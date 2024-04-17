Prens ile evlenirken ne hayalleri vardı: Şimdi reçel satıp para kazanmaya çalışıyor

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Damadın ağabeyi ile yengesinin görkemli bir törenle evlenmesinin üzerinden 7 yıl geçmişti. Bir anlamda o süre içinde gerçekleşen ilk büyük evlilik töreni olacaktı bu.

Törenin bu kadar ilgi çekmesinin nedenlerinden biri de damadın, milyonlar tarafından sevilen annesinin trajik sonu ve halkın hafızasında bıraktığı silinmez izlerdi.

Uzun sözün kısası genç aşıklar o gün dünyanın tanıklığında evlendi. Herkes onların mutlu, mesut ve alışıldık bir kraliyet hayatı süreceğini düşünürken hiç öyle olmadı.

Önce aileden ayrılıp sonra ülke değiştirdiler. Tabii iki çocuklu ailelerini geçindirmek için para kazanmaları gerektiğinden farklı işlere giriştiler.

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İşte şimidi bunlardan biri nedeniyle gündemin ilk sırasına yerleştiler.

LÜKS BİR MARKA KURDU

Uzun uzun girişini yaptığımız bu öykünün kahramanları herkesin tahmin ettiği gibi İngiliz kraliyet ailesinin asi çocuğu Prens Harry ile eski bir oyuncu olan Amerikalı karısı Meghan Markle.

İngiliz kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrıldıktan sonra ABD'ye yerleşen Harry ile Meghan, ekonomik olarak da kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyorlar.

Önce bir dijital platform için hazırladıkları program, sonra Harry'nin Spare (Yedek) adlı kitabı derken şimdi çiftten daha doğrusu Meghan Markle'dan farklı bir adım geldi.

Suits dizisiyle oyuncu olarak şöhreti bulan Meghan Markle'ın yeniden oyunculuğa döneceği düşünülürken o, bunun yerine başka bir girişimde bulundu.

Evlilik hediyesi olarak damadın babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'ten aldıkları Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanını kullanmayı bırakmayan Harry ile Meghan artık bir marka sahibi.

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İLK ÜRÜNÜ REÇEL OLDU

Yaşamın her alanını kapsayan ürünler sunacak olan American Riviera Orchard adlı bir marka kurdu Markle.

İlk ürününü de geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkardı... Çok konuşulan bu ürün de kahvaltı sofralarını tatlandırması amaçlanan reçel!

Elbette markanın tanıtımı için ilk ürün olan reçeller de Düşes'in yakın arkadaşlarına yani Hollywood'un önde gelen isimlerine gönderildi.

Onlar da sosyal medya sayfasından Meghan Markle'a teşekkür eden paylaşımlar yaptı.

Meghan Markle'ın yeni markasının adı yaşadıkları yerden yani Montecito'dan geliyor. Burası Amerikan Riviyerası olarak anılıyor.

Markle'ın markası reçelin yanı sıra çeşitli kozmetik ürünleri, kırtasiye malzemeleri, yatak takımları, küçük ev aletleri, bahçe malzemeleri, evcil hayvan aksesuarları gibi ürünler de satacak.

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Markle'ın markasının ilk ürünü reçel oldu. Bu reçeller de bazı ünlülere gönderildi. Hepsi sosyal medya üzerinden Markle'a teşekkür paylaşımları yaptı.





EVLENDİKTEN İKİ YIL SONRA AİLEDEN AYRILIK KARARI GELDİ

Prens Harry ile Meghan Markle, evlenmelerinden iki yıl sonra 2020'de bütün dünyayı sarsan bir kararla İngiliz kraliyet ailesindeki görevlerini bırakacaklarını açıkladı.

Zaten oğulları Archie'nin dünyaya gelmesinden sonra uzun süre Kanada'da yaşayan çift daha sonra Meghan'ın memleketi ABD'ye geçti.

Süper zenginlerin yaşadığı Santa Barbara'ya taşınan çift orada lüks bir malikane satın aldı. Oğulları Archie'yi Harry'nin memleketi İngiltere'de kucaklarına alan çift, kızları Lilibet'e de ABD'de kavuştu.

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İngiliz kraliyet ailesine yönelttikleri eleştirilerle ortalığı toza dumana katan Harry ile Meghan, çok önemli durumlarda Londra'ya gidiyor.

Her ne kadar bu konuda Meghan biraz geride kalsa da Harry, dedesi Prens Philip ve babaannesi Elizabeth'in ölümünde Londra'ya gitti.

Babası Kral Charles'ın taç giyme töreninde de yalnız başına evine dönen Harry, törenin hemen ardından ABD'ye döndü.

Prens Harry, son olarak da babası Kral Charles'ın kansere yakalandığını öğrendiğinde onu ziyarete gitti. Ama o kez de çok uzun kalmadan tekrar karısının ve çocuklarının yanına döndü.