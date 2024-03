Her haline yeni baştan aşık oluyor... Kocasının hayran olduğu kıvrımları eridi gitti

Haberin Devamı

Üstelik bu durum her tür imkana sahip ünlü çiftler için de geçerli. Onları ayrıcalıklı kılan ayrıntı, şöhretin getirdiği zenginlik elbette.

Sıradan insanlardan daha fazla imkana sahip olan ünlüler bunu kullanarak kendilerine daha iyi bakar, fiziksel görünümlerini daha iyi korurlar.

Ama tabii bir yere kadar! Çünkü sonuçta onlar da zamana teslim olur...

Bir de tabii işin "birlikte geçirilen yıllar" kısmı var... Asıl önemlisi de o zaten. Evli çiftler de yıllar içinde değişir.

Eğer aşkları gerçekse birlikte kalmayı sürdürürler, değilse ya da bu değişim onları sıkarsa gözleri de kalpleri de "dışarı" kayar. Kendilerine farklı heyecanlar aramaya başlarlar.

Hollywood gibi aşkların hızlıca yaşanıp tüketildiği bir ortamda da aranan heyecanları bulmak çok da kolay olur.

Haberin Devamı

Ama pırıltılı dünyada öyle çiftler var ki onlar ne olursa olsun asla birbirlerinden vazgeçmiyorlar... Saçlarına aklar düşse de yüzlerindeki çizgiler artsa da aşkları katlanarak büyüyor.

ONLARIN AŞKI KİMSELERİNKİNE BENZEMİYOR

İşte bunlardan biri de sinemanın en yakışıklı James Bond'u olarak hafızalara yer eden Pierce Brosnan ile 2001 yılından bu yana evli olduğu karısı Keely Shaye Smith.

70 yaşındaki Brosnan ile 60 yaşındaki Keely Shaye Smith Brosnan, iki çocuklarını büyütürken aşklarını da büyüttüler.

Onlar için Brosnan'ın saçlarına düşen aklar da Keely Shaye Smith'in kendisinden başka herkese dert olan kiloları da aşklarını etkileyen bir unsur değil.

Ünlü çift, hala birbirlerinden büyük heyecan duyuyor ve yaşadıkları da gerçekten aşk.

ALDIĞI KİLOLAR HERKESE DERT OLDU

Brosnan çifti söz konusu olduğunda en çok konuşulan ayrıntı da zaten Keely Shaye Smith'in kilolarıydı.

İlişkilerinin ve evliliklerinin ilk döneminde incecik bir fiziksel görünüme sahip olan Keely Shaye Smith, yaptığı doğumların da etkisiyle yıllar içinde kilo aldı.

Onun aldığı bu kilolar da çifti tanıyan tanımayan herkese dert oldu. Hatta sosyal medya üzerinden Brosnan'a karısını zayıflatması için öneriler sunanlar da oldu.

Haberin Devamı

Ama o bütün bunlara tek bir yanıt verdi: "Ben karımın her bir kıvrımına ayrı aşığım... Ona layık olmaya çalışıyorum."

Tabii bütün bunların üzerine de Pierce Brosnan, gösteri dünyasında "örnek aşık" konumuna geldi. Herkes onun ve karısının aşkına biraz da kıskanarak bakmaya başladı.

KOCASININ AŞIK OLDUĞU KIVRIMLARI AZALDI

Pierce Brosnan ve Keely Shaye Smith, zaman zaman da Hollywood'daki etkinliklere katılıyorlar birlikte.

Hatta geçtiğimiz hafta Brosnan'ın oyunculuk dışındaki bir başka yeteneğini gözler önüne serdiği resim sergisinin açılışına katıldılar. Önceki gün de yine birlikte gittikleri bir yemekte görüntülendiler.

Haberin Devamı

İşte orada bir ayrıntı dikkat çekti. Her ne kadar gençlik yıllarındaki gibi olmasa da Keely Shaye Smith, kilo vermişti.

Eskisinden daha ince görünüyordu. Bunu daha fazla görünür kılan da Keely Shaye Smith'in uzun süredir yapmadığı bir şeyi yapıp pantolon giymesiydi. Kısaca özetlemek gerekirse Pierce Brosnan'ın aşık olduğu kıvrımları eriyip gitmişti.

BU KEZ VERDİĞİ KİLOLARLA KONUŞULDU

Her ne kadar iki çocuk annesi Keely'nin kilo verdiği birazcık dikkatli bakanlar tarafından hemen anlaşılsa da o bunu nasıl yaptığını henüz kimseye anlatmadı.

Yine de Smith'in eskisine oranla incelmiş olması sosyal medyada ve magazin basınında konu oldu.

Haberin Devamı

Aslına bakılırsa sadece kocası Pierce Brosnan onu olduğu gibi sevmiyor, Keely Shaye Smith kendisi de her halinden memnun.

Kilo almaya başladığı ilk dönemde Vogue dergisine bir röportaj veren Smith "Ben kıvrımlarımdan hiçbir zaman utanmadım. Asla bol kıyafetlerin ardına saklanmadım" die konuşmuştu.

KARISININ HER HALİNE AŞIK

Onun kendisine yönelik bu pozitif yaklaşımında elbette kocasının da desteği var. Çünkü Pierce Brosnan da her fırsatta "Karımın her kıvrımını ayrı seviyorum" diyerek bunu belli ediyordu.

Brosnan, geçtiğimiz yılın aralık ayında verdiği bir röportajda karısı ile birbirlerini nasıl sevdiklerini şöyle anlatmıştı: " Birbirimizden çok hoşlanıyoruz. Birisinin sizinle birlikte büyüdüğünü, sizinle birlikte yaşlandığını görmek ruhsal bir yolculuk. Birbirinizin nasıl değiştiğini görmek... Saçlarınız, beliniz her neyse. Ama birbirimize duyduğumuz sevgi her zaman kalplerimizde."

Haberin Devamı

Brosnan'ın ifadesiyle "kahverengi gözlü sevgilisi" Keely Shaye Smith, evliliklerinin ilk yıllarında daha zayıftı. Yaptığı iki doğumun da etkisiyle zaman içinde epey kilo aldı. Ama bu durum onları hiç etkilemedi. Birbirlerine olan aşklarını azaltmak yerine daha da sağlamlaştırdı.