ama sonradan kariyerime ağırlık verdim. Mesleğimi seviyordum ve sadece hayatımı yaşamak istiyordum. O sıralarda annelik zihnimde öne çıkan bir konu değildi. "

ARADIĞI AŞK BEKLEMEDİĞİ ANDA GELMİŞTİ

Ama sonra Cuoco, beklemediği bir anda hayatının aşkıyla karşılaştı. İlişkileri hızlı ilerledi. Sonunda geçen yılın mart ayında Matilda dünyaya geldi.

Kaley Cuoco ile Tom Pelphrey, meslektaşları aracılığıyla tanıştı. İkisi de aynı menajerle çalışıyordu.

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Bir gün Pelphrey'in rol aldığı Ozark dizisinin galasına giderken menajerine eşlik etti. O gece tanıştılar. Cuoco'nun anlattığına göre de daha o ilk tanışmada birbirlerinden etkilendiler.

Kaley Couco; şu anda hayatını paylaştığı, hayallerini gerçekleştiren kızının babasını ilk gördüğü anı da şöyle anlatmıştı: " Büyülüydü, harikaydı... Sanki melekler şarkı söylüyordu."

Kaley Cuoco her ne kadar yeni bir anne olsa da kendi deneyimlerini de paylaşıyor. Cuoco, bir süre önce USA Today'e verdiği bir röportajda kendisine ebeveynlik ve çocuk yetiştirme konusunda önerileri sorulduğunda ilginç bir yanıt vermişti:

"Benim bu konudaki önerim kimseden öneri almamak olur. Çünkü her çocuk farklı. Herkesin ev yaşamı birbirinden farklı. Ne yapabiliyorsanız onu yapın."

Cuoco, birçok ebeveyn gibi Matilda'nın ekran saatlerini kısıtlamadığını da söyledi. Bazen Matilda'nın çok huzursuzlandığını öyle durumlarda da onu kanepeye oturtup bir çocuk kanalı açtığını anlattı.

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TECRÜBELERİNİ PAYLAŞIYOR

Sadece 10 dakika sonra minik kızının sakinleştiğini de sözlerine ekledi. "Bu benim için harika. Ama belki başka bir anne çocuklarının TV izlemesini istemiyordur. Bunda da bir sorun yok" diye sürdürdü sözlerini.

Kızı Matilda'nın "evrendeki her tür oyuncağa" sahip olduğunu anlatan Kaley Cuoco, yine de onun bambaşka bir "takıntı" edindiğini anlattı. "Matilda, benim cep telefonumun deri kayışıyla oynamak istiyor" dedi ünlü oyuncu.

Hatta minik Matilda'nın kayışı ağzına alıp çiğnemesinden bile rahatsız olmadığını da belirtti.