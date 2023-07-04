Evlenme teklifinde ünlü modele şok: Tek taş yüzük parmağına küçük geldi

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ONDAN AYRILAN HAYATININ AŞKINI BULUYOR

George Clooney bunun en çarpıcı örneklerinden biri. 1980'lerin sonunda Talia Balsam ile kısa bir evlilik yapan Clooney, şu an evli olduğu Amal Alamuddin ile tanışıncaya kadar da hep müzmin bekar olarak anıldı. Fakat 2014 yılında bu unvanı, bir daha geri almamak üzere bıraktı.

Şu sıralar evliliğe yanaşmayan bir başka ünlü de Bradley Cooper. Model Irina Shayk'tan bir kızı olan Cooper, Jennifer Esposito ile bir yıllık evlilik yaşadıktan sonra bir daha bu müessesenin adını bile anmadı. Yine de Clooney ve Cooper'ın başlarından bir evlilik geçti şimdiye kadar.

Bir de gösteri dünyasında öyle biri var ki "yarım asırlık" olmasına iki yıl kalmasına rağmen evliliğin adını bile anmıyor. Fakat diğer yandan kendisinin yarı yaşındaki sevgilileriyle gününü gün ediyor. Evet, doğru! Leonardo DiCaprio bu ünlü.

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Leo, kendisi evlenmiyor ama onun ilginç bir özelliği var. Onunla sevgili olan genç kadınlar ayrıldıktan bir süre sonra fazla beklemeden hayatlarının aşkını bulup evleniyor. Gisele Bundchen, Bar Refaeli, Erin Heatherton, ünlü oyuncudan ayrıldıktan sonra ya evlenen ya da nişanlanan sevgililerine birer örnek. DiCaprio'nun en son ayrıldığı Camilla Morrone'den bu yönde bir haber gelmedi henüz. Ama büyük olasılıkla o da yakındır.

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ÖLÇÜYÜ TUTTURAMADI: TEK TAŞ NİŞAN YÜZÜĞÜ PARMAĞINA KÜÇÜK GELDİ

Leonardo DiCaprio ile ilişki yaşayıp ayrıldıktan sonra hayatının aşkını bulanların son örneği de ünlü model Nina Agdal. Geçmişte Leonardo ile kısa süreli bir aşk yaşayan Agdal'dan nişan haberi geldi.

Model Nina Agdal ile bir süredir birlikte olduğu internet ünlüsü Logan Paul, İtalya'da Como Gölü yakınlarındaki Hotel Passalacqua'da nişanlandı.

28 yaşındaki Logan Paul ile Agdal, Como Gölü'nün romantik bir tatile çıktılar. Paul, bir akşam yemeğinde de Agdal'a evlilik teklif etti. Adet olduğu üzere bir de yüzük verdi.

Her genç kadın için sevgilisinden evlilik teklifi ve bir de yüzük aldığı an unutulmazdır. Ama Nina Agdal için bu durum daha da unutulmaz olacak.

Çünkü sevgilisi Logan Paul, ona yüzük alırken parmak ölçüsünü tutturamadı. Agdal'a verdiği yüzük,güzel modelin parmağına küçük geldi. Ama bu aksilik bile genç çiftin mutluluğunu gölgeleyemedi.

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HEMEN ERKEK KARDEŞİNE TELEFON ETTİ

O sırada evlilik teklifinin yaşadığı romantik restoranda bulunanlar Nina Agdal'ın çok şaşırdığını ama yine de teklife "evet" dediğini anlattı. Yine görgü tanıklarına göre sevgilisinden olumlu yanıt alan Logan Paul, hemen erkek kardeşine telefon etti ve "Artık bir kız kardeşin var" diyerek mutlu haberi verdi.

Logan Paul, belli ki o gece yapacağı teklif için bütün ayrıntıları düşündü. Restoranda garson kılığında bir fotoğrafçı vardı. Paul, evlilik teklifi aşamasına geldiğinde kamerasını çıkarıp o anları görüntüledi.

Bu arada hemen hatırlatalım.... Nina Agdal ile Logan Paul, geçtiğimiz 17 Mayıs'ta ilişkilerinin birinci yılını kutlamıştı.