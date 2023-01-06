Ünlü şarkıcı üvey babasının cinsel tacizine uğradığını açıklamıştı: O pozların sebebi bile yaşadığım korkunç günler!

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KARİYERİNDE GELMİŞ GEÇMİŞ EN BAŞARILI KADIN ŞARKICILARDAN BİR OLMAYI BAŞARDI

1980'lerde başladığı şarkıcılık kariyerini hâlâ sürdüren, 57 yaşında olmasına rağmen güzelliğinden de hiçbir şey kaybetmeyen Shania Twain, müzik dünyasının yaşayan efsanelerinden biri desek yanılmış olmayız herhalde. Twain, beş yıllık bir suskunluğun ardından önümüzdeki şubat ayında çıkaracağı yeni albümü Queen Of Me için çok heyecanlı. Sürekli olarak televizyon programlarına katılan ve gazetelere röportajlar veren sanatçı bir yandan albümünün tanıtımını yapıyor bir yandan da son zamanlarda hakkında çok konuşulmasına sebep olan fotoğrafları ve özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor. ALBÜM KAPAĞI İÇİN ÇEKİLEN ÇIPLAK POZLARI ÇOK KONUŞULMUŞTU

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Albüm kapağı ve tanıtımı için çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, oldukça cesur bu pozlarla ilgili olarak çok konuşulmuştu. Shania Twain, ya bir atın üzerinde çıplak binmiş olarak ya da ayağında sadece kovboy çizmeleriyle, bedenini bir şapkayla örterek karşımıza çıkmıştı. Kimileri tarafından yaşına uygun bulunmayan bu pozlar hakkında konuşan Shania Twain, zor geçen bir çocukluk ve genç kızlığın ardından gelen ünü sayesinde dünya tarafından tanınmış olsa da aslında bedeninden çoğu zaman utanmış, onu saklamaya çalışırken ağır travmalarla yüzleşmişti.

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O POZLAR VE DAHA BİRÇOK ŞEYİN ASLINDA TEK BİR SEBEBİ VAR

Şimdi, 57 yaşında olgun bir kadın olarak artık kendi özgürlüğünü tadan ve bedeniyle barıştığını söyleyen Shania Twain, bu pozlarını savunurken, bir yandan da aslında bu fotoğrafların geçmişten getirdiği korkunç anılarla bağlantısını dünyaya anlatmaya başladı. Shania Twain de gösteri dünyasındaki birçok ünlü kadın gibi cinsel taciz kurbanı olmuş. Ve kendisi, pırıltı hayatların ardında saklanan dramlar dendiğinde akla gelen isimlerden biri. Üstelik yaşadığı şey oldukça ağır. Twain, ünlü olmaya çalışırken ya da olduktan sonra sektördeki erkekler tarafından değil, daha çocuk yaşta kendi evinde, üvey babası tarafından tacize uğramış. Ünlü şarkıcı bu konuyla ilgili ilk açıklamayı 2018 yılında yapmış ve üvey babası Jerry Twain tarafından 10 yaşında tacize uğradığını aktarmıştı.

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57 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, annesi Sharon ve onun çocuklarını yasal olarak evlat edinen üvey babası Jerry Twain ile yaşantısını ve dört kardeşiyle birlikte Ontario'da yoksulluk içinde geçen çocukluğunu artık açık yüreklilikle anlatabiliyor. Ve bunları anlatırken aslında bugün yaşadığı her şeyin de o günlerle bağlantısı olduğunu ortaya koyuyor. YOKSULLUK İÇİNDE VE TACİZ MAĞDURU OLARAK GEÇEN BİR ÇOCUKLUK VE GENÇLİK

Shania biyolojik babasını tanımıyordu. Üvey babası Jerry ve annesi Sharon da 1987'de bir araba kazasında öldü ve dört kardeşi Shania Twain’in sorumluluğuna girdi. Shania, çocukluğunda yaşadığı günleri “Bizim evimizde kız çocuk olmak ve orada büyümek istemezdiniz.” diyerek anlatmaya başlıyor. The Sunday Times’a verdiği ses getiren röportajda tüm gerçekleri anlatan Shania Twain, ailesinin durumunun kötü olduğunu, bu yüzden neredeyse daha 8 yaşındayken barlarda şarkı söylemeye başladığını itiraf etti. O günden bugüne gelene kadar ise tam beş kez Grammy kazandı ve tüm zamanların en fazla albüm satan sanatçılarından biri oldu. Ancak kendine olan güvenini daha yeni yeni kazanabiliyor.

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"ÜVEY BABAMIN TACİZİ YÜZÜNDEN KENDİ BEDENİMDEN UTANARAK YAŞADIM"

“Tam da büyüyüp olgunlaştığım zamanlardı. Üvey babam üzerimdeki gömleği çıkarttırır ve bana dokunurdu” diye anlatmaya başladığı bu cinsel taciz öyküsü Shania Twain’in büyürken kendi bedeninden utanmasına ve özgüvenini kazanamamasına sebep olmuştu. Vücudundan nasıl utandırıldığını anlatan güzel yıldız “Kendi benimin içine hapsolmuş gibiydim, korkuyordum ve kaçıp gitmek isteyen cılız bir kızdım. Kendi bedenimden bile kaçmak istiyordum.” diyor. Twain, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir söyleşide, bu güvensizliklerin ilk gençlik yıllarında kendisini hayatından bezdirdiğini itiraf etmişti. Bedeni konusunda şu anda sahip olduğu kendine güvenin o zamanlar olmadığı anlatan Shania Twain “Ben kendine güveni olmayan bir kızdım. Plajda bikini giyebilmek bile asla beceremediğim bir şeydi” demişti. 57 yaşında verdiği çıplak pozlar ise aslında o zamanlardan kalan bu sorunların dışa yansıması olmuştu.

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“Gençliğimde fark edemediğim bu orunları şimdi aşıyorum” diyen Shania Twain, aslında kendisini teşhir etmeyi sevmemekle birlikte artık kendi bedenini sevebilmeye yeni yeni başlamışken bu pozları vermek zorunda olduğunu hissetmişti. “Albüm çekimlerinin bir parçası olarak tamamen çıplak olduğum bir çekim yaptım ve bu gerçekten korkutucuydu. Ama bir bakıma bu yapmak zorunda olduğum bir şeydi. Işıklar açıkken aynada kendime bakmayı hiç sevmiyorum. Ben de kendime bu korkuyla yüzleşeceğim konusunda söz verdim.” diyordu.

"ARTIK KENDİMİN PATRONUYUM"

Oysa artık kendini ‘kendisinin patronu’ olarak tanımlayan yıldız “Kendi bedenimde kendimi sevmeye başlamanın ve bunu gerçekten benimsemenin ve bundan utanmamanın zamanı geldi. Ben buyum.” demeye başladı. Son birkaç yılda daha da büyüdüğünü anlatan Shania için bu pozlar bir özgüven ifadesi olmuştu. Her zaman yiyecek bulunmayan ve elektriğin sürekli kesik olduğu fakir bir evde büyüyen şarkıcı 20'li yaşlarındayken annesini ve üvey babasını trafik kazasında kaybetti ve daha sonra kardeşleri için anne figürü olmak zorunda kaldı. Güzel yıldız bu zorlukların onu nasıl bugün olduğu haline getirdiğinden bahsetti ve yaşadıklarını 'iki ucu keskin bir kılıç gibi' diyerek tanımladı. “Bu zorluklardan geçer ve hayatta kalırsınız. Ama diğer yandan da güvensizlikler geliştirişiniz” diyordu.

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Şarkıcı 2018'de cinsel tacize uğradığından ilk kez bahsettiğinde “Bununla ilgili ayrıntılara girmeyeceğim. Öte yandan bunu itiraf etmekte bir sakınca görmüyorum, çünkü insanların sizin bu tür şeylerden sağ çıkabileceğinizi anlamalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Böylece sizin gibi insanlara güç aşılamanız mümkün” demişti. Şimdi ise üvey babasının tacizini anlatabilmeye, bununla nasıl baş edemediğini ve 57 yaşındayken bile yaptığı seçimlerde bunun etkisini daha rahatça paylaşabilmeye başladı.

Shania Twain, maruz kaldığı tacizin 10 yaşlarında başladığını itiraf etti. Ve yaşadıklarını şöyle akardı: “Bunun size yapan tanıdığınız biri olduğunda, cinsel tacizin fiziksel ve psikolojik tacizle el ele gittiğini anlıyorsunuz. İster tacizden önce ister sonra olsun, tacizcilerin sizi manipüle etmesi gerekiyor. Ve en yakınınızdan böyle bir şey görmek korkunç. Kendi kendinize şunu söylüyorsunuz 'Tamam, bu kişide bir sorun var ve bu kişi iyi değil.'. Bunu kendime söyleyebildikten sonra tacizi engellemeyi de başarabildim. Onun kötü biri olduğunda ona karşı durdum.”