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O da ikiz kardeşinin yolundan gitti: Yıllardır birlikte olduğu sevgilisiyle gizli nikahla evlendi

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#Ashley Olsen#Mary Kate Olsen#Olsen İkizleri
O da ikiz kardeşinin yolundan gitti: Yıllardır birlikte olduğu sevgilisiyle gizli nikahla evlendi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 17:44

Bizim Ev dizisiyle hayatlarımıza giren ikiz kardeşler daha bebekken gösteri dünyasına adım attılar. Hayatlarını hep spot ışıklarının altında yaşamak zaman zaman onları zorluklara ve bunalımlara da sürükledi. Kendilerinden sonra kız kardeşleri de büyük bir Hollywood yıldızı olacaktı. Bu ünlü ailenin kadınlarından biri yeni yıla büyük bir sürprizle başladı.

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ÜNLÜ DİZİYE DAHA 9 AYLIKKEN GİRMİŞLERDİ

Ülkemizde Bizim Ev adıyla gösterilen Full House'un ekran serüveni 1987 yılında başlamıştı. Dizinin final bölümü ise 1995 yılında yayınlandı. Ülkemizde de çok sevilen dizide dönemin en sevilen yakışıklı oyuncularından John Stamos başroldeydi. Ama en az onun kadar sevilen ve tanınan rol arkadaşları da vardı. Artık oyuncu değil moda tasarımcısı olarak tanınan ikizler Mary Kate ve Ashley Olsen da bu dizi sayesinde dünyanın tanıdığı yüzler haline geldiler.

O da ikiz kardeşinin yolundan gitti: Yıllardır birlikte olduğu sevgilisiyle gizli nikahla evlendi
Oyunculuk kariyerlerine daha 9 aylıkken başlayan ikizler Mary-Kate ve Ashley, Mart 2012'de moda endüstrisindeki kariyerlerine odaklanmak için aktris olarak emekli olmaya karar verdiklerini resmen duyurdular. O ve ikiz kardeşi, lüks moda markası The Row'u, yaşam tarzı markası Elizabeth ve James'i ve daha uygun fiyatlı moda markaları Olsenboye ve StyleMint'i kurdu. Bir de moda tasarımcılarıyla röportajlarını içeren Influence adlı bir kitabın ortak yazarlığını yaptılar. İkizler bu kariyere adım attıktan sonra Amerika Moda Tasarımcıları Konseyi üye de oldular.

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O da ikiz kardeşinin yolundan gitti: Yıllardır birlikte olduğu sevgilisiyle gizli nikahla evlendi
OYUNCULUĞA VEDA, MODACILIĞA MERHABA

İkizler ünlendikten sonra ve iyice göz önünde bir hayat yaşamaya başladıklarında bu şöhretin ağırlığıyla büyük sıkıntılar da atlattılar. Bağımlılıktan tutun da ölümcül hale gelebilen bir yeme bozukluğu olan anoreksiya nervoza geliştirmeye kadar birçok sorunla boğuştular. Ashley Olsen’ın adı Şubat 2005’te büyük çaptı bir uyuşturucu haberiyle bağlantılı olarak anılmıştı. Olsen daha sonra bu habere yer veren tabloid dergisi National Enquirer’a dava açıp 40 milyon dolarlık tazimat talep etti. Dava, derginin yıldızdan özür dilemesiyle kapandı.

O da ikiz kardeşinin yolundan gitti: Yıllardır birlikte olduğu sevgilisiyle gizli nikahla evlendi

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İkiz ablalarına kopyaları kadar çok benzeyen ailenin diğer üyesi Elizabeth Olsen da onlar gibi oyunculuğu tercih etti. 33 yaşındaki yıldız oyuncu Marvel serisi filmlerinde başrol oynayarak yeni jenerasyonun Hollywood ünlülerinden olmayı başardı. Olsen, onlarla ikiz olmamasına rağmen ablalarına aşırı benzediği için bazen onlarla karıştırılmaya devam ediyor.

O da ikiz kardeşinin yolundan gitti: Yıllardır birlikte olduğu sevgilisiyle gizli nikahla evlendi
BAĞIMLILIK VE SAĞLIK PROBLEMLERİ YAŞADILAR

Ashley’nin ikiz kardeşi Mary-Kate de uyuşturucuyla anılacak; ancak onun durumu unutulmazlar arasına girecek cinsten olacaktı. 2008’de genç yaşta aşırı doz uyuşturucudan ölen oyuncu Heath Ledger, hayatını kaybettiğinde üç aydır Mary-Kate ile ilişkide olduğu iddia edildi. Hatta söylenenlere göre Ledger onun evinde ölmüş, cesedini de eve gelen masöz bulmuştu. Bu masözün polisi aramak yerine Mary-Kate’i aradığı söylendi. Mary-Kate de bu telefonu aldığında olay yerine polisi değil kendi tuttuğu özel güvenlikleri yollamıştı. Bu olay hâlâ gizemin koruyan bir sır. Mary-Kate daha sonra polise ve uyuşturucu kaçakçılığı birimlerine ifadeler verdi ancak yaptığı gizlilik anlaşması nedeniyle kimse neler olduğunu öğrenemedi.

O da ikiz kardeşinin yolundan gitti: Yıllardır birlikte olduğu sevgilisiyle gizli nikahla evlendi
Ashley'nin gizlice evlendiği kocasıyla nadir fotoğraflarından biri 

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ÜNLÜLERLE GİZLİ AŞKLAR YAŞADILAR

İkiz kız kardeşler büyüdükten sonra aşk hayatlarıyla da çok konuşuldular. Mary-Kate Olsen, Hollywood’un en büyüklerinden olan yapım şirketi DreamWorks’ün varisi David Katzenberg, fotoğrafçı Maxwell Snow gibi isimlerle aşk yaşadı. 2012’de sevgili olduğu eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin kardeşi Olivier Sarkozy ile 2015’te gizlice evlenmişti. Çift 2021’de boşandı. İkizi gibi gizli ilişkilere ve nikah törenlerine Ashley de özenmişti anlaşılan. Zira 2022’nin son günlerinde evlendiği, bunu da herkesten sakladığı ortaya çıktı.

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ÖZEL HAYATLARI SIRLARLA DOLU

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28 Aralık'taki nikah törenine çok az misafirin davetli olduğu ve evliliğin basından saklandığı ortaya çıktı. Ashley’nin evlendiği sanatçı Louis Eisner aslında David Geffen şirketlerini yöneten ve büyük bir serveti olan avukat Eric Eisner’ın oğlu. Ashley ve Louis aslında 2017 yılından beri birlikte. Hatta aşklarının ortaya çıktığı resmi tarih bu; Olsen kardeşlerin aşk hayatları konusunda her şeyi gizli tuttuğu hesaba katılırsa bu ilişkinin çok daha erken başladığını düşünmek mümkün. Damadın annesi de ünlü bir mücevher tasarımcısı ve bir zamanlar Vogue'un West Coast editörü olan Lisa Eisner. Aslında Olsen ikizleri seçtikleri erkeklerin hep ünlü, güçlü ve servet sahibi ailelerden gelmeleri kuralını bu kez de bozmamış oldu.

O da ikiz kardeşinin yolundan gitti: Yıllardır birlikte olduğu sevgilisiyle gizli nikahla evlendi
AŞKINI HERKESTEN SAKLAYARAK YAŞAMIŞTI

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33 yaşındaki Eisner geçen yıl, moda patroniçesi kız arkadaşının yürüyüş yaptığı bir fotoğrafını paylaşmıştı. Ancak Olsen’ın gizlilik konusundaki hassasiyeti çok daha fazla. Yıllardır birlikte olduğu ve sonunda evlendiği adamı yıllardır herkesten saklıyor. İkilinin kırmızı halılarda ve özel davetlerde çekilen fotoğrafları bile o kadar az ki. Zaten 36 yaşındaki Ashley Olsen’ın temsilci de bu gizli ve sürpriz ve gizli evlilikle ilgili bir bilgi vermeyi şiddetle reddetti.

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