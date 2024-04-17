Kendi dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne giderken yol boyunca durmadan aÄŸladÄ±... SabahÄ±n beÅŸinde elinde Ã§iÃ§eklerle kapÄ±sÄ±na dayanmÄ±ÅŸtÄ±

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Tam da ÅŸÃ¶hretinin zirvesine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda kendisinden daha deneyimli bir meslektaÅŸÄ±yla birbirleri iÃ§in aÅŸka dÃ¼ÅŸtÃ¼ler. Fazla zaman geÃ§irmeden de evlendiler.

AslÄ±nda bu evlilik 11 yÄ±l sÃ¼rdÃ¼.Â Ama hiÃ§ beklenmedik bir ÅŸekilde yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. Bunun ardÄ±ndan toparlanmasÄ± kolay olmadÄ±.

Ã–yle aÅŸk acÄ±sÄ±nÄ± unutmak iÃ§in daldan dala konanlardan deÄŸildi. BirkaÃ§ kiÅŸiyle adÄ± aÅŸk sÃ¶ylentisine karÄ±ÅŸsa da bunlardan bir sonuÃ§ Ã§Ä±kmadÄ±.

Ta ki o sarÄ±ÅŸÄ±n, mavi gÃ¶zlÃ¼ sÄ±cacÄ±k gÃ¼lÃ¼ÅŸlÃ¼ adamla tanÄ±ÅŸÄ±ncaya kadar. ArtÄ±k diÄŸer yarÄ±sÄ±nÄ±, ruh eÅŸini bulmuÅŸtu... Onunla ikinci evliliÄŸini yaptÄ±.

Ãœstelik belli ki aradÄ±ÄŸÄ± gerÃ§ekten de bÃ¶yle bir evlilikti tam 18 yÄ±ldÄ±r sÃ¼rÃ¼yor. Åžimdi bu gÃ¼zel Ã¼nlÃ¼, kendi deyimiyle "kalbinin derinliklerinden sevdiÄŸi" kocasÄ±yla birlikte iki kÄ±z Ã§ocuÄŸunu bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor.

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BU KEZ ARADIÄžI AÅžKI VE MUTLULUÄžU BULDUÂ

Bu mutlu sonla biten aÅŸk Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼n kahramanÄ± yÄ±llarÄ±n oyuncusu Nicole Kidman. HenÃ¼z 20'li yaÅŸlarÄ±ndayken 1990 ile 2001 arasÄ±nda Tom Cruise ile ilk evliliÄŸini yapan 56 yaÅŸÄ±ndaki Kidman, 2006'dan bu yana da country mÃ¼zisyeni Keith Urban ile evli.

Kidman, AvustralyalÄ± kocasÄ± Urban ile 15 yaÅŸÄ±ndaki Sunday Rose ve 13 yaÅŸÄ±ndaki Faith Margaret adlÄ± iki kÄ±z Ã§ocuÄŸu sahibi oldu.

Kidman ile Urban, iki sevimli kÄ±zlarÄ±yla birlikte bazen memleketleri Avustralya'da bazen de ABD'de hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Tom Cruise ile yaptÄ±ÄŸÄ± ilk evliliÄŸini kÄ±rÄ±k bir kalple bitiren Nicole Kidman, bu kez aradÄ±ÄŸÄ± mutluluÄŸu buldu.

EvliliÄŸiyle ilgili bazÄ± ayrÄ±ntÄ±larÄ± da People dergisinin 50'nci yÄ±l Ã¶zel sayÄ±sÄ± nedeniyle verdiÄŸi rÃ¶portajda anlattÄ±. O sÄ±rada Kidman'Ä±n, Keith Urban ile evlendiÄŸi gÃ¼ne dair ilginÃ§ ayrÄ±ntÄ±lar da ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

'O HAYATIMDA OLDUÄžU Ä°Ã‡Ä°N Ã‡OK ÅžANSLIYIM'

FlÃ¶rt ettikleri dÃ¶nemle birlikte toplamda 19 yÄ±ldÄ±r birlikte olan Ã§iftin tam da dÄ±ÅŸarÄ±dan gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ gibi mutlu ve uyumlu bir iliÅŸkisi var.

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Kidman bu konuda Ã§ok ÅŸanslÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Bunu da dergiye verdiÄŸi rÃ¶portajda ÅŸÃ¶yle Ã¶zetledi: "Keith'e sahip olduÄŸum iÃ§in, o benim hayatÄ±mda olduÄŸu iÃ§in Ã§ok ÅŸanslÄ±yÄ±m." GÃ¼zel oyuncu kocasÄ± Urban'a karÅŸÄ± Ã§ok derin bir sevgi beslediÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.

KocasÄ±nÄ±n desteÄŸiyle hem genel anlamda hayatta hem de mesleÄŸinde birÃ§ok ÅŸeyi yapabilecek gÃ¼cÃ¼ bulduÄŸunu sÃ¶yledi Kidman. Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±: " Ã‡Ã¼nkÃ¼ sonunda nereye geri dÃ¶nebileceÄŸimi biliyorum."

GÃ¼zel yÄ±ldÄ±z, "Biri bana ne yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± sorduÄŸunda ÅŸunu sÃ¶ylÃ¼yorum... Tamam, Ã¶ncelikle bir ailem var, Ã§ocuklarÄ±mÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼yorum ve Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum" dedi.Â

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EVLATLIK Ã‡OCUKLARI DA DÃœÄžÃœNDEYDÄ°

Nicole Kidman ve Keith Urban, 2005 yÄ±lÄ±nda Los Angeles'ta dÃ¼zenlenen bir gala gecesinde tanÄ±ÅŸtÄ±lar. Sonra aralarÄ±nda bir romantik iliÅŸki baÅŸladÄ±.

2006 yÄ±lÄ±nÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda niÅŸanlandÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±lar. Zaten bir ay sonra da Sidney'de hayatlarÄ±nÄ± resmen birleÅŸtirdiler.

O dÃ¼ÄŸÃ¼nde, Nicole Kidman'Ä±n Tom Cruise ile evliyken evlat edindiÄŸi iki Ã§ocuÄŸu Isabella ile Connor da nedime ve saÄŸdÄ±Ã§ olarak yer aldÄ±.

Kidman ile Urban'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼n konuklarÄ± arasÄ±nda kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran Hugh Jackman ile Deborra Lee Furness, yakÄ±n dostu Naomi Watts ve Russell Crowe da bulunuyordu.

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BABASIYLA NÄ°KAHA GÄ°DERKEN DURMADAN AÄžLADIÂ

Nicole Kidman, People dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda dÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¼nÃ¼yle ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bir ayrÄ±ntÄ±yÄ± da hatÄ±rlattÄ±. Urban ile evleneceÄŸi tÃ¶rene giderken babasÄ±yla birlikte otomobilde olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi Kidman.

O gÃ¼n hissettiklerini tanÄ±mlamakta ise zorlandÄ±: " Bu benim hayatÄ±mdaki en duygusal anlardan biriydi. GerÃ§ekten olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir gÃ¼ndÃ¼."

Ãœzerinde bembeyaz gelinliÄŸi, babasÄ± Antony eÅŸliÄŸinde Keith Urban'Ä±n kendisini beklediÄŸi kiliseye giderken gÃ¼zel oyuncu bindikleri klasik otomobilin penceresini aÃ§tÄ± ve kendisine sevgi gÃ¶sterisinde bulunanlara selam verdi.

2006 yÄ±lÄ±nÄ±n 25 Haziran gÃ¼nÃ¼ o otomobilde gÃ¼zel oyuncuyla birlikte olan yakÄ±nlarÄ±ndan biri Kidman'Ä±n durumunu ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: " "Nicole, tÃ¶rene giderken bÃ¼tÃ¼n yol boyunca aÄŸladÄ±. Ã‡ok duygusal ve Ã§ok gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu."

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AynÄ± konuk, tÃ¶ren sÄ±rasÄ±nda Nicole Kidman ile Keith Urban'Ä±n birbirleriyle gÃ¶z gÃ¶ze geldikleri an hakkÄ±nda da ÅŸunlarÄ± sÃ¶ylemiÅŸti: "Sanki orada sadece ikisi var gibiydi. Bu, tanÄ±k olduÄŸum en inanÄ±lmaz dÃ¼ÄŸÃ¼ndÃ¼."

TAM DÃ–RT AY ARAMASINI BEKLEDÄ°

AslÄ±nda Kidman, daha gÃ¶rÃ¼r gÃ¶rmez yani tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼n Ã§ok etkilendiÄŸi Urban ile kavuÅŸmak iÃ§in biraz beklemek zorunda kaldÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ her ne kadar telefon numarasÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ olsa da Urban, Kidman'Ä± tam dÃ¶rt ay hiÃ§ aramadÄ±.

Â 2017 yÄ±lÄ±nda konuk olduÄŸu Ellen DeGeneres'e o durumu da " Ben ona vurulmuÅŸtum ama o benimle ilgilenmiyordu. Beni tam dÃ¶rt ay aramadÄ±" diye anlatmÄ±ÅŸtÄ± Nicole Kidman.

Fakat Urban'Ä±n ona bir sÃ¼rprizi vardÄ±. Tam da Nicole Kidman'Ä±n 38'inci doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde onu aradÄ± ve sabahÄ±n beÅŸinde elinde bir buket gardenya Ã§iÃ§eÄŸiyle evinin kapÄ±sÄ±na gitti.

Onun bu davranÄ±ÅŸÄ± sonunda Kidman da Urban'Ä±n tam aradÄ±ÄŸÄ± ve evleneceÄŸi adam olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. Zaten tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± 2005 yÄ±lÄ±ndan sadece bir yÄ±l sonra da evlendiler.

Keith Urban da evlenmelerinin Ã¼zerinden 10 yÄ±l geÃ§tikten sonra konuk olduÄŸu bir sohbet programÄ±nda "Evlenmek benim hayatÄ±mÄ± deÄŸiÅŸtiren bir ÅŸey deÄŸildi. Evlilik benim iÃ§in hayata baÅŸlamak demekti."

Belli ki Nicole Kidman ile Keith Urban da gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en uzun sÃ¼re evli kalan Ã§iftleri arasÄ±na girmeye daha ÅŸimdiden aday...