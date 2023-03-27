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Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham artık aile kurmaya hazırlar

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#Nicola Peltz Beckham#Brooklyn Beckham#Ünlü Çiftler
Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham artık aile kurmaya hazırlar
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 16:01

Aşkları başladığından beri herkesin dilindeler. Görkemli düğünleri ve bu düğün yüzünden yaşanan gerginlikler de hâlâ unutulmuş değil. Gösteri dünyasının en gözde çiftinden artık herkes tek bir haber beklemeye başladı…

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28 yaşındaki Amerikalı oyuncu Nicola Peltz ve 24 yaşındaki Brooklyn Beckham’ın dillere destan aşkı hâlâ magazin gündeminin radarından çıkmış değil. David ve Victoria Beckham’ın ilk göz ağrısı olan Brooklyn, zaten doğduğundan beri spot ışıklarının altında yaşadı.

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Brooklyn, büyüyüp yetişkin bir adam olunca ve anne babasının açtığı yoldan gösteri dünyasının içine girince gönlünü en az kendisi kadar ünlü bir başka isme kaptırdı. Nicola Peltz de adını oyuncu olarak duyurmuş olsa da en az Beckham’lar kadar zengin ve ünlü bir aileden geliyor. Nicola’nın 79 yaşındaki babası Nelson Peltz, ABD'nin en zengin iş insanları listesinde üst sıralarda ve hatırı sayılır bir servet sahibi.

Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham artık aile kurmaya hazırlar
Brooklyn Beckham'ın en büyük hayali babası gibi genç yaşta çocuk sahibi olabilmek

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Hatta Beckham’ların gelini Nicola’nın bu ailevi durumu, özellikle de Peltz ailesinin malikanesinde gerçekleşen ve baba Nelson Peltz’in tüm masraflarını üstlendiği görkemli düğün nedeniyle özellikle Victoria Beckham’ı bir miktar kızdırmıştı. Kendi ailesinin ve soyadının gölgede kaldığını düşünen Victoria Beckham’ın geliniyle arasının hâlâ biraz limoni olduğu söyleniyor.

Karısına olan aşkıyla hiç gündemden düşmeyen hatta neredeyse tüm vücudunu ona adadığı dövmelerle dolduran Brooklyn Beckham geçtiğimiz aylarda tıpkı babası David gibi erken yaşta baba olmak istediğini, Nicola ile kurdukları aileyi büyütmek için sabırsızlandığını ancak bu kararı karısına bırakacağını söylemişti.

Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham artık aile kurmaya hazırlar
Kendisi de kalabalık bir aileden gelen nicola Peltz kocasının çocuk fikrine sıcak bakıyor ama buna hazır olmayı bekliyordu

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Hatta çift ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda da 10 çocuk istediklerini söylemiş, ailelerini bu kadar büyütmek içinse kendileri çocuk sahibi olduktan sonra evlat edinmeyi de planladıklarını açıklamışlardı. Brooklyn Beckham’ın iki erkek bir de kız kardeşi var. Nicola Peltz ise daha da büyük bir aileden geliyor: 6 erkek 1 de kız kardeşi olan Nicola Peltz tam 8 çocuklu bir ailenin kızı.

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Evlendikten sonra Instagram profiline "Nicola'nın kocası" diye yazan Brooklyn bundan böyle bu şekilde tanınmak ve tanımlanmak istediğini söylemişti. Sosyal medyadan sürekli olarak birbirlerinin aşk dolu pozlarını paylaşan çift sürekli herkesin deyim yerindeyse ‘gözüne soktukları’ aşkları yüzünden zaman zaman eleştirilere de konu oluyor. Bu aşırı ‘yoğun’ yaşanan aşkın en büyük göstergelerinden biri de Brooklyn Beckham’ın artık kendisi kadar meşhur olan dövmeleri. Vücudunda toplamda 80 ila 100 arasında ayrı dövmeler olan Brooklyn’in dövme aşkı karısına duyduğu aşkla kesişince ortaya ilginç görüntüler çıkmaya devam ediyor. “Sen benim dünyamsın ve ben her gün sana daha fazla aşık olmaya devam ediyorum.” sözlerini de dövme olarak vücuduna işleten Brooklyn son olarak koluna eşinin yüzünün dövmesini yaptırmış ve dövmenin altına da düğün törenlerinde kol kola yürürken çalan şarkını sözlerini yazdırmıştı.

Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham artık aile kurmaya hazırlar
Aileye yakın kaynaklar Brooklyn Beckham’ın çocuk isteğine artık Nicola Peltz’in de sıcak baktığını, 28 yaşındaki aktrisin artık anneliğe hazır olduğunu söylediğini aktarıyor. Böylece bu gözde çiftten yakın zamanda bebek müjdesi geleceğini düşünmek çok da mantıksız değil. Üstelik ikilinin yaptıkları son sosyal medya paylaşımları da çoktan buna yoruldu.
Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham artık aile kurmaya hazırlar
Yakın çevreleri Nicola'nın artık anneliğe hazır olduğunu ve genç çiftin kendilerini ebeveynlik sorumluluklarına sahiplendikerli dört ayaklı dostlarıyla hazrıladıklarını düşünüyor

Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham, dün sosyal medya hesaplarından sahip oldukları üç minik köpeğin fotoğraflarını paylaştı. Koluna taktığı çantanın içindeki minik bir köpekle paylaşım yapan Nicola, Instagram hesabının hikâyeler kısmına da yine kucakta taşınan bir başka küçük köpeği koymuştu.

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Eşinin bu paylaşımlarının ardından Brooklyn Beckham da hemen sahiplendikleri bir başka köpeğe sarılırken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak cevap verdi. Genç çiftin bu paylaşımları “Artık ebeveynliğe hazırlar, evcil hayvanlarının sorumluluğunu alarak aileyi büyütmeye de hazırlanıyorlar” yorumlarıyla karşılandı.

Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham artık aile kurmaya hazırlar
Görünen o ki David ve Victoria Beckham çifti ilk torunlarını yakın zamanda kucaklarına alacak...

Hayvan hakları konusundaki paylaşımlarıyla tanınan ve sosyal medya hesabından yardımca ihtiyacı olan hayvanların fotoğraflarını da paylaşan çiftin bakımevlerine yollanan ve uyutulacak olan köpekleri ya sahiplendiği ya da onlara yuva bulmak için çabaladığı biliniyor.

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#Nicola Peltz Beckham#Brooklyn Beckham#Ünlü Çiftler

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